從12年前選址、興建，歷經許多人的催生與努力，高雄流行音樂中心經過多年建設與籌劃，將在10月31日正式啟用！高流中心環抱高雄港區的愛河灣，地址「真愛路1號」正是開幕系列活動主題。(圖/陳俊廷

從12年前選址、興建，歷經許多人的催生與努力，高雄流行音樂中心經過多年建設與籌劃，將在10月31日正式啟用！開幕首日即推出重頭戲迎賓，開幕儀式暨演唱會「看見高雄的未來」。宣告南臺灣音樂產業新紀元即刻展開，將結合音樂及5G科技，展現高雄國際級智慧城市高度。

高流中心環抱高雄港區的愛河灣，地址「真愛路1號」正是開幕系列活動主題，除了時時刻刻提醒自己從何出發外，更期待未來所有民眾都能在高流找到屬於自己的「音樂真愛」！高流董事長暨高雄市政府文化局局長王文翠指出，高流從12年前選址、興建，歷經許多人的努力誕生，經歷技術測試和滿載測試兩場演出，雖受疫情影響，開幕儀式延期調整；但是「真愛值得等待」，今年終於等到完工開幕，終將可以呈現給市民一個期待中的音樂場館。

高雄流行音樂中心擁有高流最強音樂武器，全臺唯一完整建置沉浸式音響系統的高流海音館，也將加入開幕迎賓行列。該套音響的特色就是樂迷可在場館內任何座位聽到環繞式、非常平均的音場，就像在耳朵旁邊，不像以往一定要在中間皇帝位才能享受到最好的聲音，代表高雄走出第一步，體驗到世界一級音響效果。

31日開幕當日，也將開放民眾索票入場，共同參與盛事！為增加開幕儀式之精彩程度及豐富性，高流特於開幕儀式中規劃演唱會，表演節目之一將由高雄輕軌虛擬代言人「輕軌少女隊」擔綱演出，發揮高雄5G AIoT園區之優勢，結合5G新科技及流行音樂進行展演，帶給觀眾嶄新的聽覺與視覺體驗！此外，也將邀請象徵音樂全方位及曲風多樣性的歌手及樂團演出，強調音樂的不設限。演唱會中，將由文夏四姊妹、朱海君、琳誼、許富凱、旺福、熊仔等六組不同類型藝人輪番上陣，結合全臺唯一完整建置的d&b soundscape沉浸式音響系統，邀請觀眾親臨感受世界級的聲音！

除了開幕當日活動外，被期許做為向國際行銷高雄文化觀光窗口的高流，擁有豐沛的文化資產能量，11月7日將於戶外海風廣場，透過敲響卑南族的taw-liu(銅鐘)聲，由南王部落的「Puyuma 普悠瑪家族樂團」成員吳昊恩、陳建年、紀曉君、南王姐妹花等人，帶著祖靈的祝福，以最真摯的演出，共同歌詠出屬於這塊沃土上的「榮耀樂章」。更用最象徵臺灣土地聲音的演出，伴隨著戶外月光、港景及海風，讓高雄人習以為常的風景，化為開幕演出的一部分。

此外，11月20日高流室內表演廳「海音館」也將啟動首場的售票演唱會，由臺灣三金天王創作鬼才盧廣仲站上海音館舞台帶來高流開幕季的壓軸大秀，成為在高流舉辦中大型售票演唱會的第一人，用他擅長的多元曲風，用音樂玩轉海音館。也讓擁有「高流之心」之稱的沉浸式音響系統，第一次正式見客。

高流執行長李欣芸表示，今年經歷全民抗疫的日子，高流持續推出音樂活動陪伴大眾，也一直期待著疫情平穩後和樂迷們相約在場館相見的一天！高流的啟用，更具有與港共生的特殊歷史意義！藉由這次高流的開幕系列活動，多元化的演出形式也為高流找到更多演展的交流可能，未來高流也將與更多不同類型的品牌、領域合作，拓展更多有趣的空間利用及演出風貌，創造高流對音樂展演想像的無限可能。

從視覺到聽覺、從真愛路到整個高雄、從過去12年整備期到即將登場，如同流行音樂一樣，曲風類型千變萬化，只要是你喜歡的，都將創造流行，也希望市民朋友，都可以在高流，找到屬於你的流行音樂。開幕系列活動詳情，請上高流臉書及官網查詢。