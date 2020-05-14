美國要嚴格管制半導體產業，要求台積電在美國生產，已經是既定策略，被視為台灣科技龍頭台積電的去留，也備受關注。圖／擷自台積公司網站

後「武漢瘟疫」時代，將會是美國製造時代，也是台灣選邊站時代。

去年爆發的美中貿易戰爭，完全是因為中國製造2025而起，中國企圖在5G通訊稱霸世界，尖端科技產業超車美國，不如說，中國知道稱霸全球之前，必須掌握半導體製造，因為半導體是未來所有國防，以及人工智慧產業的根本，因此，中國以國家隊投入半導體研發，已經超過十年，眼看已經看到初步成果，沒想到華為公司以戰狼之姿，盡情以低價殺戮歐美，在市場上行事過於高調，終於觸動美國敏感神經，加上「中共國」以紅色滲透，網路特務，駭客手段盜取美國智慧財產，已經引起美國和西方國家憤怒，終於引爆去年的貿易戰爭，可是，川普的覺醒畢竟太慢，美國遭到紅色滲透擴及國際組織，如今，阻擋華為，還不足以止血，因此，美國進一步要嚴格管制半導體產業的生產，要求台積電在美國生產，已經是既定策略，被視為台灣科技龍頭台積電的去留，也備受關注。

台積電面臨困難抉擇

去年貿易戰爭激烈時候，美國政府已經向台積電發出轉移到美國生產的信號，上周，美國更要求包含三星，英特爾，台積電等大廠開會，議題仍然鎖定半導體的生產供應問題，因為事涉國防安全議題，以及美國的生死存亡，美國已經挑明「中共國」是敵國，台積電也勢必面對選邊站的抉擇。

所謂半導體，簡單分成兩大部分，儲存記憶體DRAM，以及非標準式IC，就是台積電所稱各種晶圓代工的製造，為了爭奪科技領先，第一次半導體戰爭爆發於1980年代，美國和日本為了搶奪儲存記憶體市場，兩國爆發經貿大戰，最後給了韓國三星可以崛起的機會。

根據電子產業發展歷史，美國可以說是二戰後的領先者，一方面因為德國科學家加入，第二是美國在戰爭中沒有受到重創，這兩大因素使美國電子業快速發展，在智慧財產權法令空白年代，美國在電子業發展也表現大度，市場上已經汰舊的科技，會大方給予同盟國家，一來扶持民主國家經濟，二來可以使新創產業加快新陳代謝，所以，電子業一路從真空管，到電晶體，跳躍到積體電路，才短短二十年，日本戰後的復甦，也是美國扶持原因，甚至很快超車，贏過美國，尤其是在半導體產業方面。

1974年，日本不甘心一直在美國後面追趕電子業，於是開始一個大超車計畫，這一年，日本找到有日本半導體之父稱呼的「垂井康夫」，整合了日本五大商社，日本富士通，三菱，日立，東芝以及NEC組成一支半導體國家隊，專門在储存記憶體研發上準備超車，果然，短短五年，日本已經把美國矽谷許多大公司打敗，終於引起蘋果、IBM、美光、MD及英特爾的警惕，根據統計，從1980年到1985年，日本在記憶體方面市場占有率，最高來到80%，美國矽谷一片哀嚎，許多較小公司面臨倒閉。

美日半導體戰爭

為了挽救矽谷公司，幾家較大公司開會向國會投書，但是，沒有引起太大反應，後來決定成立一個「半導體協會」準備進行長期遊說，美國是資本主義國家，通常不會以政治干預市場，但是，對私人企業利益，卻留著「遊說法」管道，半導體協會開始對國會進行遊說，先通過退休金可以投資新創的風險產業，讓政府退休金和矽谷上市公司綑綁一起，如果矽谷公司虧本，就是政府虧本，接下來就是遊說國會出手，立法打擊日本半導體產業，這一項比較困難，畢竟，日本是美國堅定同盟，多數國會議員認為日本人賺錢，就是美國人賺錢，這是左手口袋和右手口袋的問題，最後，半導體協會找到一個切入點，完成一個說帖，那就是國防安全，剛好發生「東芝事件」，所謂「東芝事件」，就是日本把學自美國洗床機技術賣給蘇聯，讓蘇聯提升潛水艇的螺旋槳動作，達到超靜音狀態，躲避美國潛水艇聲納偵測，這下子，國會和華府緊張了，說帖說，半導體是未來國防主力產業，如果全部被日本控制，日本可以賣給美國產品，當然也可以賣給蘇聯，如此，勢必危及國家安全，這項說帖天衣無縫，逼使國會和華府對日本採取行動，以反傾銷法伺候，日本違反301條款，並對日本記憶體限制出口，要求東芝賠償，1986年，美日兩國簽署「半導體協議」，日本每年要保留20%額度市場給美國公司，並針對已經出口的三億美金產品，懲罰關稅100%，這場戰爭的下場是日本半導體從市場退卻，美國矽谷獲救，但是南韓三星趁著美日大戰崛起，開始擴大市場。

歷史殷鑒不遠，美國當然不會再度讓國家安全失控，那麼台積電在美國設廠，必成定局，因為美國擔心台灣無法防止中共的紅色入侵，產業科技機密無法確保，「護國神山」必須搬家，這才是台灣更嚴重的課題。