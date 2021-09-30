已於6月23日停止運作的香港壹傳媒集團正式進入清盤程序。香港政府今天（9月29日）宣布，根據香港《公司條例》賦予的權力，向原訟法庭提交將壹傳媒有限公司（壹傳媒）清盤的呈請，顯示清盤程序已經正式展開。

壹傳媒集團全資擁有香港《蘋果日報》，《壹周刊》和多媒體平台。在2021年6月因為香港法院凍結了主要股東黎智英和壹傳媒集團的銀行帳戶，在缺乏足夠現金流動支持的情況下宣布停止營運。

香港財政司司長陳茂波在9月29日發出的新聞稿說，出於「公眾利益」，已根據《公司條例》第622章中第879（1）條賦予的權力，向原訟法院提交壹傳媒清盤的呈請。

新聞稿指出，根據《條例》第879（1）條，財政司司長可以提請將一個法人團體清盤，如果他按任何指明材料以公眾利益，認為某個可以根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）清盤的法人團體應予以清盤，則他可提出呈請將它清盤。

由財政司司長陳茂波委任的「壹傳媒審查員辦公室」亦於（28日）發布新聞稿，指壹傳媒審查員取得搜查令，進入壹傳媒大樓搜證。

審查員陳錦榮稱，搜查範圍包括會計文件、管理層開會紀錄及交易文件，至於會否搜查高層寓所，則視乎有否新需要。

陳茂波表示，證監會相信將壹傳媒清盤，是符合公眾利益。根據司法機構資料顯示，壹傳媒清盤的聆訊日期為12月8日。