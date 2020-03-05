美國聯邦眾議院在4日下午以415票贊成、0票反對的壓倒性票數，通過「台北法案」（TAIPEI Act）法案，強化台美夥伴關係。圖/擷取自眾議院臉書、示意圖。

美國聯邦眾議院在4日下午以415票贊成、0票反對的壓倒性票數，通過「台北法案」（TAIPEI Act）法案，強化台美夥伴關係，包括美國支持台灣鞏固15個邦交國、與其他國家發展非正式夥伴關係、參與國際活動、推動雙方經濟貿易談判等。待兩院就版本上取得共識後，就可將法案交由美國總統川普簽署發布。

根據眾議院法案版本，美國政府應支持台灣強化與印太地區及全世界各國的正式外交關係及非正式夥伴關係。對於顯著強化、增進或升級與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該等國家的經濟、安全及外交交往。

法案內容指出，美國政府適對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，應該考慮「改變與該國的經濟、安全及外交接觸」。

法案也呼籲美國行政部門，利用美方影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

有關經貿部分，法案內容提到，美台之間有強健的經濟夥伴關係，美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣為美國第11大貿易夥伴。強化經濟關係將有助美台雙方經濟成長；美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台經貿關係。

「台北法案」為參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）等人去年5月主導「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act「台北法案」），參議院外委會9月25日通過，參議院院會10月29日無異議表決通過；參院版在10月底送交眾議院外委會審查通過後，因涉及經貿議題，後送交籌款委員會審查，4日提交眾議院會表決通過。