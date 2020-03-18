美股每天以一兩千點的幅度漲跌，台股也無法幸免於難，終於跌破萬點大關，指數今天更在度破底，來到9218.67點。財訊傳媒董事長謝金河透露，雖然指數還在9千點之上，但已經有超過500檔股票跌破淨值，特別的是，領導工商團體的龍頭大咖老闆公司股價表現都不佳，且與政治越靠近的，股價表現越差。

謝金河表示，台股跌破萬點，企業抵抗力不同，有的仍站在高點，但有很多公司已紛紛創下歷史最低價，但帶領工商企業界的四大工商團體，包括工業總會、商業總會及工商協進會等工商界的領導人旗下公司股價表現都不佳，而且是，與政治靠攏愈近的，股價表現愈差。唯一股價在票面以上的只有工業總會理事長王文淵的台塑集團。

但謝金河指出，去年台塑四寶已慘跌，這次疫情重創油價，台塑集團處境更艱難，台塑石化首季虧損可能逾百億，台塑石化股價從151元跌至67.5元，已經慘跌六成，台化從130元跌至60元，也跌了近五成，台塑，南亞也一樣慘烈。不過台塑集團底子厚實，大風大浪來襲，不會動搖根本。但是體質不夠厚實的企業，如果股價剩下殘值，那就得小心了。

此外，在政商圈很活躍的工商協進會理事長，也是台玻董事長的林伯豐，他的台玻股價剩下7.4元，本來台玻跌到10元，已經超便宜，沒想到現在跌更多。另一個是商業總會理事長賴正鎰，他旗下的鄕林和台玻一樣，股價都剩下7.4元，賴正鎰打造涵碧樓很成功，又積極在南京推案，但鄉林建設去年前三季大虧8.89億元，股價頻頻破底創新低。



前國民黨代理主席林榮德的冠軍磁磚股價簡直「虛累累」。

謝金河還表示，還有兩個當過國民黨中常委的，一個是代理過黨主席的冠軍磁磚董事長林榮德，冠軍過去6年虧5年，冠軍每股淨值14.11元，股價居然剩下4.49元，真的是很慘烈，市值只剩20億。還有邱復生領導的台開，股價在不知不覺中居然跌到5.23元。

謝金河感嘆，台股剛剛從萬點跌下來，但仔細看，很多活躍在政商兩界的大老闆，他們的公司股價老早就躺在地上了。