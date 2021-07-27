台獨可以做不可以說。這句話聽起來總覺得怪怪的。但在獨派路線之爭的論辯中，不知道為什麼，這句話聽在台灣人耳裡，特別順，特別有說服力。我記得最初好像是黃信介所說。黃信介在黨外運動中，一言九鼎。大家都尊敬他、相信他。而當時的背景是，李登輝先生根據憲法體制繼任總統，接著在一連串驚心動魄的鬥爭中，站穩了國民黨黨主席的位置。但是，國民黨內的舊勢力，尤其是一些『主子』意識特別強烈，沒有平等心、也沒有民主觀念的『中國人』，總認為台灣人當總統是『竊國』。在他們的心中，台灣人只能當他們的奴才，怎麼能當他們的總統呢？！另一個問題是，儘管李登輝是蔣經國欽點，對黨國也是唯唯諾諾（這是台灣人當時的印象），但是不曉得為什麼，他們就是不相信他。反而是黨外的黃信介，相信李登輝有民主改革的決心。族群、階級、統獨和黨派的分歧，自然會在民主體制的運作下，獲得合理解決。李登輝有沒有『台灣意識』，固然是很重要的信賴基礎。但是民主的信仰才是更廣大、更堅實的基礎。當時黨外運動中，有很多所謂的『外省人』參與，就是在自由和民主的價值上有了共事的基礎。而『可以做、不可以說』是不是黃信介和李登輝對台灣獨立的路線，在當時有這樣的默契，不讓李登輝承受過多來自黨外的壓力，我們不得而知。但在當時的政治環境來說，這確實是安定政局的好辦法。

其實從國內方面來說，在解嚴前，台灣獨立既不可做，也不可說。解嚴後，人民有主張獨立的言論自由。只要不犯法，從事獨立運動也沒有甚麼不可以。在民主法治的體制下，台灣獨立是既可以說又可以做的。法律如何定義台獨？有哪一條明定台獨的甚麼行為、犯甚麼法？沒有啊！這就是為什麼以前國民黨要另訂『動員勘亂法』的原因。因此台灣人民，本來就有主張獨立和推動獨立的自由和權力。

李扁主政加速台灣化腳步

從執政者的角度來看，國內存在著獨派和統派。為了避免無端製造紛爭，政府在不必要的時候，儘量以『為政不在多言』為原則，避談統獨，不失為明智之舉。但是李登輝為了讓中國，和台灣的『中國人』放心，主導『國統綱領』的制定。說來有點不雅，這可以說是『放屁安狗心』之舉。後來李登輝對德國記者透露『特殊國與國的關係』的『兩國論』。算不算推動台獨呢？陳水扁在2000年，意外贏得總統大選，延續李登輝民主化和本土化的方向，算不算實質推動台獨呢？後來陳水扁更提出『一邊一國』的主張，這是不是推動台獨呢？不要說人民有主張台獨、推動台獨的自由。就連執政當局，都對台獨又說又做。天塌下來了嗎？

從國際環境來看，和平穩定的台海，似乎是中國故意設定的話術。中國虛張聲勢恫嚇台灣人，說台灣獨立就要動武。台灣的統派就配合演出，藉此壓制民進黨、恐嚇台灣人；另一方面也讓台灣遭受國際壓力，因為相關國家在這個地區有經濟利益的考量。除了經濟利益之外，美國還有全球戰略的考量，因此最主要的壓力來自美國。這一招在過去似乎很有效。但是2016年以來，中美關係一百八十度轉變。2021年以來，美日和歐盟各國，已經頻頻突破中國的紅線，大力支持台灣。最近美國三次軍機降落台灣機場，根本是故意要踩中國的紅線給中國看。既然世界各國都已經不再害怕中國的恫嚇，為什麼台灣還要自我設限？而且從這個局勢看來，統一才是對世界和平的挑戰。將來『統一』會變成『既不可說，又不可做』，是必然的趨勢。

不管其他國家有甚麼主張，台灣人一天不獨立，就一天要當國際孤兒，成為許多國家敲詐勒索的對象。並且無法擺脫中國的武力威脅和糾纏。統獨會成為中國操縱分化台灣的手段，也成為許多奸詐政客勾結中國、岀賣台灣的誘因。這對台灣是非常不利的。

台灣沒有國格，台灣人民就沒有人格尊嚴。『可以做不可以說』，正是台灣人小媳婦心態的悲哀。以後請不要再對台灣人推銷這張符咒了。為了台灣的國家利益和台灣人的尊嚴，台灣人應該光明正大地推動台灣獨立。不必偷偷摸摸，也不必自我禁錮。中國以統一對台灣苦苦相逼，反而把台灣加速推向獨立。這是天道所趨。中國人如果聰明，就應該放棄對台灣的逼迫，好好從事民主化的改革，讓中國人民也可以享受自由民主，過人過的日子。這才是順天應人的德政。



作者認為，為了台灣的國家利益和台灣人的尊嚴，台灣人應該光明正大地推動台灣獨立。不必偷偷摸摸，也不必自我禁錮。圖／擷自總統府、民報資料照，民報合成