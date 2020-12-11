描寫韓戰的書有兩本，右派作家大衛哈伯斯坦的《最寒冷的冬天》，左派作家康明斯所寫的《朝鮮戰爭》，右派作家的觀點認為，韓戰是北韓挑起的侵略戰爭，左派作家認為韓戰是朝鮮內戰，美國不應該介入，並且認為美國對朝鮮屠殺方法的轟炸，超過二次大戰，左派同情北韓，右派同情南韓，觀點不同，對局勢認知也不同。

中共不是左派政黨

從韓戰的描述可以衍生到今天的美國以及中國、美國民主黨，歷史上被歸類同情左派，主張小政府，擴大州政府權力，偏向平等主義、社會福利，共和黨剛好相反，共和黨同情右派，主張保守，聯邦政府必須擴權。這種分歧最早要從法國大革命說起，法國大革命時期的國民議會，議員座椅分成左右兩邊，坐在左邊稱左派，主張支持平民，反對資本階級，反對貴族和王室，坐在右邊稱右派，主張尊重王室和貴族，支持資本階級，後來慢慢演變為右派屬於資本主義，左派社會主義，到底法國大革命時期的國民議會，座椅是如何形成，已經無法追究，但是左右的觀念分歧，慢慢推廣到全世界。

蘇維埃革命，馬克思所代表的左派思想捲席全世界，俄羅斯的諾曼家族第一個被推倒，馬克斯思想加上列寧主義，成為共產國際擴張的旗手，在飢餓貧窮的歐洲土地上發芽，蔓延到亞洲以及全世界，全世界被分割成資本主義和共產主義兩個世界。



中共為了防止走向崩解道路，把資本主義加入共產主義，左右兩邊的融合，形成今天的中國社會主義，這是非左派，也不是右派，只能說是中國派。2020.10.26-29中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議。圖／擷自CCTV

但是，這樣的分歧充滿弔詭，左派支持社會主義，最後幾乎演變成法西斯和獨裁政體，因為如果政府無法擴大權力，壓制個人自由，勢必無法確保社會正義的實施，而如此實施的結果，和原始的左派觀念互相衝突，矛盾因此產生，今天的「中共國」就是如此，號稱工農社會主義，最後卻必須實施極權、獨裁，因為不極權的話，就無法壓制人民權利，蘇聯如此，中共如此，北韓也是如此。可是，完整的共產和社會分配平等，違背人性的自私心理，最終導致社會經濟的崩盤，蘇聯曾經走過這樣的崩潰道路，因此，中共為了防止走向崩解道路，終於把資本主義加入共產主義，左右兩邊的融合，形成今天的中國社會主義，這是非左派，也不是右派，只能說是中國派。

二戰剛結束，國共內戰爆發，左派的中共，藉由宣傳吸引被壓榨的底層農工，平等自由等等解放口號，吸引更多知識青年加入，最終把中產階級支持的國民黨打倒，中共在中國的勝利之後，持續擴張，乘勝追擊，擴張到中南半島，朝鮮以及印度，製造更多分割的世界。但是，戰後二十年下來，資本主義的經濟發展迅速，贏來人民信任，共產主義的宣傳，也相對萎縮了，80年代末期，蘇聯經濟崩盤倒台，迫使中共重新檢討共產主義的實踐。

共產黨已經變質

鄧小平的「會抓老鼠的貓才是好貓」，打破中共對共產主義的堅持，改革開放，其實就是向資本主義學習，開放市場，降低管制，這樣子還不夠，中國人民要求更多的開放，包含政治，最後，1989年天安門事件終於引爆，中共陷入兩難，中共除了鎮壓手段以外，只能持續開放，於是，融合資本主義的社會主義，在中國土地上出現了，這已經不是左派右派的問題，而是複雜的「四不像中國派」，一個矛盾的政治體制，過去中共的平等主義被打破了，貧富差距比起資本主義國家更惡劣，人民的經濟所得，社福分配嚴重不均，但是，中共對海外的擴張卻沒有停止，今天，美國被中共滲透之後，應該是右派的華爾街，卻變成中共的朋友。在這次大選中，來自華爾街金主對拜登陣營的金援高達3.5億，其中一半沒有記名，所有政治獻金超過川普2億之多，這是完全顛覆過去共和黨是華爾街的朋友，現在民主黨變成華爾街的朋友，左派變成右派，但是政策卻自相矛盾，反對華爾街的左派安提法，支持民主黨，失業的勞工卻反過來支持右派共和黨，美國社會全面亂套。

這是中共滲透美國選舉的寫照，美國人民正在慢慢覺醒，挽救美國任務，無法寄望拜登，只能寄望川普，如今大選訴訟進入最高法院，川普能夠翻盤嗎？能夠對華府沼澤進行大掃蕩嗎？全世界都在看。