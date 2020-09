蔡英文總統於9月18日晚間在總統官邸宴請,來台灣參加李登輝告別追思禮拜的美國副國務卿柯拉克(Keith Krach)及他所率領的訪問團。蔡總統在晚宴中感謝美國政府支持民主台灣的立場,並且表達「台灣有決心踏出關鍵的一步」。引起各方的猜測,到底「關鍵的一步」是什麼?

根據最近美國政府的舉措以及國際局勢的發展,關鍵的一步應該是「美國與台灣建立外交關係」,但不是「美國與中華民國恢復外交關係」。換句話說,美國是與「現在的台灣政府」建立外交關係,而不是與「國土包括中華人民共和國與外蒙古」的中華民國恢復邦交。日前,台灣駐美代表蕭美琴突然在私人的推特帳號上,將個人簡介改為「Taiwan Ambassador to the US」,而不是「ROC Ambassador to the US」可以看出端倪。

事實上,美國與中華民國斷交後,40年來美國政府早已拋棄中華民國。

40年前制訂的《台灣關係法》是美國保護台灣最重要的法案,加上近二、三年來,美國制訂的「惠台法案」,包括《台灣旅行法》,《台灣國際參與法》,《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》(簡稱《台北法案》「TAIPEI Act」。),以及最近提出的《台灣防衛法》,在這些法案中都是指名「台灣」,沒有一案提及「中華民國」。事實上,40年來美國政府一直避開「中華民國」,因為「中華民國」早已被「中華人民共和國」消滅並取代。假如美國與「中華民國」恢復邦交,等於掉入「兩個中國」陷阱,只有承認「一中一台」的現狀才是解決問題之道。

很顯然的,這次「美台建交」是美國主動提出。近二、三個月來,美國與中國的外交關係急速下降,從關閉中國在休士頓的領事館,到美國駐中國大使的辭職,再到美台建交,這是美國在外交戰對中國打出的組合拳。

日本前首相森喜朗再次訪台的意義

8月9日率團來台弔唁前總統李登輝,前日本首相森喜朗9月18日再次率團訪台,出席李登輝告別追思禮拜。原本就有宿疾的森喜朗日前在家摔傷,但是仍然堅持來台,除了表達對李登輝的尊敬外,應該有重要的任務。

李登輝告別追思禮拜,除了柯拉克與森喜朗之外,看不到其他重量級外賓。可以推測,森喜朗是應美國政府的邀請,代表日本政府來台,談論有關「美台建交」議題,並表明日本政府的立場,很可能包括「日台建交」與若中共藉機攻台時日本的反應等。

台灣已經成為國際焦點,美國主動要與台灣建交,蔡總統回應「台灣有決心踏出關鍵的一步」,我們拭目以待。



