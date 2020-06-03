無國界記者組織公佈的2020年世界新聞自由180個國家的排名中位居177名，是倒數第三，而且在中國有至少113名記者被拘押，是全球拘押記者人數最多的國家。圖／擷自無國界記者組織網站

六四事件三十一年過後，中國依然是「新聞自由的頭號敵人」，拘押記者人數位居世界第一。

六四事件三十一周年來臨之際，無國界記者（Reporters Without Borders）組織6月2日指出，新聞自由受中國憲法第35條保護，也是1989年6月4日天安門抗議活動的一個主要訴求，可三十一年過後，中國國家機器和中共繼續蔑視新聞自由，並將這種壓迫行為向世界其它地區進行擴張，在國際領域對新聞自由進行攻擊。因此，「中國依然是新聞自由的頭號敵人」。

中國因此在無國界記者組織公佈的2020年世界新聞自由180個國家的排名中位居177名，是倒數第三，而且在中國有至少113名記者被拘押，是全球拘押記者人數最多的國家。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾偉昂（Cédric Alviani）就此指出，「三十一年前，成千上萬的抗議人士因要求落實包括新聞自由在內的根本自由而遭到屠殺」， 「如果不用更多的力量去反對中國的專制模式，不僅天安門的抗議人士會白白死去，獨立的新聞報導也將逐漸被中國式的宣傳替代，民主也會衰退」。

無國界記者組織表示，中國政府近期利用新冠病毒疫情進一步強化對媒體與社交網絡的控制，六名記者被拘留，還有數百名民眾因分享病毒的信息被警告或逮捕。這些舉措強化了專制體制和網絡控制，進一步壓制了新聞自由。

無國界記者組織同時指出，中國並將這種壓迫行為向世界其它地區進行擴張，在國際領域對新聞自由進行攻擊。該組織去年發布「中國尋求建立新的世界新聞秩序」（China's Pursuit of New World Media Order）的調查報告說，中國試圖對境外的信息進行控制，手段包括實現國際電視廣播現代化、在國際媒體中廣泛購買廣告，大規模開展勒索、恐嚇和騷擾活動。

無國界記者組織呼籲全球民主國家團結起來，共同捍衛新聞自由。