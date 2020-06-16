老韓失去高雄市長寶座，代理市長一上台，立刻宣布恢復八點晨會，證明了老韓早上爬不起來，應該是事實，否則何須恢復？如今，雖然失去官位，卻可以睡到自然醒，也算是塞翁失馬，焉知非福？

最痛苦反而不是老韓，這一次罷免戰，老韓又一次蓋牌，國民黨估票差距40萬票，黨務系統全面失靈，使國民黨處境更加艱難——黨內鷹派不服輸，想要打一場全台罷免大戰；鴿派卻認為，如果罷免小咖失敗，更加顏面掃地。報復性罷免，喊來比較快，做起來不容易，既無法提升國民黨已經暴跌的支持率，反而讓人民更加痛恨。現在，國民黨陷入進退維谷狀態，有關黨的政策改革，目前也陷入窘境，黨內菁英交出有關「92共識」，中台互動政策的萬字建言書，遭到暫時擱置，目前只改了黃復興的名稱，變成退伍軍人，真正應該檢討的當事人老韓，黨內卻噤若寒蟬。

黨內最大幫派

黨內禁聲，因為老韓的韓粉還在，野蠻出草行徑未改，只是不知還剩多少，這些人已經陷入政治瘋狂者，到死治不好，沒有瘋狂者，還在十字路上徬徨。事實上，500多萬的總統選票，證明了國瑜幫，仍然是黨內最大幫，如果老韓堅持要拿下黨主席寶座，恐怕連朱立倫也擋不住。照理說，沒有市長身分，自然失去中常委身分，但是，黨主席不敢開口趕人，就形成目前這樣的局面，「黨內有幫」，國民黨不敢清除黨內幫派，江啟臣畢竟很清楚這一點。但是，反過來看，老韓口裡只敢言語切割，不敢自立門戶，不管他多麼痛恨黨內權貴，當下，剛弄丟頭上烏紗帽，只能持續待下去，宣布不擔任黨職，留下可進可退的腳步，原因很簡單，所謂韓粉組成相當複雜，國民黨黨員只是韓粉一小部分，雲林縣長給出顧問職缺，想把老韓圈起來為己用，那是小看總統候選人了。

6月13日，凱道上聚眾，居然不足五百人，因為老韓沒有發出穿雲箭，這些人在台上大聲嗆韓沒骨氣，還擺明身分，既是深藍更是深紅，還大罵老韓和國民黨，演出有點荒腔走板，所以只有統促黨到場相助，白狼大讚國民黨的許崑源、顏清標，為自己的草莽出身燙紅背書，這到底是褒還是貶？真的被搞糊塗了，內行人都知道，這些人只是韓粉一部分，批藍帶紅孤軍出走，無法自成氣候，想補選市長，票數已經出現凱道上。根據分析，韓粉有五大組成：第一，國民黨黃復興黨員；第二，對民進黨失望的底層庶民；第三，紅統分子；第四，地方派系和宮廟系統；第五，反年改軍公教。2018年地方選舉一仗，這五大部分，被中共在台紅色縱隊，巧妙洗腦撒錢動員起來，才會造成韓流聲勢，甚麼三山造勢，老王很厲害，沒有背後的紅色身影，老王可以如何厲害？如今，韓流也因為失去高雄行政公權力，走入消退，中共必須評估，當下的老韓，是否還有利用價值，才能決定未來動向，說穿了，500萬選票就算失掉200萬，還有三百萬，這是老韓本錢，不是國民黨本錢，就算高雄市長補選，老韓擔任藍營助選腳色，拿出六十萬選票資本押注，還是可以游刃有餘，這也是老韓選擇暫時沉潛原因，所謂持盈保泰，待價而沽，未來，有候選人為了選舉，國民黨就會找他出面，藉此呼叫韓粉，所謂粉者的定義，已經失去做人尊嚴，所以只看穿雲箭不看黨也。

國民黨看不清現實

這次罷韓活動，樂當看客的老王爆料，辜寬敏希望他出面組織「台灣國民黨」，如果台灣國民黨問世，恐怕是中國國民黨關門時刻，道理很簡單，有很大部分黨員會投入台灣國民黨，另外，志在中國的黨員或稱深藍加上深紅，會加入新黨，所謂血統純正的正藍軍，內心還存一絲反共精神，不加入新黨，這些人只會減少不會增加，問題是，老王沒這個膽識，他已經錯過選總統的機運，要老王組織新政黨，拆老東家的台，老王作不到，畢竟，老王已經失去政治野望。

國民黨在高雄議會，雖然還是執政黨，過半數的議員，居然無法保住老韓，顯示出老百姓對此黨已經失去信心，國民黨這個百年政黨，今天會走到這步田地，錢財散去，人也散去，主要因素仍然是中國因素，中國帽子戴了百年，捨不得脫下來，又沒膽量趁共產黨已經大傷元氣時候，潛伏進入中國，推翻中共暴政，只敢在台灣喊綠色暴政，喊綠營借殼上市，這種黨「心在中國」，說穿了，只是喊口號，愛台灣又不敢愛入骨，一輩子帶著中國帽子招搖過市，卻最不疼惜受苦受難的中國人，如同統促黨，居然把三民主義和中共社會主義混而為一，為自己的紅色代理找理由， 還好，國民黨還不至於這麼瞎，黨內立委建議把92共識廢除，改成「兄弟之邦」，黨主席頭很痛，坐上這把椅子，現在才真的左右為難。