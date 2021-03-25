台灣最急的應該是確定自己的志向，做好切割中國，選擇站好隊伍，台灣正名時間來到，這個工作比鮭魚改名還重要。圖／民報合成

聯合國發布的快樂國家指數，芬蘭冠軍，緊追在後幾乎都是北歐國家，台灣排名第24名，台灣高居亞洲第一快樂國度，中國排名84名，幾乎是天堂和地獄的差別。前天，「德國之聲」報導，台灣人生活在老共武力壓迫之下，為什麼還如此淡定快樂？他們感到不解，報導說，「九六年台海飛彈危機，還有不少人趕著移民，現在完全不同了」，老外不理解這個問題，台灣人自己也不理解，只能說，活在地獄的國度天天想著把天堂國家擁抱入懷，上帝不會同意之外，台灣人已經習慣在壓迫下生活了。

中國人生活不快樂

聯合國以數據證明中國人不快樂，我們很奇怪，王毅有甚麼自信敢向世界誇言：中國人熱愛共產黨，這種奴隸地獄般生活是中國人選擇的，台灣這項殊榮也和防疫成功有關，很可惜，中共雖然自認防疫成功，卻沒有反映在排名上。

聯合國這項公布，刻意把台灣放在中國一省，引發台灣外交部的抗議，台灣人無法得到正名，這是台灣人最大的悲劇，長期以來，國家名稱經常被強權控制下的國際機構呼攏，人民苦悶可想而知，聯合國被老共把持，大家心裡有數，台灣社會久處壓抑環境，也就見怪不怪了，因為無法正常擁有自己的稱呼，所以，對於最近發生的鮭魚改名之亂，當然也出現兩種極端的看法。

前日，來自美國的朋友說，台灣年輕人，不少是大學生，居然為了貪小便宜，踐踏自己的姓名、人格，實在可悲，不少衛道人士還抗議這家餐廳拉低台灣價值；但是，另一派認為，沒有那麼嚴重吧，年輕人在苦悶年代，小小鬧劇而已，無需太計較。說起來，這就是典型的世代認知差距，貪小便宜是人之常情，就好像市場上買東西要喊價，說難聽是小氣，從好處看是一種節省，會喊價的人與貧富無關，大部分是個性和教育，我購物從不喊價，習慣如此，後來才發現這種性格來自教育，母親從小教育我，生意人賺錢不容易，所以，出門買東西不要斤斤計較，這些教育塑造了我，要我改名字，吃一百次餐廳，打死我也不會去做。

鮭魚之亂，是非很難論斷，年輕人花160塊錢改名字，自己為了飽餐一頓，不辭奔波，說實在並不犯法，也不妨礙他者，比較辛苦的是戶政人員。

台灣人的小確幸

幸好台灣防疫成功，給台灣人增加信心，老百姓在苦悶之下，還可以呼朋引伴，到餐廳聚會，讓資本家買單，這些貪小便宜的300多人，打響了這家餐廳名號，也讓餐廳多付出500萬台幣廣告費，得與失，很難清算，但是，這種小確幸是歐美國家在疫情封城生活中，無法想像的，所以，外國媒體讚嘆台灣人活在平行世界，一邊戲謔台灣人的行徑顛覆無俚頭，台灣形象是否受創，還很難說。

現在，即便疫苗已經問世，但是，疫情在歐陸、中南美國家，好像沒有停止，過去，西方國家老百姓忙碌一天之後，飯後一杯啤酒，或一杯咖啡的小確幸，已經被剝奪，在封城生活中，能夠出門溜狗已經萬般幸福了。

疫情已經過了一年，這款封閉生活未見改善，已經有不少歐盟國家人民抓狂了，刻意不戴口罩走上街頭，反對人民自由被剝奪，比較激進者，就把今天的痛苦生活投射到中國人身上，認為中國是瘟疫的製造者，連帶使亞裔族群受到牽累。

中國為了持續獨裁治理國家，不願意融入西方普世價值的世界，美中兩強在阿拉斯加會談後，美加紐澳及歐盟，聯手制裁中國，中共也立即還手，這些動作已經釋出強烈信號，世界最終會因為價值體系不同，分裂成兩個世界。

聯合國以及所屬機構，已經無法解決雙方陣營的衝突，也勢必各自組織自己的聯盟，這樣的國際社會即將來到，台灣最急的應該是確定自己的志向，做好切割中國，選擇站好隊伍，台灣正名時間來到，這個工作比鮭魚改名還重要。



美中會談後，美加紐澳及歐盟，聯手制裁中國，中共也立即還手，這些動作已經釋出強烈信號，世界最終會因為價值體系不同，分裂成兩個世界。圖為2021.3.18美中會談，擷自公視新聞影片