作者指出，春晚是中共的政治節目，內宣加上外宣，利用節目中製造出的歡樂，麻木已經生活困頓的中國人，利用台灣歌手捏造一家親。示意圖／擷自CCTV影片 2022.2.2

我很怕過中秋節、端午節，也害怕過中國年，我支持台灣和國際同步，只過用公元計算的紀年，因為，只要這幾個中國節日來到，像我這款的台灣人，就被迫要戴上中國紅帽子，甚至還要遊街示眾，讓全世界都知道你用了中國人的節日，你是我的人，所以，口水和汗水就要混在一起吞下去，這樣就叫做「血濃於水」。

這一次老共春晚，台灣歌手蕭敬騰，進化版的跪共表演，把口水、汗水以及長江黃河水全部混進來吞下去，這是改良版的血濃於水，還呼籲大家回家，他已經忘了自己的家，在這天的一大早，正遭受共機騷擾，真是有夠FUCK。

雖然歌手只是上台唱歌，是否心甘情願，或逢場作戲，只有肉票歌手心裡知道，但是，外界會怎樣看？又是一回事，老蕭遺忘了自己在花蓮豐濱的家，遺忘七星潭，也遺忘太平洋，卻把中國當作家園，就讓人無法理解了，就算只是歌手肉票身分，也不應該如此失智吧，老蕭把遺忘身上的台灣印記當作有趣，以為可以就此逃避中國韭菜命運，下場當然被慘罵，所以，引來很多火大的粉絲，把2015年蕭敬騰獲選中華民國傑出青年的照片鋪上網說「蕭敬騰徹底辱華了」，紅布條上清清楚楚中華民國四個大字。

我從小喜歡音樂，也喜歡唱歌，我以為自己可能成為音樂家，因此努力學習各項樂器，直到上大學，我發現一位同學從未學習樂器，但是，一碰到鋼琴就會彈奏，我才死了心，原來高手就在旁邊，自己真是技不如人，這是我生命中最偉大的發現，否則我一路走下去，現在還是一個遜咖的樂師，我放棄唱歌以及成為音樂家這條路，因為走這條路要像老蕭一樣有天分，而比天分更重要的卻是「自由」，因為沒有自由的歌唱，如同金絲雀被關在美麗的籠子內啼叫，你以為啼叫的歌聲是美麗的天籟，其實是金絲雀的哀號，當你用這樣的角度，來觀看登上春晚表演的台灣歌手，你就會充滿同情，所以館長說「賺錢有數，尊嚴愛顧」，這句話對所有藝人一體適用。

2021年12月，國際上媒體刊出一封給小賈斯汀的信，寫信的人是哈紹吉（Jamal Khashoggi）的未婚妻，哈紹吉是誰呢？如果大家不健忘的話，哈紹吉是華盛頓郵報記者，更是沙烏地阿拉伯最老牌的異議分子，他長期抨擊阿拉伯反人權，被保守又殘酷的阿拉伯王國貴族視為敵人，因為他譴責阿拉伯迫害人權最賣力，2018年，哈紹吉在阿拉伯駐土耳其使館離奇死亡，而且遭到分屍，這件犯罪事件轟動國際，很多媒體分析因果關係：目標都指向王儲莫罕默德，這位老兄具備殺人強烈動機，更有實力買兇，但是，莫罕默德至今沒有受到司法調查，三年後，2021年，莫罕默德打算在吉達舉辦國際F1賽車比賽，並邀請重量級歌手小賈斯汀到場助陣，所以才有了那封公開信。

哈紹吉太太在信中說：「請你別用你的名字和才華，為那個會殺死異議份子的政權洗白」，哈紹吉的未婚妻說「小賈斯汀，你發行過正義和自由的兩本專輯，而這兩句話，正好是阿拉伯國家最需要的，當你公開拒絕為殺人兇手表演，拒絕變成他的走卒，那麼，世人將會聽到你清楚而響亮的聲音說『我不為獨裁者表演，我選擇正義和自由，我不選擇金錢。』」



華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）因長期抨擊阿拉伯反人權，2018年在阿拉伯駐土耳其使館離奇死亡。圖／擷自網路

哈紹吉未婚妻的呼籲，其實是對世界上所有藝人的警醒，因為藝人的身分，一舉一動，都比常人更受關注，更要謹言慎行，在所有獨裁政權底下，包含中共，藝術也是用來服務政治的，雖然你唱的歌，不會比赤裸裸的紅歌肉麻，卻也是政治宣傳的一種，讓聽歌的人忘了獨裁者的刀子正架上你的脖子，甚至忘了剛剛還有維吾爾族人被抓到集中營。

1937年，希特勒為了利用藝術洗腦德國人，在慕尼黑舉辦兩個藝術展，一個是大日耳曼藝術展，作品標榜德意志民族的偉大，金髮碧眼體格壯碩的雕塑，另一個藝術展叫做「猶太和共產主義藝術展」，把猶太和共產黨藝術打入「墮落者的藝術」，藉此凸顯日耳曼偉大，在希特勒眼中，藝術只是為政治服務而已。

春晚當然是老共政治節目，內宣加上外宣，利用節目中製造出的歡樂，麻木已經生活困頓的中國人，利用台灣歌手捏造一家親，拉攏腦袋矛盾的台灣假中國人，只要有點腦袋的藝人，根本不會去湊春晚這種熱鬧，甚至會藉著疫情逃避參加，看看哈紹吉未婚妻的呼籲，你們正在為獨裁者擦脂抹粉。

很可惜，台灣這幾位藝人竟然放棄正義，選擇金錢，一位有才華的歌手，一夜間，就被我打入拒絕收聽的黑名單，可惜啊。