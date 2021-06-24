疫情越來越嚴峻，全台灣進入第三級警戒。這代表病毒的傳播已經突破封鎖進入社區傳播。自從中央指揮中心宣布之後，人心惶惶，各個超市補貨的人潮洶湧，泡麵、罐頭、餅乾、口罩、酒精又變成熱門商品。台股也呈現跌勢。很多餐飲、娛樂、旅宿等行業紛紛暫時歇業，準備開始度小月。我們升斗小民如何因應這一波疫情，安然度過這場劫難呢？

面對無法預測、沒有藥醫的新冠病毒，我們無法樂觀，必須謹慎以對。這一次台灣會有擴大染疫的情況，有可能是台灣防疫做得太好，讓大家鬆懈了！從AZ疫苗的接種率超低就看得出來，一般民眾根本就不認為台灣會變成重災區，因而輕忽疫苗接種的重要性。印度每天三十萬人染疫，四千人死亡。這般人間煉獄，彷彿不會在你我身邊發生。但是現在突然疫情在雙北市與其他縣市升溫，每天都有數百位的本土案例出現，大家都開始緊張了，要預約疫苗接種的人也爆量了。

其實新冠病毒並不等於黑死病，也不是染疫就是重症，大家不必過度恐慌。恐慌的情緒只是讓自己亂了套，不但影響身心狀態，時間拉久了，就變成憂鬱症，也會降低免疫力，這樣反而容易染病。

建議可以有幾點舒緩身心的方法：

第一、適量接收疫情資訊、區辨假訊息

不要每天都沈浸在疫情爆發的負面新聞中，這些疫情訊息包括line群組、臉書群組、youtube等。中間有很多似是而非的假訊息，一切還是以中央疫情指揮中心發佈的訊息為主。有些人因為每天無時無刻都關切疫情的發展，緊盯著新聞台整點的報導，導致緊張、恐慌發作，併發憂鬱症。如此作為無益於身心健康，建議接收疫情訊息適可而止。疫情期間無法外出，可以追劇，看一些喜歡看的影片，尤其是開心的喜劇類。如此藉以化解居家無聊的氣氛。

第二、運用正念的技巧安頓身心

正念英文叫做mindfulness，字面上解釋就是「在當下專注全心全意的心理狀態」。它是一種「靜心」的技巧，精通正念可以讓一顆浮躁的心，變得安靜。練習正念可以嘗試每天靜坐大約十至二十分鐘，讓自己專注於一點。這一點可以是鼻孔進出的一呼一吸，也可以是肚子呼吸的起伏。專注呼吸，就是專心於當下，也因此能摒棄煩惱源。現在外面疫情嚴峻，但是我們可以練習正念靜坐，讓自己平靜下來。正念的靜坐靜心，就像精健道中的「足定氣靜」的操練般。一樣都可以穩定自律神經，增強免疫力。

若晚上因為太焦慮無法入眠，可以做身體掃描將注意力放在身體各部位，從腳開始逐漸往上到小腿、大腿、胸背部、上肢直到臉部、頭部。讓緊繃的身體逐漸放鬆開來。不知不覺就可以安然入睡了。

正念的精神就是凡事不預先有成見，務必瞭解其真實的面貌。現在疫情嚴峻，我們不人云亦云，不輕信假訊息，遵守中央疫情指揮中心的指令，只要不外出趴趴走，避開疫區，就不會染疫。也沒有必要跟著去大賣場補貨，因為這麼一堆人群聚，更容易染疫！

某些人會擔心萬一封城怎麼辦？其實疫情嚴重到失控的程度就必須封城，這是阻絕病毒傳播的殺手鐧。現在世界很多國家都是這麼做的。依照正念的精神那就「如其所是」，一切「順其自然」。該封城就封城，自己乖乖的待在家中，不外出亂接觸他人，就是善盡抗疫的一份心力。

第三、利用精健道，度過紛擾的疫情

精神健康之道強調：「平時保養頭腦，免除一時煩惱」。我們平時多保養頭腦，儲備充足的腦力，就可以應付突如其來的壓力。這包括：規律作息，睡足八小時，如此可以增強免疫力，對抗新冠病毒；規律運動，增加抗壓激素，可以在人少的郊外運動，假日就去登山，少去人群聚集的商場；正常均衡飲食，尤其是滋養腦部強壯身體的食物，讓頭腦健壯，免除諸多煩惱；利用社群軟體，關懷身邊的朋友，尤其在家中恐慌、憂鬱的朋友。疫情期間，傳播正面能量，彼此打氣，可以減少恐慌的氣氛。這也是落實精健道的三五成群的精神。

第四、在家中要有事情做

疫情期間大部分娛樂場所都暫停營業，待在家中，一定很無聊。可以上網去找尋某些線上有興趣的課程，藉著線上學習，充實知識與技能。或者學習烹調、烘焙等，自己準備餐點，減少外食，也可以減少染疫的機會。利用線上課程學習第二語言，不但可以增強跟外國人溝通的能力，也可以鍛鍊頭腦減少失智的可能性。找一些可以室內進行的瑜珈或伸展操，加上多靜坐，或者讀一些喜歡的書籍。

在疫情期間會有很多人因此而恐慌、憂鬱，若可以適當運用正念與精健道來安頓自己的心，可以因此而度過這一場驚濤駭浪的浩劫。當然抗壓性不足的人，或許需要他人的協助，也要不避諱而勇於尋找資源，甚至就醫讓自己可以平安順心。大家一起抗疫，祝福大家，天佑台灣！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台