「下架吳斯懷」、「王立強共諜案」，與海外友邦美日澳等3國的情資訊息掌握，以及香港「反送中」，在在使選民產生「唇亡齒寒」切身感受而團結投票。圖／畫面擷自蔡正元臉書影片

今天（13日）是蔣經國辭世32周年祭，也是首位「台灣人總統」李登輝執政12載的第一天！國民黨的「孤臣孽子」或許還有人會到桃園「頭寮賓館」行禮致意；但，卻似乎不會有人會「飲水思源」到士林至善路的翠山莊向「民主先生」請安？台灣人對於「前人」或「先行者」對這塊土地曾經有貢獻者的關注，隨著世態炎涼而儼然已是「人情似紙張張薄」矣？

回顧政黨再輪替的時代軌跡，扁在公元2000年首開紀錄，推翻國民黨在台五55載統治、隨後，自稱「新台灣人」的馬英九再推翻扁朝，這2位全像李登輝都是起身自「首都市長」攀上「九五至尊」總統寶座的2位台大法律系朝野精英，上台後與前輩李登輝若即若離、甚且還保持距離……直到小英在2012年挑戰大位，曾在最後造勢場合請出「拉拔」她入官場的李登輝站台；不料卻敗北飲恨，自此遂「走自己的路」，以致在這次選戰中的政見會上，還被韓國瑜一棒子打翻指稱「三個台大法律系的」總統讓人民失望，導致他想取而代之。

然而，一場高潮迭起的「龍爭虎鬥」選戰打下來，小英從上屆得票數的689萬多票躍增到817萬多票之鉅，其實，早有半月前便已有民調公司指稱會「得票破770萬票」！到底個中曲折為何，謹將各項「成就」這件台灣選舉史上得票創造最高紀錄的因素，解析以下5點淺見（藍營也分析敗北5因素）：

（一）首先是「團隊」組合，小英將「六都」敗選的蘇貞昌、陳其邁、及林佳龍……等人賦與正副閣揆及部長職，如許前所未有的逆勢操作，卒使行政團隊個個全力以赴、將士用命；

（二）黨務系統大膽起用新人類，讓「圈外」的林飛帆……等後起之秀願意加入政黨、並在「年輕世代卓榮泰、羅文嘉」掌舵下穩住陣腳、運用嶄新思維在網路、文宣、活動脫胎換骨；

（三）民進黨建黨30年來最「智多星」的軍師邱義仁重出江湖，其內斂、低調、沉穩、謀略，均比對手計高一籌，不論是「下架吳斯懷」、或「王立強共諜案」與海外友邦美日澳等三國的情資訊息掌握，乃至於香港「反送中」之聯結，在在使選民對於「唇亡齒寒」產生切身感受而團結；

獨派反小英人士共體時艱

（四）黨內獨派與反對小英人士在最後衝刺時刻共體時艱，原本揚言「含淚不投票」或轉向其餘政團者，因面對國共聯袂「奪權」壓力下盡釋前嫌！特別是「賴神」適時盡釋前嫌即時歸隊，形成黨與台灣主流民意完全殊途同歸，形成「沛然莫之能禦」。

（五）最具關鍵性的「轉折」點莫過於是藍營推出個「痞子性格」韓國瑜應戰……如是由吳敦義、朱立倫等老將出馬，自當不致於潰不成軍？另外發生郭台銘在截止登記前晚深夜「臨陣怯場」、以及原被規劃「郭柯配」的柯文哲在截止時間前被自家人「擺了一道」沒參選總統！導致只剩宋楚瑜「老帥」五度五關御駕親征，終而相激相盪造就了改寫歷史的「小英旋風」！