在2017和2018短短兩年之間，巴拿馬、薩爾瓦多和多明尼加三個中南美國家，相繼和台灣斷絕邦交，導致加勒比海地區，只剩下四小國和台灣有邦交，其中海地是較名見經傳的國家。目前聯合國有193個會員中，只有15個承認中華民國，海地和台灣的官方交往，表面比實質的意義，顯得更重要，為了鞏固寥寥僅存的邦交國，蔡總統於2019專訪海地和附近的邦交國，受到海地總統摩依士的招待，然而五年任期未到的摩依士，卻在今年（2021）7月初遭殺害，震撼世界政壇，世界民主政治龍頭的美國，由拜登總統發表聲明譴責暴力，蔡總統也發文致哀，表達對此不幸事件的看法。台灣有些不良媒體，逮到這個機會，馬上揣測台灣的外交前途，散發奇怪的衰尾觀點，難道15個外交國不夠少嗎？

國民黨還發文說，要捐台灣總統給海地，來分析一下這樣的論點：如果台灣總統好，怎麼要送人，不希望台灣有好前途嗎？如果台灣總統不好，下次不選她就是，怎麼要送給友邦，難道要害慘友邦嗎？當友邦有難時，還搞這缺乏邏輯，不分是非的炒作，讓人看了嘔心。不只如此，當政府在努力爭取疫苗，採取必要措施，讓疫情免於惡化時，還有些所謂的大老，不時有唱衰的腔調，似乎不願見台灣好，心態可疑可悲也可恥。台灣政府對疫情的控制，績效非凡，全世界有目共睹，是台灣人的福氣，當然，也是全民合作的福報，更流露了共體時艱的素養。

政治炒作沒在想

國黨發文胡亂講

台灣人民性善良

共體時艱高素養

關於海地，除了總統摩依士上新聞外，還有個海地日本的後裔，名叫大阪直美，父親海地人，母親日本人，出生於日本，三歲時隨父母移民美國，今年23歲，2018年美國公開賽冠軍，隔年贏得2019年澳大利亞公開賽，也是體育媒體的焦點。她是女子網球的頂尖高手，世界最高薪的女運動職業選手，在６月的法國網球公開賽，以個人精神心理問題，拒絕出席賽後的記者招待會，被主辦單位罰款一萬五千美元，另外世界三大網球公開賽單位，接著發表聲明，認為她未來若違反規定，也要依法執行處分。大阪直美未退卻，宣佈退出第二輪的法國公開賽，更放棄７月的溫布頓公開賽，這樣一個大動作，震撼了網球界，許多體育界人士，對她能面對精神心理問題，勇敢地公開提出看法，都大大地表示贊同，給予聲援。



女子網球的頂尖高手大阪直美是海地、日本的後裔。圖為2021年６月她參加法國網球公開賽。擷自網球大師臉書

大阪直美打破傳統女運動家的形象

她的獨特行為，打破了傳統女運動家的形象，認為人生就是不斷的考驗，而她的考驗在網球，除此之外，她還支持美國的黑人爭權運動，不滿少數民族遭受不公的待遇。因日本不承認雙重國籍，在22歲生日前，她放棄美國國籍，歸化日本，代表日本參加東京奧運，有些美國媒體對此不滿，聲言取消她的黑人權利卡，她簡明地回答「黑人不是專屬美國」。雖然她在美國長大，一口流利的英語，過去是美國之光，但是在她歸化日本後，有些媒體報導，即將她稱為是日本人，但是，她仍然活躍在美國商場球場，受歡迎的程度，沒有受到大影響。

海日後裔叫直美

技冠網壇響春雷

打破傳統誰怕誰

爭取黑權不退卻

說到體壇，八Ｏ年代的洛杉磯湖人隊，風靡美國NBA多年，自創獨特勾射技巧的賈霸 （Kareem Abdul-Jabbar），更是無人不知的最佳中鋒，他縱橫球場二十年，締造多項NBA紀錄，退休後多年，有次接受報社訪問，提到一些往事，讓我印象最深刻的，就是他和媒體的關係。當他在職場顛峰時，因為不屑和媒體打交道，未能利用超高的影響力，來替自己的族群發聲，隨著年歲的增長，意識到自己族群的被壓抑，想盡點心力來聲援，為時已晚，他已被社會淡忘，不再風光，更不是媒體的焦點，不論如何努力發聲，也沒有什麼效果，人生無法重新再來，自嘆沒有把握機會，後悔莫及。現代社會上，有多少弱勢族群的人，因特殊才能，在出人頭地後，享受榮華富貴時，還會想到自己的過去，關懷著自己的族群，替他們發聲？同樣的，一個本土出身的政黨，在取得政權後，還有熱情的初衷，關心本土人民的福祉嗎？目前台灣的執政黨，有立法行政的絕對優勢，司法改革還那麼難嗎？冤案何時破，期待平反的，還要等多久？而關於國家正常化，加入國際組織等議題，礙於國際局勢，目標困難遙遠，但是，慢慢地推動，有問題嗎？人民的眼睛是雪亮的，不做或做不好，都要鞠躬下台，到那時候，啥米攏免講啊。想起那則賈霸的訪問，看到大阪直美的新聞，感觸良多，草草記錄下來。

本土出身執政黨

行政立法大權爽

政權輪替多翻轉

重大改革不能軟



作者指出，曾經風靡美國籃球體壇的賈霸 （Kareem Abdul-Jabbar）在年輕時因為不屑和媒體打交道，未能利用超高的影響力，來替自己的族群發聲，非常後悔。圖／擷自https://www.rochester.edu/

寫到此，回顧了一下，題材似乎有點太嚴肅，來段輕鬆的生活點滴。兒子服務的公司在紐約，因為新冠疫情，一年多來，在家工作，讓我們有更多的樂趣。最近，又看了一遍三國演義，羅貫中的文筆思路，實在令人佩服，讀的時候，很舒服很享受，讀完之後，回味無窮，還想再讀。趁著載兒子去運動時，在車上和他分享精彩的一段，告訴兒子說，孔明失去街亭後，司馬懿帶著十五萬大軍，直攻到西城，當時身邊只有二千五百人，聽到這裡，兒子等不及地說，「我知影，已經聽歸十拜啊，你免擱講」，心底一陣歡欣，以前講過的故事，他都記得！問他記得什麼，兒子說「孔明在樓頂吹喇叭」，有點失望，但差點笑翻。兒子自小學鋼琴、小提琴，近二十年來，雙琴一直是他的興趣，千年前，焚香拉琴的孔明，竟然被他想成在吹喇叭，莫非是琴聲太小，他才用喇叭去取代？從那天起，孔明樓上吹喇叭，成為我們聊天的新笑題。來些台灣話吧。

三國演義百二回

詩句美麗故事濟

十五萬軍西城腳

孔明樓頂吹喇叭