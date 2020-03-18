中央流行疫情指揮中心今（18）日公布，國內新增23例武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）確診病例（案78至100），其中21例為境外移入病例(4例與土耳其旅遊團群聚相關)、2例為本土病例(1例為埃及旅遊團個案接觸者)，創下單日最高記錄，累計確診達100例。

指揮中心今天召開記者會說明，土耳其旅遊團新確診4例個案為3女1男，年齡介於20多歲至50多歲，其中2人無症狀，其他2人分別於3月11日及16日發病，經採檢通報，在今天確診；該旅行團截至目前共13人確診，已掌握接觸者共171人。

其他新確診17例境外移入個案為10女7男，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於2月14日至3月16日，旅遊史分別為西班牙、美國各3例，英國、法國各2例，印尼、卡達、菲律賓、瑞士、德國各1例，另有1例曾至法國、西班牙、英國，1例曾至英國、義大利、法國。

2名本土病例分別為20多歲男性及20多歲女性，其中20多歲男性為埃及團確診個案接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診；20多歲女性近期無出國史，3月12日發病自行就醫，經通報檢驗確診，感染源待釐清。

指揮官陳時中表示，新增的23例 ，本土案例為2例，亞洲移入2例，歐洲移入則有19例，23例中有11例是16日在機場攔截，5例是居家隔離者，1例是居家檢疫者。

陳時中指出，2例本土病例中，有1人（案100 ）無旅遊史，家人也沒有症狀；另一名從法國來台旅遊的案83 ，15日出現症狀就醫；以及12日從印尼來台的案94 ，16日採檢，這3例比較令人擔憂，疫調正在進行中。