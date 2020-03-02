莫測高深的「中國病毒」，已經蔓延了全世界60個國家，搞得世界人人恐慌，一看到「CHINA、Chinese」，立即心存「病毒」的可怕，甚至出現「排華」事件，而台灣人也深受其害，被不少國家拒絕入境，因為他們將「台灣」視為「中國的一省」或「中國的地區」！圖／取自中國政府網

親中甚至被中國收買的世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（edros Adhanom Ghebreyesus），還真用心想替中國除污名，於二月十一日將「武漢肺炎」用簡短的英文來正名為「COVID-19」（COrona VIrus Disease 2019），翻得真好，結果弄巧成拙，成為真正「中國在2019年12月輸出的病毒」啊 （China Output Virus In December 2019 即 COVID-19）!!因此，再怎麼改名，也改變不了這是從中國起源的事實，而病毒專家更推測：這是由中國解放軍在武漢所謂的P4實驗室，所製造出來「新冠狀病毒」的生化戰劑，很明顯地就是「中國病毒」。

野心勃勃的《中國夢》：經濟掠奪及軍事擴張

中國在這三、四十年來，從鄧小平開始的「改革開放」及「韜光養晦」路線，全面發展經濟，而成為今天世界上最大的製造工廠，並躍身為世界的第二大經濟體，遺憾的是，中國並沒有因此走上自由民主的道路，也沒有正當的融入與世界接軌的國際貿易組織（WTO）的體系裡，包括尤其是與美國的「不公平」關稅貿易及抄襲專利及剽竊智慧財產權等，更在習近平上台以來，反而藉著經濟發展所帶來的「財大氣粗」，在世界上大搞其所謂「一帶一路」的經濟掠奪，並在重要的國際組織如：UN, WHO, WTO, ICAO, INTERPOL ...等等，灑下大錢賄賂或賄選以奪取重要權位，來影響或控制整個世界的局勢，更從台灣海峽、太平洋並擴展至南海，也在南海共七處的島礁建立軍事基地，大肆從事其軍事擴張的野心，企圖實踐習皇帝所謂「中華民族的偉大復興」及「中國一定強」的「中國夢」！

可惜的是，在這「中國夢」的背後，卻仍隱藏著許許多多中國內部的矛盾與社會的問題如：權力鬥爭嚴重、貧富差距擴大、官商勾結、尚未引爆的呆帳、一胎化所造成的社會老化問題、環境污染嚴重、病毒的竄起與傳染 ... 等等，更是一個沒有自由民主與人權、封鎖網路及控制媒體的一黨專制政權。

這病毒粉碎了「中國夢」成了一場「毒噩夢」

如今，在一夕之間，這個「中國夢」幻滅成了一場「毒噩夢」！這可怕的「中國病毒」，因隱匿了一個多月，讓病毒無聲無息地到處傳染擴散，使疫情一發難以收拾，搞得世界上人心惶惶，世界各國股市慘跌，甚至將重重衝擊世界經濟而導致明顯的哀退，已經變成了千夫所指「亞洲病夫」的中國，卻仍然趾高氣昂，處處耍賴，想把感染源賴給他國，還死要面子，連向世界說一聲「對不起」也說不出來！更離譜的是，「WHO」的秘書長及專家竟然還讚揚中國的防疫措施，並要大家向「中國」學習，也說我們要感謝”武漢”，「WHO」的助紂為虐，搞得世界天翻地覆，惶恐不安，這敗壞的「WHO」，加上專制霸道的「中國」，真是無賴又不負責任也鴨霸無人道啊！

這病毒持續嚴重傳染並肆虐著世界60國，造成人心惶恐

此次這「武漢肺炎」的「中國病毒」已經嚴重傳染了世界60個國家，到處可見搶購口罩、消毒劑，造成人心惶恐，尤其是日、韓、新加坡甚至伊朗及義大利等... 這些與中國有密切旅遊與商業交流的國家，疫情擴大且非常慘重，而義大利、韓、日則更加嚴峻，所幸的是，台灣雖然與中國有密切的各種交流，但由於民進黨執政，不承認其「一中原則」的「九二共識」，因此這些年來中國政府以其政治操作，幾乎切斷其大宗旅遊團到台灣來，加上台灣政府已有先前中國SARS防疫的經驗，也擁有相當水準的醫療防護體系及人員設備，更及時阻止了大部分中國地區的航線及旅客，並切斷了小三通，及加強入境的防疫措施，因此目前疫情相對較輕且仍在合理的控管之下！否則台灣現在可能像日、韓、義，後果真的不堪設想！但台灣在未來的一、兩個月，恐有大量台灣人從中國返台避難或清明掃墓，這確實令人值得擔憂啊！

中國三不五時的「毒攻武嚇」，更促使「台灣」人民形成「生命共同體」

眾所皆知，中國佈署了目前約二千枚飛彈對準著台灣，且從十七年前的SARS到現在的「武漢肺炎」，這「中國病毒」在「毒攻」肆虐著台灣的同時，中共更三不五時以軍機飛過台灣海峽中線「武嚇」著台灣人民，中國政府也無所不用其極地阻撓台灣參加「WHO」，台灣人民健康生命的基本人權都不理，再加上「毒攻武嚇」，這算什麼寄希望於台灣人民呢？這簡直是吃台灣人夠夠，這更是野蠻的國家，像黑社會流氓的霸道行為！在中國政府這樣不斷地「毒攻武嚇」威脅之下，從最近的民調顯示「台灣認同」創了新高，認為自己是「台灣人」高達83.2% （而親中舔共的中國國民黨民調落至歷史的新低點 - 僅12.5%，而認為自己是”中國人” 的比例也是新低點 - 只有5.3% ），因此只有更激勵了台灣人民形成「生命共同體」 ，也顯示其追求「健康安全、獨立自主」的決心！

更要穩健務實為「台灣」正名

這個莫測高深的「中國病毒」，已經蔓延了全世界60個國家，搞得世界人人恐慌，讓人一聽或一看到「CHINA、Chinese」，立即心存「病毒」的可怕，甚至也出現了不少的「排華」事件，而台灣、台灣人也深受其害，被不少的國家如如義大利、越南、蒙古、孟加拉甚至馬來西亞、菲律賓（馬、菲經我國抗議後才改變其原來立場）等拒絕入境，因為他們將「台灣」視為「中國的一省」或「中國的地區」！

這能怪誰呢？這只能怪自己啊！因為：美、日、澳洲、歐盟...等及幾乎世界各國大都稱呼「台灣」，但只有「台灣」政府自己稱呼為「中華民國」、「Republic of CHINA」其實是「中國共和國」；或是「中華台北」、「Chinese Taipei」，其實是「中國的台北」；而自作自受的是「中華航空 - CHINA Airlines」，其實是「中國航空」，現在當你從CHINA Airlines 的飛機走出來時，一定會讓人嚇壞了，唯恐避之而不及啊！這真是咎由自取、自取其辱喔！

真是無奈！自己把自己套入一個「中國」「CHINA」的死牢裡，寧願被視為「中國」的一部份，這真是自討苦吃、自取其辱甚至是「自作孽不可活」啊！盼望這一次好好從「毒噩夢」𥚃清醒過來吧！深聚教訓，痛下決心，自己的名字自己改，自己的國家自己救，真實勇敢且清清楚楚地昭告世界：”TAIWAN is TAIWAN, and, is absolutely not a part or a province or a region of China - 台灣是台灣，絕對不是中國的一部分或一省或地區”。

所有台灣人同舟共濟來打造一個健康美好未來的「台灣夢」

在這攸關「健康生命」更讓「台灣」形成「生命共同體」的這絕佳契機，也是蔡總統及民進黨政府更應藉此國際情勢及台灣民意順勢而為，真實誠心地為了世世代代的台灣人民，及「健康安全」的未來，必須加強脱離一個「中國」的迷惘、陷阱及依賴，並在經濟產業上加強與美、日、澳、印、歐盟的合作關係，加速經濟「國際化」，甚至加入以美國為首的新印太民主軍事聯盟，以降低經濟依賴中國，及遏止中國的武力攻擊或併吞，並積極推動「國家正常化」即「正名制憲」，在「台灣」這塊大家共同安身的家園和生長立命的土地，建立互敬互信及族群多元融合的新「台灣文化」，我們也期盼在台灣還尚存著「中國夢」幻想的這些人，是不是理應從這「毒噩夢」裡醒醒吧？讓在「台灣」的所有人，不管你先來後釗，大家同舟共濟來打造並實踐我們心中的「台灣夢」：一個永遠「健康安全、自由民主、公平正義、獨立自主、尊嚴幸福」的美麗國家，宛如「東方的瑞士」，否則，錯失這次歷史性的關鍵良機，再待何時呢？