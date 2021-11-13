歐洲國家疫情再起，變種病毒從俄羅斯南下，迷漫整個歐洲，現在，難民也成了另一種地緣戰爭武器。

根據聯合國統計：全球因為戰爭及天災製造的難民有七千萬，有些被安置在各地難民營，有些還在流亡路上，這些在路上的難民，最嚮往的地方是歐洲。

中東戰爭未歇，因為梅克爾慈悲，許多敘利亞，伊拉克難民可以進入歐洲，過去的途徑是冒險跨海到南歐希臘，然後進入歐盟，這條路越來越難走，但是，因為塔利班佔領阿富汗，難民向中亞逃亡，然後進入俄羅斯，為難民找到新的出路。這條路是從阿富汗進入中亞諸國，如塔吉克、吉爾吉斯，俗稱嬰粟花大道，中亞這些國家的護照，相對容易購買，因為中亞國家可以免簽進入俄羅斯，難民進入俄羅斯後，再等待機會進入歐洲，俄羅斯最近武漢病毒再度爆發，很可能與移民湧入有關。

今年，俄羅斯就為移民問題和土耳其槓上，因為土耳其放任難民進入俄羅斯，而土耳其在歐盟協議下，取得歐盟補助款，已經容納五百萬難民，無法再接受更多難民，除了俄羅斯為難民頭痛，白俄羅斯卻反其道而行，大量發給簽證，引進庫德族難民，難民只要交出三千歐元，就可以取得白俄羅斯簽證，飛機直航明斯克，無需千辛萬苦，爬山涉水，這些入境難民以為找到救世主，卻是一場騙局，難民被軍隊驅趕到波蘭邊境，如今引爆白俄羅斯和波蘭及波海三國的衝突。

外國媒體稱：白俄羅斯強人盧卡申科，正在發動針對波蘭和波海三國的難民戰爭。

盧卡申科被稱為歐洲最後的獨裁者，行事經常不按牌理出牌，在國際上爭議不斷，今年，白俄羅斯在空中攔截瑞航客機，任意逮捕異議份子，引起歐盟國家震怒，中止明斯克客機懲罰白俄，白俄羅斯因此遭到聯合國經濟制裁，盧卡申科只好向普丁靠攏，尋求保護，但是盧卡申科對權利的貪婪勝過普丁，1994年，盧卡申科當選總統，透過公投把任期改到2001年，連任後，再度把不得連任三次的法律廢除，到現在掌權超過二十七年，引起國內政治人物不滿，對異議份子聲音，盧卡申科採取鎮壓，手段兇殘。

今年奧運，白俄羅斯短跑選手奇馬努斯卡亞，拒絕白俄政府恐嚇，投奔波蘭，尋求政治庇護，白俄羅斯因此槓上波蘭，8月白俄羅斯馬術選手薩夫羅諾娃，批評白俄政府，遭到國安關切，因此投奔波蘭，接二連三事件觸怒盧卡申科，終於引起白俄羅斯的報復。

盧卡申科對庫德族難民大方簽證，然後批判歐盟只在嘴巴談人道，卻沒行動，營造自己的慈悲，事實上，白俄羅斯經濟遭到制裁重創，根本無力照顧難民，引進難民只是要給波蘭和波海三國難看。

目前有三千多難民被白俄羅斯政府送到波蘭以及立陶宛邊境，延著邊境紮營，衝撞鐵絲網，高喊要食物，形成另一種人道危機，這些難民有多少帶著病毒，才是更大麻煩，而邊防軍又不能動武，只能加強修補鐵絲網，送礦泉水和食物安撫難民，看起來這場難民武器戰爭，短時間難以落幕。



作者指出，目前有三千多難民被白俄羅斯政府送到波蘭以及立陶宛邊境，延著邊境紮營，衝撞鐵絲網，高喊要食物，形成另一種人道危機。示意圖／擷自公視新聞影片