1972年台、日斷交後，由於日本政府及其外交官僚、墨守成規地自我設限，加上，日本媒體囿於中國的巨大市場、一向視台灣如無物、鮮少報導台灣的消息，導致許多日本人民對於台灣一知半解甚至無知。將近28年台日關係一直躑躅不前、台灣政府也一籌莫展、無計可施。

直到2000年李前總統卸任後，才一步一腳印地走出僵局。不但，憑著個人的魅力、成功地走入日本人民的內心世界，而且，很自然地透過他的行腳，將日本政府對待善鄰台灣的傲慢態度，赤祼祼地呈現在日本人民的眼前，更凸顯了這個世界最親日的國家-台灣， 正處於國際社會不公平待遇的尷尬窘境。

自2001年起到2018年止李前總統共九度蒞臨日本，每次訪日都蘊含著其長遠的戰略思考，藉由探訪日本哲學、文學的源泉之地，並且，不亢不卑、公平公正地看待日治時代、有功於台灣社禝的治台功臣們，以還原歷史真相。無形中不但喚醒了台日人民的共同記憶，而且也引起日本人民的共鳴、消除隔閡又拉近了彼此間的距離。

李前總統每次的訪日，都觸痛了中國的敏感神經、而作出種種非理性、也非民主國家所能想像的無禮反應，但，這些一而再、再而三的蠻橫恫嚇，適得其反，反而，促使日本人民從好奇、關心、認識、演變成同情到支持台灣，甚至，往往激發起台日人民同仇敵愾的氣氛，為台日命運共同體營造出有利的條件。

九度訪日 台日關係苦盡甘來

李前總統九度訪日，我幾乎無役不從，甚至有時直接參與其事，旅日四十餘年，親身體驗台日關係苦盡甘來的過程，這一段坎坷不平的台日交流滄桑史，應該與李登輝在台灣歷史上的定位，等量齊觀地嚴肅看待。

幾千年來的中華道統文化歷史，只出了一個王安石、敢於挑戰承襲古道遺風的《託古改制》，嘗試跳脫《醬缸文化》的思想桎梏，雖使北宋迴光返照，但，其改革新法在保守勢力的反彈之下，最後，還是曇花一現而功虧一簣。然而，李前總統的《脫古改新》不但，成功地在台灣完成了《寧靜革命》，而且，也一勞永逸地在台灣奠下了自由民主的根基。這在華人的世界是空前的創舉，在中華的歷史也是絕無僅有的偉業。

但，由於台灣實行的是自由民主體制，被改革者仍然獲得保全，醬缸文化的餘味猶存，旣得利益集團在權益受損之下，其反撲的力量、在不違法的範圍內、受到法律的保障，所以，此起彼落，反李雜音、時有所聞，以致，李前總統亮麗的豐功偉績，很遺憾地在首蒙其利的台灣，卻，沾惹上一點點的塵埃。反而，無利害關係的第三者日本，伯樂識良馬，日本人民公允地評價李登輝，推崇其名實相副的歷史高位，全亞洲最自傲的民族、無論上上下下或老老少少、都不約而同地對這一位來自外國的老政治家、不吝給予他們熱烈的掌聲及支持,李前總統在其垂暮晚年、之所以在異國能够得此史無前例的殊榮，其來有自、絕非偶然。

我在本書中鉅細靡遺地透過李前總統的訪日行腳，將其殫精竭慮、推銷台灣的苦心孤詣及其戰略思考的邏輯脈絡，平舖直敍，希望能為未來的台日交流留下典範。

（註：本文為新書自序前言）