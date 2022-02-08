普丁承諾的民主改革，全部跳票，連基本的言論自由也被打壓。圖／擷自俄羅斯衛星通訊社

2022年一開始，俄烏戰爭就緊緊抓住全球目光，緊接著在美國、聯合國、歐盟對普丁以及周邊富豪朋友，喊出嚴厲經濟制裁以來，已經脫歐的英國，也跟進喊出加碼制裁，如果說起經濟制裁，英國比起美國更有力，因為大多數普丁的貴族朋友，幾乎都移民隱身在倫敦居多，這些富豪在蘇聯解體後，靠著與葉爾欽關係，盜取國家財富，成為資本家，為了在海外活得安全，只能投靠普丁，否則很可能被普丁跨海暗殺，這批人與普丁狼狽為奸，各取所需，擔任普丁海外洗錢黑手，這些富豪把金錢投資英國，比起投資俄羅斯還要多，如果這批普丁朋友資金被英國凍結，肯定會罵死普丁，如今，為了個人富貴，普丁已經陷入是否對烏克蘭發起攻擊的僵局。

就好像習近平，同樣陷入是否攻打台灣的僵局，這是強人國家最大的不幸，不管全世界的國際分析師如何猜測，甚至把台海戰爭時間說得天花亂墜，每一個專家都變成算命師，卻無法看穿強人心思，畢竟，發動戰爭的決定權，只在普丁或習近平手上，一個人居然可以決定整個世界是否和平，換句話說，這種荒謬是獨裁國家最大的悲哀，因為沒有反對黨。

老共很顯然立場很尷尬，習近平正在搞冬奧。強勢防疫已經天怒人怨，希望利用冬奧成績，轉移國內不滿壓力，如果俄烏戰爭爆發，冬奧等於泡湯，其次，習近平不願意俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，畢竟烏克蘭和中共的軍武貿易互利，金額也很大，如果烏克蘭與俄羅斯陷入長期戰爭，老共恐怕也會受到影響，可是，老共不敢對普丁說不，只能暗自緊張，這兩位獨裁者各有各的痛苦。

2021年1月，當普丁決定把俄羅斯反對派主角納瓦尼關進牢籠裡，緊接著進一步在牢裡下藥暗殺納瓦尼，事件震驚世界，不久之後，納瓦尼的同夥也遭到驅逐出境，俄羅斯從此就徹底失去反對黨了，在此之前，俄羅斯還有人扮演烏鴉，對普丁的決策還會上街喊出 NO，但是，現在的俄羅斯老百姓，面對入侵烏克蘭的訊息，全面靜音，一片沉默，連媒體都不敢說不，以我對俄羅斯的理解，戰爭應該不是俄羅斯人民需要的，因為一旦戰爭爆發，俄羅斯經濟肯定雪上加霜，盧布也勢必重貶，再度上演1996年的經濟崩盤，如果以經濟實力來說；武漢疫情之後，俄羅斯經濟比中國更脆弱。

所謂俄羅斯獨裁2.0版，所指就是俄羅斯失敗的轉型民主，蘇聯崩解後，民主投票只是假象，真實情況是半途而廢的獨裁修正主義，這種政治獨裁利用少數經濟自由，與旅行開放滿足人民，騙取選票，但是，在政治方面卻更加頑固，如果相較中共的控制人民手法，兩國只能說五十步笑百步而已。

俄羅斯在普丁治理下，經濟陷入中產階級困境，無法突破一萬一千美金的門檻，以至於普丁聲望已經大不如前，普丁所承諾的民主改革，最後全部跳票，連基本的言論自由也被打壓，俄羅斯是僅次於中共，對記者綁架暗殺最厲害的地方。

但是，外表好像偉大堅強的獨裁國家，其實也是最脆弱的國家，因為普丁與習近平都屬於一人決策的好朋友，強人最脆弱的地方，也是他本身，普丁的貪汙已經被國際認證，習近平家族也不惶多讓，西方國家只要對強人家族的財富下手，獨裁者就變成弱者。

普丁的軍事冒進，很可能就是表演而已，2014年，因為不費一槍，就可以控制克里米亞地區，此事讓普丁食髓知味，所以，普丁再度賣力演出，企圖用軍事威嚇，讓烏克蘭投降或願意和談，讓出親俄的頓巴斯地區，老美已經看出普丁的計算，設好陷阱，等普丁一腳踏進來，誰比較老謀深算，再等一周，答案就會揭曉。