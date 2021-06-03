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每日國際焦點

伊朗海軍最大船艦Kharg在阿曼灣著火之後沉沒，船員平安救出。

土耳其威脅伊拉克稱將會入侵國境清除收容庫德族民兵的難民營。

美國舊金山聯邦儲備銀行報告指出疫情造成低勞動參與率，勞動市場相當不健康，並非表面上低失業率的樂觀。當前美國就業人數仍比疫情前少800萬人，各行各業都出現嚴重缺工現象。

布達佩斯市長宣布將要改名在布達佩斯中國復旦大學校區附近的道路，一條名為達賴喇嘛路，一條名為維吾爾烈士路，一條名為自由香港路，一條以中國逮捕的天主教主教命名。

日本

首相菅義偉表示承諾捐贈世界衛生組織COVAX計畫8億美元，先前已經承諾捐贈2億美元。

南韓

向國際奧會抗議日本在奧運地圖上畫上竹島。南韓稱為獨島。

5月消費者物價年長2.6%，通膨來到2012年4月以來最高。主因是低基期，以及原物料上漲。

北韓

南韓統一部表示原本聯合國COVAX計畫5月底將提供北韓200萬劑疫苗，但因故延後。

中國

世界衛生組之1日核准科興疫苗緊急使用，將被包括在COVAX計畫中。

華為推出Harmony手機作業系統。

廣東省疫情持續，防疫管制升級。

澳洲

特斯拉表示每年將斥資10億美元向澳洲購買電池原物料。

第一季經濟成長1.8%，成為全球經濟規模回到疫情前的5個國家之一，主因家庭消費以及企業持續投資。

印尼

停止打撈失事潛艇殘骸。艦齡44年的KRI Nanggala-402潛艇，於4月21日在峇里海準備魚雷演訓時失聯，53名人員全數殉職，之後發現裂成三部分船骸，5月時中國派遣3艘打撈船協助，但2日印尼政府表示打撈水深840公尺處船骸有困難，將留在海底。該船之前就問題重重，2012年由韓國整修，本來2020年還要經國營造船廠PT PAL整修但因疫情延期，先前於2014、2017年都發生過進氣管進水突然下沉事故，2016年魚雷管有連接問題。印尼軍方裝備問題嚴重，空軍自2009年以來也摔掉3架C130。

緬甸

印尼外長呼籲東協要立即任命緬甸問題特別大使。

法庭以散播假消息罪名將2名記者判刑監禁。

印度

計畫提前兩年施行汽油需混合20%酒精的規定，原本規定於2025年實施，將可能提前至2023年。

尼泊爾

為了防疫停止大部分航班，導致喜馬拉雅山脈各峰登頂返回的外國登山客受困無法回國。

歐盟

政府與歐盟一會1日同意新規定，將強迫跨國企業揭露在歐盟27國以及歐盟認為是避稅天堂的國家中的營收與繳稅。

宣布數位身分錢包計畫，以讓歐盟公民藉此線上使用官方或民間服務。疫情使線上服務需求大增，促使歐盟有此計畫。

英國

向阿斯特捷利康要求針對南非變種的額外疫苗。

德國

俄國因繞過白俄羅斯領空問題，刁難德航不發給飛航許可，德國報復性不發給俄航飛航許可，導致兩國暫時停飛。

亞塞拜然

稱亞美尼亞軍40人侵入邊界，出兵迫使其撤退。亞美尼亞否認。

烏茲別克

阿拉伯聯合大公國的阿布達比未來能源公司，得標烏國蘇爾漢河州457百萬瓦太陽能計畫。

匈牙利

布達佩斯市長宣布將要改名在布達佩斯中國復旦大學校區附近的道路，一條名為達賴喇嘛路，一條名為維吾爾烈士路，一條名為自由香港路，一條以中國逮捕的天主教主教命名。

丹麥

全球最大離岸風能開發商沃旭，至2027年將投資3500億丹麥克朗，目標在2030年達到安裝50吉瓦可再生能源發電容量。

西班牙

前來西班牙就醫的西撒哈拉波利薩里奧陣線領袖 Brahim Ghali於2日離境飛往阿爾及利亞，西班牙樂觀認為與摩洛哥外交關係可望恢復，但摩洛哥對西班牙輕率對待西撒哈拉問題感到憤怒。

奧地利

極右派自由黨黨魁Norbert Hofer表示已經達成復興自由黨的任務而離職。Norbert Hofer在2019年該黨前黨魁Heinz-Christian Strache深陷錄影帶醜聞而辭職時接手。

美國

舊金山聯邦儲備銀行報告指出疫情造成低勞動參與率，勞動市場相當不健康，並非表面上低失業率的樂觀。當前美國就業人數仍比疫情前少800萬人，各行各業都出現嚴重缺工現象。

拜登重新審視勒索軟體造成的威脅，將與俄國總統普丁討論如何對抗此類駭客威脅。

台積電表示開工興建亞利桑那廠。

特斯拉因剎車螺栓鬆動召回5974輛車， 包括2019~2021年生產的部分Model 3，以及 2020~2021年生產的部分 Model Y。

川普關閉「來自川普書桌」部落格頁面。

佛羅里達州12歲男孩與14歲女孩逃出收容之家，闖空門後發現內有槍枝，持槍與警方對射，女孩中槍受傷後男孩才放下手上AK47。

佛羅里達州加入先前多個州的行列，禁止變性人參加學校女性運動賽事。

拜登政府取消川普時代核准於阿拉斯加野生動物保護區開發油氣田。

墨西哥

4月僑匯大增39.1%，是近20年來最大增幅。

古巴

通過經濟政策改革，私營企業將合法化。

尼加拉瓜

檢察總署控訴反對黨總統候選人、前總統女兒Cristiana Chamorro，要求剝奪她的參選資格。

哥斯大黎加

美國國務卿布林肯與哥國總統聯合記者會上，要求中美各國阻止非法移民，同時關切中美各國人權問題。

哥倫比亞

國防部長表示，5月27日軍警聯合掃蕩5大犯罪集團之一的Los Caparros擊斃其領導人Robinson Gil Tapias之後，Los Caparros已經崩潰。Los Caparros的8大領袖在近幾個月中不是被殺就是遭逮捕。

厄瓜多

發起100日內為900萬人民施打疫苗的計畫。

祕魯

總統候選人Pedro Castillo提出若當選將要求國際礦業重談合約，中國礦業公司將首當其衝。

巴西

5月貿易順差93億美元，出口來到歷史新高。

預計7月舉行5G牌照競標。

乾旱造成水力發電不足引發能源危機，以及糧食減產，使得通膨上升。

野火肆虐摧毀潘塔納爾濕地2200公頃面積。

以色列

施打輝瑞疫苗超過500萬人中，發生275例心肌炎，95%輕微。

國會選出中間偏左的Isaac Herzog擔任以色列總統。

黎巴嫩

央行停止讓銀行美元帳戶存戶以官方匯率1美元兌3900黎巴嫩鎊提出美元，黑市匯率僅官方匯率1/3。

約旦

檢察官向國家安全法庭以顛覆國家罪起訴前財政部長與國王顧問Bassem Awadallah以及王室遠親 Sherif Hassan Zaid。兩人都是再2020年4月與Hamza親王一同遭逮捕。

敘利亞

曼比季阿拉伯人抗議庫德族統治，庫德方以實彈驅散民眾，造成至少8死。

土耳其

威脅伊拉克稱將會入侵國境清除收容庫德族民兵的難民營。

沙烏地阿拉伯

美國非洲之角特使Jeffrey Feltman啟程前往卡達、沙國、阿聯、肯亞。

科威特

核准葛蘭素史克與Vir Biotechnology的抗病毒藥物Sotrovimab用來抗疫。先前阿聯已核准。

阿拉伯聯合大公國

加薩事件後，與以色列仍繼續低調經貿往來。

阿曼

工商部長Qais al-Yousef與沙烏地阿拉伯投資部長Khalid al-Falih線上會議討論兩國投資機會。阿曼先前因失業高升引發人民抗爭。

2020年3月到2021年3月一年來外籍勞工流失20萬人。

伊朗

海軍最大船艦Kharg在阿曼灣著火之後沉沒，船員平安救出。

首都德黑蘭煉油廠大火後停擺，無傷亡。

阿富汗

首都喀布爾兩起交通巴士遭炸彈攻擊事件12死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org