武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情延燒全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前卻說，「到目前為止，在中國以外都沒看到死亡病例，我們所有人都應該表示感謝」，引發不滿與批評，有網友在全球最大請願平台Change.org發動連署，要求譚德塞引咎辭職下台，短短3天即衝破10萬連署。

世衛組織1月23將武漢肺炎對全球風險列為「中等」，直到27日在狀況說明報告中才將風險評估改為「高風險」，並承認先前將風險評為中等是「用詞錯誤」；30日宣布，武漢肺炎已構成最高警戒級別的「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

衣索比亞籍的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）卻稱讚中國政府在對抗疫情方面的努力、及時反應、以及對國際社會提供的協助，中國的防疫能力、速度令人超乎想像，「到目前為止，在中國以外都沒看到死亡病例，我們所有人都應該表示感謝」。

加拿大網友Osuka Yip在Change.org發起聯署，他向聯合國發起請願表示，2020年1月23日，譚德塞拒絕宣布中國病毒爆發為全球衛生緊急情況，眾所周知，武漢冠狀病毒目前尚無法治癒，譚德塞1月23日拒絕宣布中國病毒疫情爆發為國際公共衛生緊急事件，之後短短5天內，感染和死亡人數增加逾10倍，與譚德塞低估武漢肺炎疫情有關「我們強烈認為譚德塞不適合擔任WHO總幹事，呼籲譚德塞立即辭職」。

連署書也指出，世衛組織應該政治中立，卻讓許多人很失望，譚德塞未經任何調查，僅相信中國政府提供的死亡人數和感染人數；此外，不應出於任何政治因素將台灣排除在世衛組織之外，台灣的醫療技術比「世衛精選名單」上的部分國家先進得多。

請願網站Change.org的連署，目標設定15萬人，截至台北時間2月2日晚間8時30分，已獲得12萬2278人連署。