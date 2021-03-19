重視文化活動與文化交流的邱垂亮教授

我沒有像陳永興、李筱峰等那麼幸運，成為邱垂亮教授的文化戰友，每次他返回台灣，都有機會與他把酒言歡，暢談時政。

我只有在2004年，跟邱教授有一次比較親密的接觸，那一年邱垂亮教授擔任陳水扁總統的國策顧問，他一向重視文化活動，因此，就在邱垂亮國策顧問領軍下，蕭泰然和一群樂友（包括蕭泰然文教基金會董事長戴忠毅、盧孝治和我等人），一起到東京欣賞歐陽慧剛指揮實踐大學交響樂團，在東京文化中心，全場演出浪漫派作曲大師蕭泰然作品，命名「福爾摩沙之夢」，不但轟動日本僑界，也感動了日本樂壇，當時駐日大使許世楷夫婦，親自出席音樂會，晚上也宴請所有邱垂亮率領的團隊，在這一次難忘的日本之遊，有數次跟邱垂亮教授，大家一起促膝密談的機會，記得有一次大家談到呂秀蓮是否有機會，繼承陳水扁做總統時，我開玩笑地問他：「如果呂秀蓮有機會做總統時，會不會任命你做行政院長？」他坦白地回答我說：「我大概會做她的總統府秘書長的機會比較大。」從他這句話，可以想像呂副總統是如何重視邱教授這位政治盟友。

事實上，邱垂亮教授是一位政治上的理想主義者，他對政府公職根本不會有興趣，即使有人真的邀請他當總統府秘書長，相信他也不會接受。但是如果台灣出現一位替邱教授圓夢「台灣獨立建國之夢」的總統，相信邱教授會對他產生五體投地的崇拜，可惜到目前為止，台灣史上，祗出現了「台灣摩西」，還未出現「台灣約書亞」。而邱垂亮教授所扮演的角色，就是海外台灣人「台灣獨立理論先知的角色」。而1964年彭明敏、謝聰敏、魏廷朝發表「台灣人民自救宣言」，則是扮演島內台灣人「台灣獨立理論先知的角色」，因此邱垂亮教授最崇拜的學者，就是彭明敏教授，他每一次返台，都會去拜訪彭教授，而彭教授也非常重視邱垂亮這位「台灣獨立理論」的接班人。他們二人彼此心儀，並視為終身的知已之交。有關政論的文章，以前有不少作者，是我的粉絲，現在則祗剩下二位，一位是在陳永興的《民報》，發表政論的邱垂亮教授，以及在《自由時報》的「自由廣場」發表政論文章的彭明敏教授。一旦《民報》出現邱教授的文章，我都先賭為快之心，馬上看完。

《民報》文章海納百川，各種各樣的意見都有，就以「川普總統論」而言，歐洲中文筆會廖女士，以歐洲人的角度在看川普，因此對他負面評價較多；而不少中國民運反共人士，則對川普佩服的五體投地，百分之百相信川普說的話，甚至對2021年1月6日，川普鼓勵的「國會暴動事件」視而不見，這點我是無法苟同。而我與邱教授在人生的旅途上，祗見過5、6次面而已，我們的思想、觀點和⋯人生觀，卻是英雄所見略同，他在病重之際，仍然每週在《民報》上發表文章，仍是他人生觀「我寫故我在」的實踐。

他殷切的希望台灣能早日獨立建國，因此在《民報》上經常討論有關「正名制憲」的敏感問題，對川普總統對台灣政府友善，以及改變美國半世紀以來，季辛吉主導的「傾中政策」，並對引導全球性的「反中浪潮」的川普總統加以肯定；但是對川普選輸了，卻不肯學邱吉爾「酒店關門我就走」，甚至鼓勵「美國國會暴動」，則深不為然，這點我與邱教授的立場完全一致，而且他的文筆比我更幽默風趣，這是我為什麼最近我在《民報》去年10月底發表「武漢病毒、川普、美國總統大選」之後，就沒有在《民報》發表政論文章的原因。

加州大學河邊分校博士，在澳洲學術界大放異采

邱垂亮教授在1938年出生於苗栗公館，是典型的客家人，他與李喬、魏廷朝等是近代台灣客家人硬頸精神的代表性人物。台灣多元文化的基因，都匯合在邱垂亮身上，他雖出生苗栗鄕下，卻在台南山上成長，他有客家人、原住民血統，他會説純正的客家話、閩南語、國語與英語，已逝客家元老作家鍾肇政常用客家話喚他「阿亮牯」，可見他們之間的親密程度。他的台大外文系的同期生，也出了數位大作家，包括白先勇、陳若曦、王文興、李歐梵等人，原本立志當文學家的邱垂亮，可能是急於救民救國之心，最後到美國改念政治，筆下不寫文學改針砭政治，成為享譽國際的政治學者。他在加州大學河邊分校以卓越的成績，榮獲政治學博士學位之後，他不像他的外文系同班同學都選擇留在美國，他走一條人煙稀少的路，到澳洲國立昆士蘭大學政治系任教，開啓他旅居澳洲的人生黃金時代，在將近四十年澳洲任教的過程中，他培養了無數澳洲的政治菁英和社會菁英，甚至他的學生中有人擔任澳洲總理和澳洲國會議長，因此他在澳洲替台灣發聲，非常有影響力，美國學界雖也有不少替台灣出聲的學者，但是沒有一位有邱教授在澳洲政壇的影響力。

台灣黨外雜誌最有份量的健筆，並成為國民黨的黑名單人物

1970年代，台灣處於威權戒嚴時期，他在由康寧祥等人創辦的《台灣政論》發表文章，因一篇「兩種心向」賈禍，雜誌被迫停刊，自己也成為黑名單之一。他在昆士蘭大學任教期間，不但培養澳洲一代精英，同時也培訓不少台灣的智識精英，他的高徒許建榮博士回憶道：「邱垂亮在昆士蘭大學執教四十多年，經常在國際研討會上為台灣發聲，前總統陳水扁執政期間聘為國策顧問，2003年獲澳洲聯邦政府頒發「澳洲建國百年特殊貢獻勳章」。」許博士又說：「邱垂亮早期希望台灣與中國都能夠走向自由、民主之路，但中國發生「天安門事件」後，認為中國對台灣的威脅實在太大，因此生命最後30年都致力於捍衛台灣的自由、民主與主權。」

邱垂亮教授的人生哲學：我寫故我在

邱教授如果每年去做一次健康檢查，也許他就不會那麼早逝，大約一年之前，陳永興醫生到澳洲時，才勸他去做X光，才發現他已經是肺癌末期病人，但是奉行「我寫故我在」人生哲學的他，罹癌後仍然筆耕不倦，去年初中國政府把他列入「頑固台獨」，但他反駁道：「我的信仰是民主，我是頑固的民主，不是頑固的台獨」，堪為他一生的寫照。最後他在《民報》專欄文章中向讀者告別的一篇文章〈我的愛的狂想曲〉中，他寫道：「自己常常把『台灣不獨立，死不瞑目』掛在嘴邊，但如今『夢中死去，也算美！我只能自我安慰』。」事實上，獨立建國的台灣夢，不僅僅是邱垂亮教授個人的夢，也是無數近代台灣仁人志士共同的夢，台灣近代史上，己經出現了去年才以98高齡過世的「台灣摩西：李登輝」，他在12年總統任內，帶領台灣人民脫離獨裁，走向民主之路，不留一滴血，就完成了他的「寧靜革命」；李登輝堅實的宗教信仰，幫助他完成台灣人的歷史使命：但是誰能替邱垂亮教授完成「台灣獨立建國之夢」的「台灣約書亞」或「台灣班固理安」（註：David Ben-Gurion,1886〜1973,1948年5月14日宣布以色列獨立的第一任以色列總理，公認是以色列建國之父。）在那裡呢？目前似乎還看不出來是誰？台灣從1996年開始，實施民選總統之後，台灣人民已經在台灣這個國家當家作主，祗是我們雖然有一個獨立國家所擁有所有條件，祗是我們的國名，仍然延續用「中華民國」，蔣介石曾經說過：「中華民國已經在1949年，在中國死亡了。」而1971年在聯合國大會上，「中華人民共和國」取代「中華民國」之後，「中華民國」也已經在國際社會中死亡了，因此歷任台灣總統訪問美國時，所有美國媒體都稱台灣總統是「President of Taiwan」而不是「President of Republic of China」（中華民國總統），因此目前所謂「中華民國」祗存在於台灣，前捷克總統哈維爾，2004年訪問台灣時，他曾經說：「如果你們的國家叫「台灣」，我們早就跟你們建交了。」

期待台灣約書亞早日出現

總而言之，誰能把「中華民國」正名為「台灣」，並且以「台灣」之名，重新加入「聯合國」，重新制定一部「台灣憲法」以取代過時的《中華民國憲法》，如果有這樣一位人物出現，他就是「台灣約書亞」，那時邱垂亮教授地下有知，一定會很開心。邱垂亮教授，你是一位台灣的民主使徒，你像基督的使徒保羅一樣：「那美好的戰我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」希望不久的將來，你的眾多優秀學生中，有人把你多釆多姿為民主而奉獻的一生，完成一部精彩的傳記，像彭明敏《自由的滋味》一樣的存留於世，安息吧！敬愛的邱教授。

（2021年3月18日完稿於台北淡水）



邱垂亮教授夫婦。圖／擷自澳洲SBS中文網