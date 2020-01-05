歷經數日頂著炙熱陽光深入各地苦行宣傳時力理念，黝黑的黃國昌昨晚在高雄街頭宣講，他有感的說：「過去這四年在立法院，所有時代力量的成員都可以很驕傲地向大家報告，我們沒有一天放棄對選民的承諾；我們也沒有一天背棄對人民的承諾」。(圖/林崑峯)

「百萬人民挺⑥時代力量」全國巡迴第五天今前進台南！歷經數日頂著炙熱陽光深入各地苦行宣傳時力理念，黝黑的黃國昌昨晚在高雄街頭宣講，他有感的說：「過去這四年在立法院，所有時代力量的成員都可以很驕傲地向大家報告，我們沒有一天放棄對選民的承諾；我們也沒有一天背棄對人民的承諾」。

他強調，立法委員在國會最重要的三件工作；第一、修法，其次把納稅人的荷包看緊，負責任的審預算，第三就是對行政權進行監督。過去的表現也絕對經得起檢驗。他並強調，不要懷疑時代力量捍衛台灣主權的決心！不要懷疑時代力量守護台灣民主的決心。我們並希望進一步的把我們對國家主權的守護與對民主的深化，往更成熟的地方邁進，因為我們希望也相信台灣這塊土地上，公平正義必須實現，只有實現公平正義，這塊土地上的年輕人才可以相信，我們按照自己的努力，可以追逐我們人生的夢想….

黃國昌進一步的說，也正因為這樣，當我在國會看到有人把該做的是沒有做好，我們可以不出聲嗎?如果我們看到有人違法濫權，我們可以不出聲嗎?有人浪費我們的錢把國庫當提款機，我們可以不出聲嗎?如果在這樣的情況下，我們都不出聲，請容我直言，在任何民主憲政國家中，這樣的反對黨根本不及格。

他舉普悠瑪發生翻覆事故時，相信台灣島嶼上每一個人，不論其支持哪一政黨，大家心裡一樣都很難過，大家都覺得這件事情不應該發生，也不希望下一台普悠瑪前進的時候，再有悲劇發生，而坐在上面的攏是咱台灣人。他指做為在野黨，當看到交通部台鐵用謊言在欺騙國人的時候，在遮掩台鐵系統性的時，如不講出來，難不成要閉著眼睛，那所有無辜的乘客不曉得什麼時候會搭上下一步的死亡列車。也因此我們必須監督，必須把問題講出來，這個問題才會獲得改善。

台鐵發生事故前，花了四億給台鐵做後勤支援管理系統，就是要讓維修有料可修，有東西可以保養，惟直到普悠瑪發生事故，才赫然發現原來2015該做到的後勤支援管理系統，竟然到2019還沒有辦驗收。黃國昌直言這裡面一定有嚴重的問題。如不指出問題嚴重性，台鐵如何改革?下一台列車如何更安全?這也就是時代力量作為在野黨的責任。他並指當其在國會看到備詢的交通部長吳宏謀連基本的事實都搞不清楚，難道不該替國人向其質疑，吳宏謀憑什麼當交通部長?普悠瑪出了事，吳宏謀到國會鏡然什麼都搞不清楚狀況，如何防止下面的人欺上瞞下，結過吳下台又去做港務公司董事長，結果南方澳大橋2018又斷了，就是其任內未橋檢，結果吳現在又做中華郵政董事長，黃國昌指，如果我們要打造更好的國家這樣的情況，能夠被容忍嗎?難道要告訴自己的下一代，不要努力，不要有專業，不用負責任，指要抱對大腿與派系，以後就有官可以當?部長下台，有董事長可以幹，台灣沒有人才了嗎?事故要不斷發生嗎?而新聞媒體炒作一個禮拜就忘了事故，他舉慶富獵雷艦弊案讓全體納稅人損失上百億，，如果不追究，不求償，整個台灣社會就是告訴這些權貴這些貪官汙吏，以後大家有樣學樣，繼續胡搞瞎搞。黃國昌強調，我做一個立法委員，我誠實的向大家報告，我看不下去……

此外，針對有些台派朋友會質疑時代力量會不會監督民進黨太用力、太過火?黃國昌說，我想跟大家報告的是一個在野黨在立法院就是扮演監督執政黨，目的就是希望執政黨更能更好，希望國家可以變得更好，這個國家可以變得真正落實公平正義，黃國昌指能讓在這一片土地上的每一個人依照自己的能力、發揮自己的興趣追逐人生的夢想。讓這個國家的年輕人可以看的到未來，這就是時代力量成立的初衷與其加入時代力量的原因。他認為這也是時代力量至今這麼多從政、踏入政治的黨公職站在這邊面對大家最重要的原因。而過去的表現也絕對經得起檢驗。

※更多與完整內容上網影音

※無限期支持黃國昌老師粉專

https://www.facebook.com/ILoveKCHuang/

(台南東市場)