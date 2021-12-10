美國於12月9日舉行首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，台灣獲邀出席。馬英九卻趁機搶先投書媒體，指控台灣是「不自由的民主」（illiberal democracy）。示意圖／擷自公視新聞影片

美國總統拜登在準備本週（美東2021.12.9）主持的一場民主峰會之際，中國突然出招反擊，表示自己也是一個民主國家。

中國國務院在上週末發布題為「中國：民主有效」的立場文件中指出，「中國是沒有固定的民主模式，它以多形式表現出來」。

中國國務院 在2021.12. 04發布《中國的民主》白皮書，強調中共堅持民主，實現人民幸福。國務院新聞辦公室主任徐麟表示，「100 年來，我們黨高舉人民民主旗幟，領導人民實現人民當家作主」；又指在中國，人民的獲得感、幸福感、安全感不斷提升，人權得到充分尊重和有效保障，「中國的民主，推動了國家發展，促進了社會進步，實現了人民幸福，是高品質的民主」。

徐麟又批評美國自詡「民主領袖」，但組織和「操弄」所謂「民主峰會」，「實為以民主為幌子，對與其社會制度不同、發展模式不同的國家進行打壓遏制，這種假民主之名、行反民主之實的行徑，將是人類民主發展史上的笑話，註定是不得人心的。」

美國於美東時間12月9日舉行首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，邀請一一O個國家及地區的政府、民間團體與私營部門領袖出席，討論「對抗威權」、「打擊貪腐」、「促進對人權尊重」等三大議題。馬英九卻趁機搶先，在台灣時間2021.12.09投書聯合報，標題是：台灣已經是「不自由的民主」（illiberal democracy）。



美國於美東時間12月9日舉行首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，台灣也獲邀參加。示意圖／擷自Summits for Democracy影片，民報合成

我讀了馬英九先生此篇大作之後，讓我笑破肚子！馬先生能「自由自在」的投書媒體聯合報，惡意批評蔡英文政府是「不自由的民主」政府，這個舉動就夠充分顯示目前的蔡英文政府才是真正能夠讓每個國人享有「過度自由的民主」政府！而中共國（CCP）國務院徐麟主任大言不慚的說：「中國是沒有固定的民主模式，⋯⋯。」，更讓人笑掉大牙！中共國是一個不折不扣的「沒有個人自由的共產極權專制政府！」

1998年11月台北市長選舉投票前一週，李登輝拉起馬英九的手，李登輝問馬英九「你是哪裡人」？馬回答：「我是新台灣人」。 因為馬英九是外省背景，李登輝上台來助選，第一句話就問，「你會不會出賣台灣？」馬英九說，「我不會出賣台灣，我是喝台灣水、吃台灣米長大，我絕對不會出賣台灣」，李登輝對此印象非常深刻，就說他是新台灣人。

李登輝有沒有看錯馬先生？馬先生有一天會不會出賣台灣？這兩個問題，到目前為止，我仍然沒有答案。

但馬先生唱衰台灣、扯蔡英文政府的後腿、「抑台挺中」的三個真實面貌，是騙不了多數純真的台灣人。

總而言之，馬先生已經是一個靈肉分離的動物，他的心靈存在大中國主義的範疇裡，揮之不去！而他的肉體卻是寄養在寶島台灣這個土地上。「真是悲哀極了！」

而CCP 是以作亂及騙子起家的流氓共產極權政府，如今國務院新聞辦公室徐主任又大放厥辭說：「中國是沒有固定的民主模式」。

什麼才是不要臉？「這就是真正的不要臉！」



2021.12.4中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟展示《中國的民主》白皮書，種種內容讓人啼笑皆非。圖／擷自中國國務院新聞網