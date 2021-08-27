美國共和黨籍國會議員抨擊拜登政府據報批准向華為出售汽車晶片的決定，表示此舉會損害美國的國家安全。圖為共和黨籍國會議員魯比奧（RUBIO）圖／擷自公視新聞影片

美國共和黨籍國會議員抨擊拜登政府據報批准向華為出售汽車晶片的決定，表示此舉會損害美國的國家安全。

魯比奧（Marco Rubio）在聲明中說，「不能允許拜登政府向公眾隱瞞這項批准，」「官員們需要主動解釋他們採取了哪些行動和這樣做的理由。幫助華為不符合美國的經濟或安全利益。拜登政府除了不該批准豁免，還應該增加對華為和其它中國科技公司的懲罰和限制。」

共和黨籍聯邦參議員科頓（Tom Cotton）以及眾議院外交事務委員會和軍事委員會的共和黨籍議員們也對政府的批准決定提出了強烈批評。

眾院外交事務委員會首席共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）議員就此指出，「（商務部）工業與安全局（Bureau of Industry and Security）的使命是保護國家安全，管理產業，不是通過一個放任的許可證管理體制來成為產業的倡導者。」

眾議院軍事委員會首席共和黨成員羅傑斯（Mike Rogers）議員要求拜登政府「在美國國家安全被進一步傷害之前立即扭轉這個決定。」

但汽車晶片通常不被認為是尖端產品，使批准的門檻被降低。一名前政府官員說，這些產品是「無爭議的」。一名晶片產業的消息人士說，「汽車的老式晶片並不傷害美國的國家安全。」