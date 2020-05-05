世衛大會即將召開，台灣要以什麼名義參加？大會將以什麼頭銜邀請？台灣人民又有何期盼？是中華台北、中華民國，或是中華民國台灣、還是單純的台灣呢？圖／取自世界衛生組織

由國際社會61個國家代表，於於1946 年6月19日至7月22日，在紐約召開國際衛生大會，通過世界衛生組織法，代表們於1946年7月22日簽署、共計19章82條，並訂於1948年4月7日正式生效。

該章程開宗明義於第1條指出，世界衛生組織之宗旨，在尋求讓所有人民獲得最高可能之健康水準。第3條：各國均得為世衛組織會員國。第6條：未依第4條與第5條規定加入為會員國之國家，得申請加入。其申請經由衛生大會過半數票批准後，即得加入為會員國。第8條：領土或各群體領土，其本身不負國際關係行為責任者，經會員國或對各該領土負責之主管當局代表申請，得由衛生大會准其加入為副會員。所以會員資格，只有會員及副會員，並無所謂的觀察員。

中華民國是世衛組織的創始會員國，但其代表權自聯合國於1971年10月25日通過2758號決議後，其席位即由中華人民共和國全權繼承取代。

台灣社會於1996年民選總統後，卻依然與舊體制糾纏不清，雖然自稱中華民國且自認是一個主權獨立的國家，憲法領土包括蒙古及中國，只可惜國際社會沒人相信、也無人承認，但始終未能參與國際卻是事實。馬英九於2008年至2016年任職總統期間，拿九二共識、一中各表，美麗的謊言欺騙台灣人民，去接受中國的邀請，成為中國附屬的世衛大會觀察員，讓國際社會誤認台灣是中國的附庸。其實，九二本來就無共識，習近平於2019年1月2日已清清楚楚地告知世人，九二共識就是一中原則，世上只有一個中國，就是中華人民共和國，根本就沒有所謂一中各表的空間。

一中原則矮化台灣地位

2016年時任職世衛總幹事的陳馮富珍，於5月6日發了邀請函給蔣丙煌部長，劈頭就拿聯大第2758號決議文，世衛第25.1決議文，及一中原則為前提，指名邀請中華台北衛福部率團，以觀察員身份，出席第69屆世界衛生大會。5月25日，民進黨新任衛福部長林奏延，忍氣吞聲率團出席大會並致詞，他呼籲世衛組織及其會員國，支持中華台北所屬兩千三百萬人民，能穩健參與世衛相關會議及活動。

2017年雖然由伊索比亞外交部長譚德塞，出任新的世衛總幹事，但他卻完全聽命於中國習近平的指揮，2018、2019接連三年，因蔡英文不承認一中原則及九二共識，所以台灣就完全被排斥在世衛門外。今年因為習近平及譚德塞兩人狼狽為奸地處理武漢肺炎，引起世人的恨怒，加上台灣在這次疫情防禦的工作有了傑出的表現，贏得世人讚賞、尊敬和推崇，紛紛期盼台灣能參與世衛分享抗疫心得。

第73屆世衛大會，將於5月18日至19日以視訊方式舉行。世界各國領導人都早已致電世衛秘書長譚德塞，要求邀請台灣參加、分享有關病毒防禦的技術會議。他們強調面對全球衛生事務，任何人都不應被遺漏，且台灣加入可以讓各國學習他們的經驗。美國在台協會更是大力支持聲援台灣參加世衛大會，並支持台灣擴大公衛領域等國際參與。

外交部對於友邦的挺身支援，深表誠摯感謝與敬意，同時也重申將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的推案原則，爭取更多的國際了解與支持，以捍衛台灣2300萬人民參與及貢獻國際醫衛及防疫合作的權利。

今年的世衛大會，對於台灣人民來說充滿期待與好奇，不知世衛秘書處是否會發函邀請台灣，台灣入會可能成為大會議題嗎，武漢肺炎會不會被列入議程討論，台灣究竟要以什麼名義參加，大會將以什麼資格與頭銜，授予台灣會員、副會員或觀察員，台灣人民又是如何屬意和期盼，是中華台北、是中華民國、或是中華民國台灣、還是單純的台灣呢？