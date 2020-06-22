作者相信，讀者從《總統青春故事館》獲知歷年來台灣各地「權貴、庶民」如何形成，必定感到無限驚訝。從驚訝，起理解，起勇氣，興改革，這一條台灣人必走的路，必靠《總統青春故事館》這樣的好書啟示。圖／擷自《童溫層》，王泰澤提供

我每天看童文薰律師主持的《童溫層》視頻節目。5月20日，我們一起參加彭文正教授主持的〈 《政經關不了》第一屆網路「論文門」辯論會 〉，在線上雖然不能握手寒暄，但是我們終於有了「互相見面」的機會。

有二件事容許我冒昧寫信請她航空郵寄新書來美國給我：一、年初，我曾自動爲她的前著《蔡英文論文門》，在《民報》發表〈 是一部曠世電影劇本：童文薰新著《蔡英文論文門》讀後感 〉；二、她在辯論會上和隔天的《童溫層》節目中，都提起我寫〈讀後感〉建議她把《蔡英文論文門》的豐富素材，改寫成小說，以便以後拍攝電影。

童律師答應，書出版後，第一時間就會寄來給我。同時 — 天下哪有免費的午餐 — 她邀請我寫文章推薦新書《總統的青春故事館》，並傳給我與屏東相關的章節，讓我成為全球第一位讀者！

這本新著是以《蔡英文論文門》蒐集的大量證據為基礎，以人物為主角，還原 1920 年到今天的黨國歷史真相，所以原著素材換湯不換藥。我寫的《蔡英文論文門》的讀後感 ，也就可以引用幾段話來「推薦」這本「原著素材換湯不換藥」的新書：

• 「此《蔡英文論文門》主角複雜的故事情節，拍成一部電影，在台灣『威權』轉變『民主』的過程中，定可發展出一部當代無可比擬的曠世巨片，效果可望台灣社會道德移風易俗，誠信正義典範轉移。」

• 「《蔡英文論文門》劇本，資料詳實，內容鉅細靡遺，不可多得。書本中人物一言一行，將來螢幕上演員一顰一笑，台灣電影界一定有專人能勝任編劇寫作與腳本設計。」

• 「著者童文薰律師更在自序中說：『在台灣這塊土地上，不同族群歷經百年融合，卻輕易被政客操弄撕裂。這個社會從來只有權貴與庶民的差異，沒有顏色的區別！我們有責任給年輕人一個充滿希望的未來，而不是亡國感！天佑台灣！』」

童律師追查台灣歷史真相中的政治亂象，以及歷史、政治橫豎正交的因果關聯，她分析、洞悉事理的能力與專業執著的精神，令人敬佩。第一章文稿裡，記述一個她的聯想才能：「然後我看到了二號公園，看到了台北故事館（圓山別莊），看到了百年台灣的悲情。答案一直在那裡，只是從來沒有人看見。」言近旨遠，引人羨慕。

常言道：「君自故鄉來，要知故鄉事」。正因爲有《童溫層》視頻，我在美國五十七年後，才聽到了有關屏東萬丹我以前不曾了解過的故鄉事。童律師不斷揭發二戰後，時值國府威權統治伊始，台灣政治、娛樂界的混雜。在多如牛毛無限繁雜的政治齷齪中，她提到任覺五、伍守恭炒作地皮，變更地號，這些我一無所知；接著旅北屏東同鄉會，首任理事長蔡英文的父親蔡潔生，我當然不曾聽過，. . . 再接著提到屏東萬丹張山鐘，使我頓時鄉情激盪！祖父輩的張山鐘是在我左臂上「注射」的鄉梓名醫，公職先任萬丹區長，後任屏東縣長。張豐緒（萬丹）、吳振瑞（屏東前溪）、蘇貞昌（屏東市），李武男（萬丹），像整串肉粽露出水面。除張豐緒留學美國一段時間，而蘇貞昌太年輕外，他們都知道萬丹有我這個小男孩。後來，我還在《蔡英文論文門》書上，看到我的中學三角學老師邱日盛的名字。

看了旅北屏東同鄉會的會員名錄，想到萬丹王家為何無人參與這個黨國合一的「旅北屏東同鄉會」？最有可能的是，因為王家親、堂兄弟是「二二八」輕、重受難家屬，重有鐵線穿手掌，輕有監禁坐牢一晚。邀請入會的人，自然看在眼裡，道不同不相為謀。

可見，身為萬丹人，我對小時萬丹事，其實毫無理解。現在回想起來，一九五〇年代，萬丹的「南、 北」派，可能已經是「黨內、黨外」的雛形。

轉變童年時代的錯誤印象，機會很難得。年輕人適時認清周遭政治擾人，尤其重要。我相信，讀者從《總統青春故事館》獲知歷年來台灣各地「權貴、庶民」如何形成，必定感到無限驚訝。從驚訝，起理解，起勇氣，興改革，這一條台灣人必走的路，必靠《總統青春故事館》這樣的好書啟示。

童文薰律師深入調查後，一直強調蔡英文是「黨國之女」，相信吧！

（寫於美國俄州辛城 2020.05.23）

附註：王泰澤教授畢業於萬丹國小，屏東中學，台大化學學士，美國德州萊斯 (Rice) 大學化學博士，「北美洲台灣人教授協會」永久會員、「美國木雕協會」會員。現職：University of Cincinnati OLLI 松年學院〈台灣歷史〉主持人。著有《母語踏腳行 — Taiwanese Language: An Acoustical Journey》（前衛 2004）；譯作《恫嚇下的民主進展》（同翻譯者: 張喜久, 前衛 2007；原著作者 Bruce Herschensohn）。閒餘專事寫作、雕塑。座右銘：人事紛爭難解，全錯在忽略起始簡易頭一步；決不公器私用，決不違背程序正義。