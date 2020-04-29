中國不僅在國際上處處打壓台灣，連友台的國際友人也不放過。捷克政壇近日傳出醜聞，友台的國會議長柯佳洛，在今年1月20日訪台前夕猝死，遺孀家屬指控，捷克親中的總統與中國大使，涉嫌逼死柯佳洛。圖/取自捷克經濟文化辦事處臉書

中國不僅在國際上處處打壓台灣，連友台的國際友人也不放過。捷克政壇近日傳出醜聞，友台的國會議長柯佳洛在今年1月20日訪台前夕猝死，遺孀家屬指控，捷克親中的總統與中國大使，涉嫌逼死柯佳洛。

已故捷克參議院院長柯佳洛（Jaroslav Kubera）曾參與1989「天鵝絨革命」，在他任內2019年通過決議，支持法輪功等信仰群體，呼籲捷克總統，要求中共停止迫害。他原定2月訪問台灣，出發前夕1月20日突發心臟病過世。

根據捷克公共電視台4月26日報導稱，柯佳洛的女兒受訪時指出，他的父親在1月14日總統府舉行的新年餐會後變了一個人，再也不講話。柯佳洛的遺孀薇拉則說，那晚回來後，柯佳洛變得心神不定。

1月17日，柯佳洛受邀到中國大使館參加農曆新年宴會，中國駐捷克大使張建敏跟他談話再度施壓。薇拉對捷克媒體描述了這次會面的過程，薇拉說，柯佳洛與中方代表進行了一次很不愉快的單獨會談。後來在清點遺物時，發現柯佳洛的手提箱裡，各有一封來自中國大使館和捷克總統府的信，威脅他取消訪台計畫。薇拉相信，這兩封信是造成柯佳洛猝死的原因。

報導稱，柯佳洛當時從親中的總統澤蔓手中拿到一封中國大使館的信，中方在信中威脅，如果柯佳洛訪問台灣，捷克汽車製造商斯柯達、樂器製造商佩卓夫鋼琴、金融企業捷信集團等與中國市場有利益關係的捷克大企業將會付出代價。

柯佳洛的遺孀薇拉28日再度接受捷克今日報專訪時重申先前的指控，並強調柯佳洛當時訪台心意已定。薇拉提及，柯佳洛曾說過，共黨統治的時代我都達成目標了，民主時代沒人能指使我。

此訊息披露後震驚捷克政壇，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）認為，中國應該更換其駐捷克大使張建敏。

無獨有偶，曾留學台灣，同樣是友台捷克首都布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib)也向媒體揭露，他已經接受警方保護，原因是，賀瑞普移除具爭議性的冷戰時期前蘇聯元帥柯涅夫(Ivan Konev)的雕像，被俄羅斯鎖定暗殺。

據悉，有一名持外交護照的俄羅斯人，已經帶著蓖麻毒素進入布拉格，蓖麻毒素是一種生化武器，而鎖定的對象可能就是布拉格市長賀瑞普。