中共軍機大規模擾台，美國國防部譴責共軍行動破壞穩定，增加誤判風險，表示將持續深化與台灣的非官方安全關係，確保台灣自我防衛。

台灣國防部官網「即時軍事動態」顯示，這次中國軍方派出了1架運8反潛機、4架轟6機、1架運8遠干機，2架空警500、14架殲16及6架殲11侵擾台灣西南防空識別區及台灣東南海空域，創下國防部公布統計以來最多架次紀錄。

美國國防部發言人薩波（John Supple）表示，包括台海在內的印太地區和平、安全與穩定是美國的持久利益。中國在台灣附近不斷增加的軍事活動，正在破壞穩定，增加誤判風險。

中共這次的軍事行動發生在工業七國領導人周日發表聯合聲明以及北約周一發表聯合公報之後。

工業七國峰會發表聯合聲明，對中共迫害新疆維吾爾人、侵害西藏藏族人民人權、打壓香港民主派人士和對台進行軍事威脅等行為提出了正式譴責。工業七國在聲明中強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性。

同時，北大西洋公約組織三十個成員國在星期一（6月14日）峰會結束發表聯合公報說，中國對基於規則的國際秩序以及與北約有關的領域構成「系統性挑戰」。

這是1949年為應對蘇聯集團威脅而成立的北約聯盟在其聯合公報中第一次把中國公開視為「系統性挑戰」。北約盟國惇促中國遵守國際承諾，以負責任的方式在國際體系中行動，「包括在太空、網絡和海上領域」。

中國方面對工業七國集團的聯合聲明作出了強硬的回應。中國外交部發言人趙立堅周二指責工業七國是故意干涉中國內政。

趙立堅稱，「涉疆、涉港、台灣事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。」

中國駐歐盟使團星期一晚間也針對北約公報發表聲明，稱這是北約冷戰思維延續和集團政治心理作祟。