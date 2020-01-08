黃國昌在臉書PO文說， 我現在直接表明，這份文宣由我負責。具名講實話還要被這樣動用檢警恐嚇，臺灣民主是倒退到什麼年代？今晚樹林頭夜市開講直播。高鈺婷也批鄭宏輝「不可理喻」，強調這份文宣中的所有證據，皆可透過政府公開資訊中調閱，並要求鄭宏輝應出面回應炒地質疑，「不要再閃躲」。她並在臉書以「拒絕炒地狀元，請大家自行列印、協助散發」！

「羅文嘉批判林為洲可以，高鈺婷批判鄭宏輝不可以？林為洲炒地皮該被下架，鄭宏輝炒地皮就沒關係！」黃國昌在臉書說：這是什麼雙重標準？這是哪門子野百合精神？為了護航鄭宏輝，連基本價值底線都可以棄如敝屣，簡直墮落到極點！

黃國昌強調，你們越要壓、我就越要轉！今晚，我還要到新竹現場開直播講。他並歡迎鄭宏輝先生與羅文嘉學長一起來參加，我們面對面講清楚！

根據自由時報報導：「近日新竹市民收到署名國民黨新竹市黨部及高鈺婷文宣，出手齊轟鄭宏輝炒地皮。鄭宏輝強調，兩陣營文宣均非屬實，已控告違反選罷法及加重誹謗罪嫌。新竹地檢署則表示全案已受理偵辦當中，將傳訊相關發放文宣人士到案說明。」

黃國昌批民進黨鄭宏輝與國民黨林為洲的炒地團，濫用農村發展名義變更地目，以虛灌人頭的違法手段，聯手炒地皮發大財的弊案，他與高鈺婷已聯合開過記者會批判。只不過很神奇地，新聞被壓的出不來。

他進一步指出，高鈺婷具名製作文宣，鄭宏輝昨竟報請檢調偵辦，而「新竹地檢署則表示全案已受理偵辦當中，將傳訊相關發放文宣人士到案說明。」（自由時報用詞）

黃國昌說請問：現在是連文宣都在打壓嗎？是要到案說明什麼？關發放文宣的人何事？這真的是新竹地檢署說的話、幹的事嗎？

他並說：「我現在直接表明，這份文宣由我負責。具名講實話還要被這樣動用檢警恐嚇，臺灣民主是倒退到什麼年代」？

黃國昌強調：「我這個人的個性是這樣：看到有人越是想要濫用權勢恃強凌弱，就越是要站出來發聲反抗。」！

#今晚八點樹林頭夜市開講

#違法炒地皮是哪門子野百合精神

#林為洲不可以鄭宏輝可以是什麼標準

高鈺婷也批鄭宏輝「不可理喻」，強調這份文宣中的所有證據，皆可透過政府公開資訊中調閱，並要求鄭宏輝應出面回應炒地質疑，「不要再閃躲」。她並在臉書以「拒絕炒地狀元，請大家自行列印、協助散發」！高鈺婷說：「在這裡，我也要請所有的新竹市民和網友幫忙。這篇文下面的連結附上我們文宣的原檔，上面有我的簽名和競選標誌，我負全責，請各位協助轉發」。另外，我們也已經將文宣上傳到7-11、全家便利商店的雲端，各位可以在全國任何一個門市自行印製散發。對方愈想要掩蓋的真相，愈是需要各位協助。懇請大家幫忙。

新竹市立委選情緊繃，選戰開打迄今，國民黨候選人鄭正鈐、民進黨候選人鄭宏輝與時代力量高鈺婷三強搏鬥。導演吳念真日前現身力挺時代力量高鈺婷，高鈺婷網路聲量與人氣在吳導暖心推薦下，聲勢竄升！

※百萬人民挺時代力量全國巡迴 苗栗竹南市場/無限期支持黃國昌老師FB

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