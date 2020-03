親中甚至被中國收買的世界衛生組織(WHO)祕書長譚德塞(edros Adhanom Ghebreyesus),還真用心想替中國除污名,於二月十一日將「武漢肺炎」用簡短的英文來正名為「COVID-19」(COrona VIrus Disease 2019),翻得真好,結果弄巧成拙,成為真正「中國在2019年12月輸出的病毒」啊 (China Output Virus In December 2019 即 COVID-19)!!因此,再怎麼改名,也改變不了這是從中國起源的事實,而病毒專家更推測:這是由中國解放軍在武漢所謂的P4實驗室,所製造出來「新冠狀病毒」的生化戰劑,很明顯地就是「中國病毒」。

野心勃勃的《中國夢》:經濟掠奪及軍事擴張

中國在這三、四十年來,從鄧小平開始的「改革開放」及「韜光養晦」路線,全面發展經濟,而成為今天世界上最大的製造工廠,並躍身為世界的第二大經濟體,遺憾的是,中國並沒有因此走上自由民主的道路,也沒有正當的融入與世界接軌的國際貿易組織(WTO)的體系裡,包括尤其是與美國的「不公平」關稅貿易及抄襲專利及剽竊智慧財產權等,更在習近平上台以來,反而藉著經濟發展所帶來的「財大氣粗」,在世界上大搞其所謂「一帶一路」的經濟掠奪,並在重要的國際組織如:UN, WHO, WTO, ICAO, INTERPOL ...等等,灑下大錢賄賂或賄選以奪取重要權位,來影響或控制整個世界的局勢,更從台灣海峽、太平洋並擴展至南海,也在南海共七處的島礁建立軍事基地,大肆從事其軍事擴張的野心,企圖實踐習皇帝所謂「中華民族的偉大復興」及「中國一定強」的「中國夢」!

可惜的是,在這「中國夢」的背後,卻仍隱藏著許許多多中國內部的矛盾與社會的問題如:權力鬥爭嚴重、貧富差距擴大、官商勾結、尚未引爆的呆帳、一胎化所造成的社會老化問題、環境污染嚴重、病毒的竄起與傳染 ... 等等,更是一個沒有自由民主與人權、封鎖網路及控制媒體的一黨專制政權。

這病毒粉碎了「中國夢」成了一場「毒噩夢」

如今,在一夕之間,這個「中國夢」幻滅成了一場「毒噩夢」!這可怕的「中國病毒」,因隱匿了一個多月,讓病毒無聲無息地到處傳染擴散,使疫情一發難以收拾,搞得世界上人心惶惶,世界各國股市慘跌,甚至將重重衝擊世界經濟而導致明顯的哀退,已經變成了千夫所指「亞洲病夫」的中國,卻仍然趾高氣昂,處處耍賴,想把感染源賴給他國,還死要面子,連向世界說一聲「對不起」也說不出來!更離譜的是,「WHO」的秘書長及專家竟然還讚揚中國的防疫措施,並要大家向「中國」學習,也說我們要感謝”武漢”,「WHO」的助紂為虐,搞得世界天翻地覆,惶恐不安,這敗壞的「WHO」,加上專制霸道的「中國」,真是無賴又不負責任也鴨霸無人道啊!

這病毒持續嚴重傳染並肆虐著世界60國,造成人心惶恐

此次這「武漢肺炎」的「中國病毒」已經嚴重傳染了世界60個國家,到處可見搶購口罩、消毒劑,造成人心惶恐,尤其是日、韓、新加坡甚至伊朗及義大利等... 這些與中國有密切旅遊與商業交流的國家,疫情擴大且非常慘重,而義大利、韓、日則更加嚴峻,所幸的是,台灣雖然與中國有密切的各種交流,但由於民進黨執政,不承認其「一中原則」的「九二共識」,因此這些年來中國政府以其政治操作,幾乎切斷其大宗旅遊團到台灣來,加上台灣政府已有先前中國SARS防疫的經驗,也擁有相當水準的醫療防護體系及人員設備,更及時阻止了大部分中國地區的航線及旅客,並切斷了小三通,及加強入境的防疫措施,因此目前疫情相對較輕且仍在合理的控管之下!否則台灣現在可能像日、韓、義,後果真的不堪設想!但台灣在未來的一、兩個月,恐有大量台灣人從中國返台避難或清明掃墓,這確實令人值得擔憂啊!

中國三不五時的「毒攻武嚇」,更促使「台灣」人民形成「生命共同體」

眾所皆知,中國佈署了目前約二千枚飛彈對準著台灣,且從十七年前的SARS到現在的「武漢肺炎」,這「中國病毒」在「毒攻」肆虐著台灣的同時,中共更三不五時以軍機飛過台灣海峽中線「武嚇」著台灣人民,中國政府也無所不用其極地阻撓台灣參加「WHO」,台灣人民健康生命的基本人權都不理,再加上「毒攻武嚇」,這算什麼寄希望於台灣人民呢?這簡直是吃台灣人夠夠,這更是野蠻的國家,像黑社會流氓的霸道行為!在中國政府這樣不斷地「毒攻武嚇」威脅之下,從最近的民調顯示「台灣認同」創了新高,認為自己是「台灣人」高達83.2% (而親中舔共的中國國民黨民調落至歷史的新低點 - 僅12.5%,而認為自己是”中國人” 的比例也是新低點 - 只有5.3% ),因此只有更激勵了台灣人民形成「生命共同體」 ,也顯示其追求「健康安全、獨立自主」的決心!

更要穩健務實為「台灣」正名

這個莫測高深的「中國病毒」,已經蔓延了全世界60個國家,搞得世界人人恐慌,讓人一聽或一看到「CHINA、Chinese」,立即心存「病毒」的可怕,甚至也出現了不少的「排華」事件,而台灣、台灣人也深受其害,被不少的國家如如義大利、越南、蒙古、孟加拉甚至馬來西亞、菲律賓(馬、菲經我國抗議後才改變其原來立場)等拒絕入境,因為他們將「台灣」視為「中國的一省」或「中國的地區」!

這能怪誰呢?這只能怪自己啊!因為:美、日、澳洲、歐盟...等及幾乎世界各國大都稱呼「台灣」,但只有「台灣」政府自己稱呼為「中華民國」、「Republic of CHINA」其實是「中國共和國」;或是「中華台北」、「Chinese Taipei」,其實是「中國的台北」;而自作自受的是「中華航空 - CHINA Airlines」,其實是「中國航空」,現在當你從CHINA Airlines 的飛機走出來時,一定會讓人嚇壞了,唯恐避之而不及啊!這真是咎由自取、自取其辱喔!

真是無奈!自己把自己套入一個「中國」「CHINA」的死牢裡,寧願被視為「中國」的一部份,這真是自討苦吃、自取其辱甚至是「自作孽不可活」啊!盼望這一次好好從「毒噩夢」𥚃清醒過來吧!深聚教訓,痛下決心,自己的名字自己改,自己的國家自己救,真實勇敢且清清楚楚地昭告世界:”TAIWAN is TAIWAN, and, is absolutely not a part or a province or a region of China - 台灣是台灣,絕對不是中國的一部分或一省或地區”。

所有台灣人同舟共濟來打造一個健康美好未來的「台灣夢」

在這攸關「健康生命」更讓「台灣」形成「生命共同體」的這絕佳契機,也是蔡總統及民進黨政府更應藉此國際情勢及台灣民意順勢而為,真實誠心地為了世世代代的台灣人民,及「健康安全」的未來,必須加強脱離一個「中國」的迷惘、陷阱及依賴,並在經濟產業上加強與美、日、澳、印、歐盟的合作關係,加速經濟「國際化」,甚至加入以美國為首的新印太民主軍事聯盟,以降低經濟依賴中國,及遏止中國的武力攻擊或併吞,並積極推動「國家正常化」即「正名制憲」,在「台灣」這塊大家共同安身的家園和生長立命的土地,建立互敬互信及族群多元融合的新「台灣文化」,我們也期盼在台灣還尚存著「中國夢」幻想的這些人,是不是理應從這「毒噩夢」裡醒醒吧?讓在「台灣」的所有人,不管你先來後釗,大家同舟共濟來打造並實踐我們心中的「台灣夢」:一個永遠「健康安全、自由民主、公平正義、獨立自主、尊嚴幸福」的美麗國家,宛如「東方的瑞士」,否則,錯失這次歷史性的關鍵良機,再待何時呢?