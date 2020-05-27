319槍擊案是造成任務延宕的主因，依照國民黨在2004年的布局，連宋分裂是2000年國民黨失去政權主因，因此，連宋合體是不敗的條件，經過國民黨黨內多方撮合，老宋捐棄前嫌，願意屈就副總統，連宋合體完成，國民黨心想只要拿下台灣政權，那麼就可以恢復黨國時代的行政獨霸黨國體制，在沒人監督情況下，把這些北韓貨幣偷偷運出國門，廢紙變黃金，在此一舉。客觀來說，民進黨雖然在2000年執政，但是國會監督權在國民黨手上，民進黨就算有心對長期詬病的不正當黨產，進行偵查，也無法使力，所以四年下來，對國民黨黨國體制改變甚小，因此，國民黨對奪回政權，充滿信心，如果拿下政權，大家也可以省下一堆麻煩，不需要為了貨幣出境，大傷腦筋。沒料到319槍擊案，使選情全面反轉，這個槍擊案的後續偵查，也出現刑案中的羅生門，被視為兇嫌的陳義雄，突然溺斃於魚塭中，陳義雄善於游泳，突然溺斃，案情實在太奇怪，因此，滅口之說不脛而走，滅口的幕後主使者是誰？藍綠陣營互相指責，但是，依照流亡澳洲的中國異議學者袁紅冰，在2012年所出版《被囚禁台灣》一書中所寫，「刺殺阿扁的幕後主使者是中共總參二部，主導者是辛旗「化名」，特務從嘉義海上偷渡入境，指揮陳義雄行刺，然後將陳義雄滅口後離開，理由是政治汙名化陳水扁，讓台灣人領袖失去社會尊重」，這和後來的陳水扁落入海外藏金等等弊案有關，重傷民進黨聲譽，但是，這種說法太牽強，因為選前的民調來看，連宋聲勢領先，如果不出任何差錯，連宋應該會當選，製造這些意外事故，對民進黨反而有利，中共一向支持統派陣營，這不是中共做事的方法，如果要打擊民進黨，直接造成死亡更快，無須故弄玄虛，另一種說法，黑道要製造賭盤翻轉，所以不會直接暗殺導致死亡，目的只是選舉效應，很顯然，押注國民黨大勝押金，必定多於民進黨，黑道才有此舉，所以，只要反轉賭局，莊家才會通殺，這種說法還比較可信。總之，2004年選後，台灣政治局勢處於動盪，雖然陳水扁順利就職，當選無效訴訟卻沒有中斷，國民黨內部也因為大選失敗，加速內部的黨內鬥爭，連宋雙方也因為選舉補助款，兩黨為了分配問題出現意見不合，國親兩黨再度分手，而陳水扁卻對老宋招手，在總統府上演一場大和解戲碼。

總統府陷入風暴核心

2005年7月，阿布杜和湯姆斯代表國際貨幣銀行，再度來台灣，與台灣高層進行溝通。根據阿敏事後與我的談話，當時從美國回台的大公子也在座上，但是，會談結果並沒有下文，貨櫃繼續卡關，無法出境，沒想到幾天後，更大的風暴已經向總統府襲來。

高雄捷運外勞虐待事件，引爆總統府親信的貪瀆案件，最後連自己的女婿炒股案，夫人的SOGO贈與案，以及國務機要費案件，一一引爆，總統府已經陷入風暴核心，阿扁發表談話說，「如果涉及不法，自己會主動下台，國務費案件屬於歷史錯誤，會慢慢修法改善」，但是這些話語仍然無法撲滅人民怒火，看來，高層陷入火海之中，我們的任務受阻，貨櫃出境恐怕還要延宕下去。

倒扁運動開始

涉及總統府的弊案，從阿扁周邊的人開始，後來，袁紅兵的《被囚禁台灣》書中說，「這是國共聯手，修理本土政黨的戲碼，打爛阿扁人格，是中共慣用手法」，這種說法倒是幾分可信，尤其是海外藏金案件，許多海外帳戶資料，是當時的世界銀行提供，其中，曾擔任世銀高層副行長的林毅夫嫌疑最大，阿扁案件纏訟到今天，仍然是台灣人內心的痛，因為許多台灣人痛恨國民黨的貪污文化，因此討厭中國人，沒想到自己支持的人也陷入貪汙遊戲，對台灣人想要出頭天執政的信心，打擊甚大，失去信心的台灣社會，後來又經過十年的壓抑浴火鳳凰後，才慢慢恢復台灣認同的信心，客觀說，扁案是整體台灣人政治災難。

從2005年下半年開始，台灣媒體集體陷入攻擊總統府的烽火陣，到了2006年6月，罷免陳水扁的提案，在立法院提出；到了8月，由親綠營的施明德，發起的紅衫軍運動倒扁案，更使問題更加惡化。有人質疑施明德求官失敗，甚至被紅色中國暗中唆使，但是，倒扁紅衫軍運動，在短短十天內，募集超過一億台幣經費，卻是事實，可以想像當時台灣人對貪汙的深惡痛絕，到現在為止，扁案暴露長期黨國體制下的司法黑幕，長期存在政治黑手干預司法的問題，司法獨立變成笑話，在整個扁案審理過程暴露無遺，隨便換法官，甚至自己創造總統影響力的名稱，把獨立司法搞爛，到目前，司法改革還是全民心中之痛。

我告訴阿敏，暫時回去馬來吧，可能要等紅衫軍運動鬧劇落幕，貨櫃出境任務，才會出現轉機。