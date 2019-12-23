中國國民黨一向以蔣經國的信徒自居，再推崇蔣經國的清廉，以影射該黨也清廉。蔣家只重視忠貞度，不在乎官員的清廉，否則那些隻身來台的官員變成鉅富，哪能逃得過蔣家情治人員的偵查？圖／取自維基百科

中國國民黨一向以蔣經國的信徒自居，再推崇蔣經國的清廉，以影射該黨也清廉，最近統派媒體又引用蔣經國的日記其中「我國發展到如今之艱困地步，實受害於俄日兩國，其中以俄國為更甚，國家的恥辱，豈可忘記，今後復國的過程中，所難以對付的亦是俄日兩國，如何利用和把握機會，作有利的轉變，以完成復國的任務，實為最重要的奮鬥要領，近來發生台南建設局長開設大賭場，彰化銀行出納捲款潛逃，徐鳳鳴和湯茂松捲入啟達貪汙案，發生以來自己感覺到痛心，這亦我的恥辱，身為首長，領導無方，尤其徐湯二人為我之舊屬，更為難過，人心實在難料，我為此類事而痛心，但決不為此而灰心，將以更大決心來整頓政風。」的一段話來證實蔣經國重視清廉。

任何人都會有正常的主張，但是否依循自己的主張，就很難說。吸毒的人也一樣可以陳述吸毒的害處，所以不能由一個人主張不要吸毒來證明其沒有吸毒。蔣經國是否真的重視清廉，不能由其日記來證明，有可能他對於選擇性的對象主張清廉，對一群人則放任貪污。由中國來台的官員，有太多人當官致富，甚至於累積百億以上的財富，錢從哪裡來？依獨裁政權的情治單位，很容易查出官員為何致富，蔣經國做了甚麼？

若想了解蔣經國是否重視清廉，在Google上打吳振瑞三個字就可以出現當年高雄青果合作社理事主席吳振瑞的冤案，更由該冤案可探討蔣經國如何對待官員。1963年，日本開放台灣香蕉進口，香蕉外銷成為台灣當時獲利最豐的農產品之一。吳振瑞利用與日本商社間的良好關係以及良好的談判手腕，爭取台灣香蕉在日本的市場。當時台灣香蕉在日本市場佔有率為90%，年出口量高達2,700萬箱，每年賺取外匯6,000萬美元，改善了台灣南部蕉農的生活，也強化了台灣經濟。

蔣經國只是選擇性清廉

蔣家執政年代，各行各業要做得順利，必須有官方的人當靠山。當時蔣家勢力分成夫人派（蔣宋美齡）及太子派（蔣經國），吳振瑞的靠山屬夫人派，要面對太子派的圍剿。當時高雄青果合作社屬賺錢的單位，有官方的人要分一杯羹，強行推銷紙箱，由於價格太高，不適合用來裝外銷的香蕉，吳振瑞因而婉拒，種下被鬥爭的因子。

由於香蕉外銷業績甚佳，為了維持暢通的營運，必須打通關節，經社員代表大會通過後，送了有功人員金碗，其中包括多位官員。想分一杯羹但不能如願的官員及太子派的勢力乃藉機掀起金碗案，抓了不少人。只是行賄者有罪，收賄者更不用說，而收賄者有多位屬太子派的紅人，不可能去坐牢，因而改變罪名。

高雄青果合作社遭中國國民黨政權以違反動員戡亂臨時條款中的禁止金器買賣為由，共十餘人入獄。如此改變罪名，造成行賄者坐牢，收賄者沒事。這是相當荒謬的事，當時銀樓林立，到處都出現買賣黃金，豈不是都要坐牢？改變罪名只是要讓收賄的官員脫罪而已，誰說蔣經國重視清廉？

蔣家只重視忠貞度，不在乎官員的清廉，否則那些隻身來台的官員變成鉅富，哪能逃得過蔣家情治人員的偵查？