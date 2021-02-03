眼下，世人一面看到，美國拜登新政府正在積極聯絡全球民主國家，重建以美國為核心的民主價值觀聯盟，共同應對與制約獨裁中國霸淩世界。拜登總統多次強調「美國與同盟國合作時才會變得最強」。但是，歐盟和德國、法國領袖們在拜登新政府上臺之前，就匆匆和中國達成投資協定，完全無視和不顧中國政府在侵犯人權上的惡劣表現。胡平指出：「美國想在經濟上遏制中國、圍堵中國，這個想法剛剛打算實施就遭遇障礙，這才是最大的麻煩和挑戰。」可見，歐盟一些國家為經濟利益，幾乎喪失了價值觀原則，這無疑是向獨裁政府送上重禮——「盾牌」。

2月1日，「維吾爾依里哈木土赫提組織」的負責人恩維爾•粲（Enver Can）先生發起了一個網路討論會，主題是「人權受侵犯陰影下談同中國的自由貿易協定」，參加的討論者有執政的基民黨議員曾任法蘭克福市長馬丁•帕策爾特（Martin Patzelt）、社民黨議員馬庫斯•林德斯帕徹（Markus Rinderspacher），世維會代表Gheyyur Qurban，國際聲援西藏組織凱•米勒（Kai Müller），支援受脅迫民族協會烏爾里希•德利烏斯（Ulrich Delius）和國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲理事會主席廖天琪。綠黨議員瑪格麗特·鮑斯（Margarete Bause）女士因技術問題臨時缺席。

自去年年底以來，歐中投資協定簽署後，雖然中國方面做了一些讓步，但是各方人士依然有所疑慮，如今中國在世界各地秀肌肉，隔三差五有軍機繞台威脅，逮捕香港民主人士，對蒙古、西藏的文化語言上的壓制，更多的是對新疆維吾爾族的「再教育營設置」，被國際上稱為「集中營」，這些違反國際法則的劣跡，令人警惕生厭。

主持人粲先生和維吾爾的代表陳述了目前新疆的嚴重侵犯人權的教育營，中國政府以反恐名義來壓迫維族人，其實這是真正的政治迫害。在學校中，維語如今已經不是通行的語言，孩子們都得說漢語，中國政府從歷史詮釋、文化宗教各方面都對維族人進行釜底抽薪的洗腦，凡事都要向「習主席」表忠心和感謝。監獄裡關的政治犯比刑事犯還多。關於這一點，美國新任國務卿布林肯也認定「北京在新疆對維吾爾人進行種族滅絕」。

兩位政治家對於當前中國的強勢和傲慢十分了解，他們舉例上週的《明鏡週刊》就是以獠牙紅龍為封面，裡面清晰地分析了中國作為新冠病疫的原發國演變成受益國，世界哀鴻遍地，中國經濟一枝獨秀，驕其鄰國，傲慢無度。軍機軍艦繞著台灣騷擾，目中無人。香港萬馬齊暗，維族、藏人的被打壓，是有目共睹的。政治家雖然主張跟中國公平貿易，進行國際合作，但是這並不夠，各國的消費者在購買中國產品時，有權利知道，這是否是「強迫勞動」下生產出來的。他們承認西方多年來一廂情願地以為通過「貿易促進改變」（Wandeln durch Handeln）的策略，可以讓共產中國逐漸轉變為民主社會。但是事實證明，這是不可能的。中國現在已經太強大，西方想要通過「制裁」、「圍堵」來逼迫中國在人權問題上就範，那是太天真了。



《明鏡週刊》1月23日出版的封面－中國恐龍。圖／擷自www.spiegel.de，作者提供

兩位人權組織的代表也強調，中國政府利用各種「法治」手段，來打擊少數民族，就如去年7月開始將中國的安全條例移植到香港，並且「依法」來打壓異議人士。這些犯罪手段現在都「合法化」了。貿易如果跟人權問題脫鉤，不會走太遠，當人們知道自己使用的中國製造產品出自於強迫勞動甚或童工之手，那麼這種血汗工廠的商品就不會被民眾接受。他們呼籲政治家應當看到這一點。

廖天琪的發言指出，世界眼睜睜看著二十一世紀居然還有「集中營」，雖然大聲譴責，但是真正採取行動的還僅數美國，發佈了一些禁令和懲戒某些中國官員，但是數十年來西方的「綏靖政策」對於犯規違法的中國商業行為視若無睹，以為「以貿促改」可以讓中國逐漸自由化，可是如今一頭巨大的怪獸擋在面前，人們卻束手無策，無法對付。中國欺壓少數民族其實跟扼殺「宗教自由」是同步的。藉口打擊恐怖份子，來打壓民族性強悍的維族人和他們的宗教文化。中國自古以來就要「同化」異族，大國沙文主義其來有自。習近平的「中國夢」說的民族復興，就是中國要「強」、「大」，這就是他對少數民族和台灣的態度，非把你吞下去才罷休。

廖天琪建議：歐盟要與美國緊密合作，同時要在世界其他地區尋找貿易合作夥伴，投資和市場都不要緊盯著中國，亞洲有許多新興的貿易國家，那裡的市場也很大。普世價值不是西方的專利，它也適用於中國，自由民主和人權法治也應當稱為中國的治國基石。



廖天琪建議：歐盟要與美國緊密合作，同時要在世界其他地區尋找貿易合作夥伴。示意圖／Pixabay，民報合成