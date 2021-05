2019年反送中運動白熱化期間,警方反對民間人權陣線申請10-1中國國慶日發起遊行,不過當日仍有大批市民上街遊行。其後壹傳媒創辦人黎智英、支聯會正副主席李卓人及何俊仁等10名民主派人士,被警方拘捕,控告他們當日組織及明知而參與未經批准集結等罪名,案件5月17日開審,各被告承認控罪,有可能被判處監禁,法官押後10日至下星期五判刑。

何俊仁等多名被告表示,無悔因為當日上街遊行而有可能失去自由,希望捍衛香港人和平發聲的公民權利。

2019年6月初爆發的反送中運動,民主派聯合平台、民間人權陣線(民陣)多次發起超過100萬人參與的遊行集會,至當年8月中,反送中運動轉趨熱化,警方多次反對民陣申請遊行集會。

10名跨世代民主派骨幹因前年10-1遊行被控

2019年正值中華人民共和國建國70週年,民陣申請當年10月1日中國國慶日發起「沒有國慶、只有國殤」遊行,被警方反對,上訴亦被駁回。

其後支聯會正副主席李卓人、何俊仁;時任民陣副召集人陳皓桓、社民連前立法會議員梁國雄等民主派骨幹人士,宣布承接民陣的10-1大遊行,呼籲市民上街遊行,行使《基本法》賦予的遊行集會權利。

參與2019年10-1大遊行的10名民主派骨干人士,包括25歲的陳皓桓、64歲的李卓人、65歲的梁國雄、69歲的何俊仁、73歲的民主黨前主席楊森、66歲的前立法會議員何秀蘭、44歲的社民連秘書長吳文遠、73歲的壹傳媒創辦人黎智英、60歲的前立法會議員、現任區議員單仲楷,以及53歲的支聯會秘書蔡耀昌,去年被警方拘捕,控告他們組織及明知而參與未經批准集結等罪名。

何俊仁、楊森、陳皓桓、吳文遠、蔡耀昌開庭前接受傳媒訪問,表明會在法庭上承認控罪,又高呼「Fight for Freedom(為自由而戰);沒有暴徒、只有暴政;和平示威無罪、政治迫害可恥、釋放所有政治犯;Five Demands not One Less(五大訴求、缺一不可)」等爭取民主自由的口號。