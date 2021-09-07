歐洲憲法和人權中心（ECCHR）指責德國時裝零售商從中國新疆的強迫勞動中獲利。示意圖／擷自公視新聞影片

歐洲憲法和人權中心（ECCHR）指責德國時裝零售商從中國新疆的強迫勞動中獲利。

總部位於德國柏林的這個人權組織星期一（9月6日）在卡爾斯魯厄（Karlsruhe）聯邦法庭向德國檢察官提出長達96頁的控告書，指責利多（Lidl）和雨果博斯（Hugo Boss）等幾家時裝零售商教唆並從新疆棉花產業中的強迫勞動中直接或間接獲利。

歐洲憲法和人權中心的商業和人權計劃負責人薩格-馬森（Miriam Saage-Maass）說，「歐洲政府批評中國侵犯人權，歐洲公司同時又可能從維吾爾人的剝削中獲利是不能接受的，」「如果強迫勞動的懷疑被證實，現在是追究這些公司負責人責任的時候了。」

法律訴訟是為了說服檢察官對此開啟調查。

利多一名發言人說，針對公司的指稱「是依據舊的供應商的名單做出的，與過去或那個時期的訂單有關，」公司對強迫勞動和童工持「零容忍」的政策，要求供應鏈中的合同公司遵守社會標準。

雨果博斯發言人拒絕接受歐洲憲法和人權中心提出的指控。這位發言人說，「我們不容忍任何形式的強迫或強迫勞動或任何形式的現代奴役，」公司要求供貨商證實在供應鏈中遵守人權和良好的工作條件。

消息人士透露說，今年7月，法國檢察官開始對涉嫌隱瞞新疆反人類罪行的四家法國時裝零售商進行調查。

美國今年1月宣布禁止所有新疆的棉花和番茄產品的進口，理由是這些產品使用了維吾爾人的強迫勞動。