参加「抵抗中國，還我自由——『十一』示威抗議活動」的各組織負責人與議員們。圖／作者提供

10月1日，是中國的國慶節，但對嚮往自由民主的中國人來說，對維護香港民主與法制的市民來說，對中共頻頻武力威脅的民主台灣人民來說，對遭遇百萬民眾關押在「集中營」的維吾爾人民來說，對失去家園半個多世紀的藏民來說，對面臨失去本民族語言的南蒙古人民來說，對於國內的異議人士、維權人士、家庭教會人士等來說，「十一」國慶節這一天，是他們的苦難日，是他們的國殤日。

中午12-14點，由國際聲援西藏運動德國分部發起的「抵抗中國，還我自由——『十一』示威抗議活動」，在柏林中國大使館前舉行，有百餘人參加了這次別開生面的活動。正如基民盟（CDU）議員米夏埃爾·布蘭德（Michael Brand）指出的那樣：到這裡來的每個人，都是帶著爭取自由與民主的強烈願望，來向中共政府示威抗議的！

我簡要地記述了這次活動，與讀者分享……

從未有過的「人心齊泰山移」抗議場面

俗語道：「人不在多，有心則成」。筆者在中國使館前，參加過無數次這樣的示威抗議活動，但是這一次絕對不同一般，這是一場別開生面抗議鬥爭，主題鮮明，代表著參加者的共同聲音：「抵抗中國，還我自由」。國際聲援西藏運動德國分部的執行主任凱 •米勒（Kai Müller）主持了整個活動。

筆者對整場活動印象深刻，它的特點是：

1、凝聚了藏、維、蒙、香港、台灣、大陸，各民族以及各中共反對派政治力量，除了國際聲援西藏運動組織外，受壓迫民族協會、世界維吾爾代表大會、香港人在德國協會、西藏人權組織、蒙古共和國人權組織、歐洲之聲等11個團體共同參與了這次活動，從未有過如此齊心協力、團結一致的中共抵抗力量陣容。

2、德國政治家走上街頭並不稀罕，稀罕的是直接參與中國使館前的抗議活動，這是筆者從未遇見過的狀況。參與的議員有自民黨（FDP）德國聯邦議員、聯邦議院人權與人道主義援助委員會主席吉德•詹森（Gyde Jensen），德國聯邦議會自民黨（FDP）議員彼得·海特（Peter Heidt），德國執政黨基民盟議員米夏埃爾·布蘭德。

3、整個活動掌控得緊湊，群情激憤，各組織代表演講具有特色與代表性，特別是幾位議員們的演講，觀點鮮明，直抒其懷，對各民族人權團體是極大的鞭策與鼓舞，使整個活動的高潮叠起。



國際西藏運動德國分部的執行主任凱 •米勒（Kai Müller）主持了整個活動。圖／作者提供

「爭取自由，反抗壓迫」是共同聲音

為什麽大家能團結一心、齊心協力地聚集到這裡？這是國際動蕩趨勢所決定的，中共鎮壓香港市民，武力威脅台灣，對維吾爾民族長期的民族迫害等，促成了愛好自由民主人權人民的共同心願動力，反共反獨裁反專制。

藏族人權組織的負責人說到：我們為什麽站在這裡，很簡單，我們失去了家園，西藏被中共占領了六十餘年，我們回不了家園，達賴喇嘛尊者也回不去了。今天，全世界都在注視著中國的一舉一動，對中國的批評越來越多。這是一個受壓迫民族發出共同聲音的大好時機。

世維會代表發言指出：中共長期占領了維吾爾族群居的地方，還通過「教育營」大批關押維族人民，對他們禁足與洗腦，施行現代社會已經絕跡的「集中營」迫害。

蒙古組織代表發言說：最近中國政府在南蒙古破壞系統性蒙古語教學，引起了全球關注，中國憲法中有尊重民族的文化與語言的法規，這是完全違反憲法的，我們海外蒙古團體自然要站出來支持與聲援我們內蒙古同胞的正當權益。

香港組織的代表發言道：香港政府長期壓制媒體，打壓言論自由、新聞自由，自從實施《國安法》後，更是明目張膽、肆無忌憚地違反人權與法制。我們為維護香港原本的自由與法制，來到這裡示威抗議，要求中共政府還我自由！還我民主！還我法制！

受壓迫民族協會負責人謝德勒爾（Hanno Schedler）表示：「中國政府總是對外宣傳，是共產黨把各少數民族從貧困與野蠻中解救出來。這是錯誤的，全世界都看到，中國政府的少數民族政策是以高壓、漢化為主。中國政府打壓的受害者不僅僅是一個群體，而是數個群體，他們有很多共通點，例如維吾爾族人、藏人及蒙古人的語言都正在受到生存危機。這些群體團結起來很重要。」

謝德勒爾還指出：「對於香港問題、維吾爾問題，德國政治只是表示批評與關注，一直未採取針對性的制裁措施，這是不夠的。」



参加活動的香港人在德國協會。圖／作者提供

德國議員表示「與香港台灣站在一起」

自民黨議員彼得·海特的演講很給大家鼓勁，他說道：「今天議會還有重要會議，但我還是趕過來參加這個活動。」不言而喻這活動的重要，說明議員對香港市民維護民主與法制的行動，給予了特別的支持！

海特議員指出：「目前，不管是香港情況，還是台灣情況，都是特別令人揪心，現在的台灣民眾特別害怕，他們到議員的辦公室敘談。台灣情勢的危機，台灣民眾的憂慮是：中國會武裝占領我們家園。議員表示：這樣的擔憂與恐懼是有理由的，所以今天一定要來這裡，表明我的態度，與香港人、台灣人站在一起，支持你們，共同來抵抗專制獨裁政府的霸淩，我也願意與藏人、維吾爾人、蒙古人站在一起，中國是一個多民族的國家，中國政府的少數民族政策是錯誤的，對台灣使用武力，對香港使用壓制，都是錯誤的。」



德國聯邦議會自民黨（FDP）議員彼得·海特（Peter Heidt）。圖／作者提供

呼籲德國與歐盟對華採取針對性制裁

自民黨議員吉德•詹森演講時態度鮮明，目的明確，她演講道：「尤其關心所有國家與地區發生的人權問題，特別是在習近平政權下，受到壓制的少數民族權利。大約是一個月之前，9月1日，中國王毅外長訪問德國，我也參加了示威抗議的群眾隊伍，整個世界必須注重與尊重人權。」

她進一步指出：「社會自由與經濟自由是相輔相成的，德國政府與歐盟不能只關注經濟市場的自由，同時要有與人權同步的對華政策。換言之，我們要求中國的經濟自由及社會自由兩者並行。所以我們認為針對性的對華制裁，是最有效的方法。」



自民黨（FDP）德國聯邦議員、聯邦議院人權與人道主義援助委員會主席吉德•詹森(Gyde Jensen）。圖／作者提供

德國政界關注香港台灣等嚴重人權危機

基民盟議員米夏埃爾·布朗德慷慨激昂地演講：「我們在議會中向來關注法輪功、香港、台灣、維吾爾等人權問題，習近平政府執政以來，一直針對中國各民族實行強硬政策，而針對台灣香港實行鎮壓政策，這不僅威脅到區域性地區的穩定，而且還影響到整個世界的和平。所以，如果誰還不明白這個嚴峻狀況的話，請你看看香港幾十萬，甚至上百萬民眾上街抗議政府的鎮壓，這麽勇敢無畏地走向街頭，比起我們當年歐洲六八年的學生運動，尤是恢宏，尤為勇敢，尤為令人尊敬的群眾運動，我們不能容忍中國政府殘忍、野蠻地踐踏人權，決不能容忍！」



基民盟（CDU）議員米夏埃爾·布蘭德（Michael Brand）。圖／作者提供

他還表示：「我相信在德國的一些企業界人士，他們也不會只關心經濟與利益，相信他們也會關注到人權受到踐踏的危機，所以，我是有信心的，我對德國政府也是有信心的，我特別向你們，每一個到達這里表達出爭取自由與民主的意願的人，致以最高的崇敬！」

中共的獨裁統治是怎樣建立的？

國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲社長廖天琪的演講，形象而透徹，揭露了中共統治者醜惡言行，她說道：「10月3日，是德國統一的國慶節，這是一個重要的日子，我們有理由好好歡聚與慶祝，這是東德人民用腳做出了選擇，這是他們自由的選擇，也是人的尊嚴選擇，是東西德重新組合重建的重要日子，也是人類社會歷史上絕無僅有的。

10月1日是中國的國慶節，但是這不是一個值得慶祝的日子，恰恰相反，這是恥辱的一天，悲傷的一天，我站在這裡，作為一個中國人感覺很羞愧，但是我要為台灣人，為香港人，為西藏人，為維吾爾人，為蒙古人發聲。中國共產黨在1949年佔據統治了中國，讓我們看看這之後的三十年（1949-1979年），他們打著階級鬥爭的口號，都幹了什麽？

1950年，共產黨首先展開了「土地改革運動」，把土地從所謂的富農和地主手中作為生產資料，奪取過來，交給農民耕作，中共自己取而代之，成了全國的大地主。「土改」將中國農業社會鄉紳這種精英階層剷除，打破原有的社會結構，達到控制農村政權的目的。一句話：消滅地主。

1954年，共產黨推行「公私合營」政策，針對民族資本家和私營個體勞動者，實行社會主義改造的政策，消滅了經濟發展主體的民營企業家，也是他們口中的資本家，由中共政權來把持企業的生產與經營，掌控中國社會經濟的建設與發展。一句話：消滅資本家。

1957年，共產黨發起了一場殘酷的「反右運動」，毛澤東拋出「百花齊放，百家爭鳴」誘餌，讓知識分子大鳴大放，然後來個甕中捉鱉，官方說只有55萬，實則百萬知識分子、國家的菁英被清算剷除，下放農村邊區。一句話：消滅知識階層。

1966年，毛澤東發動「文化大革命」，紅衛兵造反，徹底摧毀中國的傳統文化。所謂十年浩劫，「文革」究竟死了多少人？據日本《朝日新聞》檔案的說法，非正常死亡達2000萬。一句話：消滅中國的傳統文化，死人無數。

到了1989年，大家都知道的「天安門大屠殺」。

中共統治下，和平時期，中國死了近四千萬人。這不是個數字，死的不是螞蟻，是一個個活生生的人。今日中國似乎「大國崛起」了，但是罪魁禍首的中國共產黨，從來沒有對本黨犯下的反人類罪進行反思、懺悔和道歉、問責。反而更加傲慢、蠻橫，霸凌四方。



左起：庫納牧師、廖天琪、田牧。圖／作者提供

中共政府是害怕上帝與人民的魔鬼

肯彭市萊茵馬斯職業高校（Rhein-Maas Berufskolleg Kempen）的教師、肯彭市當地基督教教區的負責人、歐洲之聲理事羅蘭德•庫訥（Roland Kühne）牧師演講道：

中共政府獨裁而專制，但在上帝面前，在道義與正義面前，中共是弱者，是魔鬼！

庫納牧師一直是劉曉波的支持者。庫納牧師說：劉曉波是學者，他倡導了中國憲政民主，2008年發起與參與起草了《零八憲章》，為此劉曉波被中國政府以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑11年。庫訥牧師獲悉劉曉波獲得2010年諾貝爾和平獎，卻一直身處牢獄。自那年開始，在每年的12月10日世界人權日，他都帶領著200-300名師生，赴柏林中國大使館前舉行示威聲援劉曉波。2017年7月13日，劉曉波最終在刑期中病逝。中共為什麽不釋放重病的劉曉波？因為中共政府害怕劉曉波！

庫納牧師說：去年王怡被捕，並被中共政府以「煽動顛覆國家政權罪」、「非法經營罪」，判處有期徒刑九年、剝奪政治權利三年，王怡是書生，又是教徒與牧師，中共為什麽要重判他？因為中共政府害怕王怡牧師！

庫納牧師說：中共政府不怕貿易戰、不怕火箭飛彈、也不怕新冠病毒，但是它卻害怕你們這些年輕的香港學生！中共政府害怕人權！中共政府害怕聖經！



「抵抗中國，還我自由——『十一』示威抗議活動」活動現場。圖／作者提供

結語

海特議員強調了德國馬斯外長的觀點：「人權是不能商量的。」近年來，德國社會及歐洲社會，普遍認為以梅克爾為首的歐洲政治家對中國采取「綏靖政策」，馬斯的言論代表著社會的普遍觀點與呼籲，矛頭直指德國總理梅克爾長期推行的「人權務虛，經濟務實」政策。

各個民族團體有著共同的要求：德國政府不能只「注重與中國保持對話，而應該採取強硬態度與措施，」呼籲德國政府與美國同步，制裁中國！