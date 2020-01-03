蔡英文競辦發言人、立委林靜儀，接受《德國之聲》訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」，《德國之聲》也以此作為標題報導。林靜儀今表示，對於訪談中用詞不精確造成誤解，引起紛擾，她即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人一職。圖／畫面擷自德國之聲臉書

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀，接受《德國之聲》訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」，《德國之聲》也以此作為標題報導。林靜儀今天表示，對於在近半小時訪談過程中用詞不精確，恐造成誤解，引起紛擾，她即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務。

林靜儀在臉書表示，「抱歉，日前德國之聲的訪問，她的用詞不夠精確，標題被標註為『支持統一就是叛國』。」

林靜儀重申，在中共堅持武力併吞台灣並且完全不承認中華民國主權存在的情況下，附和支持中國以武力併吞台灣的主張，是對於我國主權的威脅，也會對國家安全造成危害。

林靜儀說，我們了解台灣內部對於統獨爭議與主張或仍存在些許差異。而台灣的民主制度保障言論自由，國家的未來也應該基於民主制度，由人民的意志來決定。這是民主的可貴之處。但是， 在國家主權與安全幾十年來都受到中國威脅的情況下，附和中共對我們武力併吞侵犯的主張，是不能認同的。

林靜儀受訪談話內容如下：

德國之聲：所以你們不在乎那些想要跟中國統一的人？

林靜儀：這樣說，民主國家他有兩個狀況，第一個事情，我們要談的定義上面是，認為跟中國統一，是不是叛國？當然在我們憲法上面，或我們現在認為中共因為對我們一直是個威脅的政黨，威脅的政權，他們有飛彈對我們，不斷的威脅要用武力來入侵我們。那麼這樣的主張在國家來說是叛國的。他是不能允許的。大家會談的言論自由限度到哪裡？