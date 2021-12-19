她不完全是像我們想的那樣。在世人的眼光裡，她投射出來的形象是拘謹、認真的。年輕時，被困在鐵幕後的她，曾說她的夢想是「看看洛磯山脈、開著車到處跑，聽布魯斯．史普林斯汀的歌」。曾擔任美國駐德國大使、現任紐澤西州的墨菲（Philip Murphy）曾說：「其實，她是冷面笑匠。」儘管她已在世界舞臺上活躍了數十年，她依然沒有失去做正常人的天賦。德國駐紐約總領事吉爾（David Gill）跟她一樣是東德人，曾解釋說：「如果你跟她一樣，是在圍牆的另一邊長大成人的─就會以為那堵牆永遠都在那裡─有生之年，你都不會忘記。其他人可能會忘記她的出身，但安格拉．梅克爾絕對不會。」

梅克爾有三大特質：幾乎過目不忘的本事、拆解問題的科學能力以及對工作的狂熱。此外，她不需要太多睡眠（一天最多睡五個小時）且擁有鐵鋼般的體格。兒時，由於她很晚才會走路，常摔倒和骨折。然而，六十多歲的她，憑藉純粹的意志力，去山林健行，一次可走六小時。這些長處─有些是天生的，有些是後天培養的─讓她流露一種無可動搖的自信。這種自信常讓其他國家元首不安，也拉長了她的政治生命。

梅克爾為何能有這樣的成就？她到底是什麼樣的人？答案就在她的出身。能在警察國家活下來，不被極權暴力摧毀，其實已是一大成就。這也可解釋梅克爾個人和政治上的韌力。那樣的前半生使她成為一個理想主義者的反面。梅克爾不相信歷史的弧線會向正義傾斜。反之，她是一個深知人性脆弱、以行動為導向的樂觀主義者。在她擔任總理的最後幾年，她不斷提到那些因為沒能護衛自由和安全最後滅絕的文明。她曾在一次演講中提及印加帝國的衰亡，最近則提到1555年奧格斯堡合約（Peace of Augsburg）。在歐洲十六、十七世紀的血腥宗教戰爭中，這個合約帶來短暫的和平，但也為日後的戰爭埋下導火線。在這段和平時期過後，不知戰爭苦難是為何物的新一代陷入毀滅性的衝突，各日耳曼邦國有三分之一的人口因而死亡。

二戰結束至今，已超過七十五年，但直到今天，仍有一個問題困擾著德國：一個建造出奧斯威辛集中營、使用毒氣室、進行高效、系統化種族屠殺的國家，有可能「正常」嗎？梅克爾可能會給我們肯定的答案——但是有一個條件，也就是德國必須繼續扛起責任。德國既已寫下歷史上最黑暗的篇章，就必須贖罪。在她的領導之下，她會確保德國負責。身為牧師的女兒，她相信救贖是每天都得做的功課。

《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》要描述的是梅克爾這個人，而不是呈現一幅政治人物的肖像。我的出發點是想回答這個問題：一個牧師的女兒、一個局外人，如何成為世界上最有權勢的女人？在寫作本書時，我參考了梅克爾自1990年至2005年接受的採訪，也就是從她在三十五歲那年初次踏入政壇，直到2005年當選德國第一位女總理。採訪的問題很多都很深入，她也坦率回答。此外，我也採訪了她的導師、友人和同事，前後進行了約數十次─這些訪問稿很多都還未以英文發表過。他們的敘述為本書提供了血與肉。她的親信有幾個人願意跟我交談，條件是不直接引用他們的姓名。我自己和梅克爾的接觸可回溯到2001年，雖然不是正式採訪，但也使我對她更熟悉，也加深我對她的了解。

※本文轉載自《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》）（天下文化，2021.10）