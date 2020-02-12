「鑽石公主號」感染人數達到174人，還有1位檢疫官因未穿防護衣確認也遭到感染。(圖／公有領域，取自維基共享資源)

停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」疫情持續攀升，根據《產經新聞》報導，日本厚生勞動省今(12)日表示，「鑽石公主號」遊輪上新確認39名新型冠狀病毒感染者，綜計該船上的合計感染人數達到174人，其中還有1位在船上開展檢疫工作的檢疫官因未穿防護衣確認遭到感染。

報導指出，厚生勞動省今早指出，，174名感染者中有4人為重症，他們已裝上人工呼吸器或進入集體治療室治療中，年齡在60到70幾歲的男性，其中有3人為日本人，1人外國籍。至目前為止3700多名乘客和船員中共有492人接受檢測，扣除已下船的香港確診老翁共174人感染。

除了旅客及船上工作人員遭感染肺炎外，一名檢疫官3日在船內開展檢疫工作之際，負責回收面向乘客等船上人員詢問健康狀態的調查問卷等工作，當時戴著口罩和手套，但是按規定並未穿防護服。下船後繼續在檢疫所內工作，目前也確認遭到感染，厚生省將調查其家人和同事等密切接觸者的健康狀態。

由於船上有22名台灣人已透過管道向我國政府求救，其中一名男子高齡80歲的父親還咳出血，心急如焚寫信向總統蔡英文求救。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩先前表示，目前了解日本政府派了醫師、藥師把所需藥物帶上船協助船上需要救治的民眾；指揮官陳時中也強調，要如何做適當救援，我方與日本政府積極研議中。