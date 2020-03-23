當武漢肺炎在川普口中變成中國肺炎，而且疫情越來越嚴重的時候，疫病從衛生醫療問題變成經濟問題，又變成政治問題，甚至可能發展成軍事問題。本來好像沒有台灣這個國家存在的世界，現在台灣漸漸在國際視野中浮現，而且備受矚目。而本來對自己的國家冷感甚至無感的台灣人，因為這次災難，在他們的心中，國家意識也漸漸起了微妙的變化。不管藍綠，我聽到一些父母，急切聯絡在國外留學或工作的子女，催促她們回國。因此我們看到了一陣陣返國潮。今天還聽報導說有在美國的中國留學生，想要經由台灣轉機回中國。但是衛生部今天已經宣布二十四日起禁止中國人在台灣轉機了。想留在台灣接受台灣的醫療，那就更加免談了。

看到中國疫情的慘況和中共政府對人民非人道的對待，人都是有感情的，對比一下台灣這個母親一般的祖國，難道人民今天還不會以自己身為台灣人而感到慶幸嗎？台灣的衛生安全水準和健保，護衛著所有的台灣人。如果還有不懂得感恩和珍惜這個國家的人，那我們就真的無法了解這種人的心態了。

遠離危邦 重尋生機

美國一個顧問公司指出，這場瘟疫對世界的影響將非常巨大。在國家方面，一些戰略性產品或物資，將不再任由商人一味追求利潤而在國外生產。經濟方面，商業經營將趨向保守；人們的消費也會變得比較保守。如果疫情兩個月內得到控制甚至消失，那麼消費信心或許能夠得到恢復。否則如果照一個比較嚴峻的估計，疫情可能拖十八個月，那麼出現嚴重的倒閉潮是可以預見的。作為世界經濟火車頭的美國，如果真到了這個地步，對很多台商將是很大的挑戰。現在就我所聽到的情況是，很多擁有幾百幾千家店的百貨公司和大型連鎖店，都已經關店。市場好像才幾天就急速冷凍了。如此一來，既不銷售，當然也就不進貨，甚至取消訂單。連已經進貨的也停止付款。對台商造成很大的壓力。有的採取留職停薪或直接裁員的措施，因應這個變局。台商因為不能從中國得到貸款，所以大半是以台灣房產向台灣的銀行作擔保貸款或信用貸款。這次突發的狀況，讓很多人措手不及。我們不知道政府對可能面臨的經濟局勢，還有可能的政治變局，有沒有應變計畫或措施。至少他山之石可以攻錯，經過這次教訓，台灣不能再一味西進，依賴中國，這是政府和台商應該有的共識。危機也可能產生一些千載難逢的機會。不知道台灣的政府和政治家們，有沒有處心積慮為台灣認真思考，替台灣找出一個突破中國牢籠的機會？

關得住十四億中國人，卻關不住病毒；關得住網路訊息，卻關不住死亡真相在民間傳播，中共這隻恐龍，或許將被微生物打敗而滅亡。我們台灣就離這個危邦和亂黨遠一點，才是聰明的選擇吧。以後請別再說『很誘惑』這種肉麻兼不衛生的話好嗎？