伊斯坦堡是一座美麗的城市，十五世紀，穆斯林從東羅馬帝國手上奪下此城，隔著博斯普魯斯海峽的舊城和新城，顯示這個城市連結歐亞大陸的多元樣貌，舊城具有觀光指標的藍色清真寺，因為疫情影響，日漸委縮的旅行業，從這座清真寺的空虛，安靜無人，已經顯露出來，沒有旅客就沒有美金，在龐大外債壓力下，土耳其成為通膨上升最先的苦主，現在，廣場上失業民眾在街頭舉著標語，痛罵艾爾多安無能。

艾爾多安不是經濟學家，但是喜歡向中國的偉大崛起學習，成為土耳其經濟致命傷，當然，還有一位向中共學習的委內瑞拉，已經把國家推進地獄，人民生活困苦，土耳其正在步入委內瑞拉的後塵。

這次通膨造成里拉跌了20％，2005年，一美元可以兌換1.3里拉，現在一美元兌換20里拉，黑市還可以換更多，造成里拉慘跌有兩個原因：一是，政府財政經常帳年年赤字，第二是美元外債累積，根據統計：2016年，土耳其美元外債是331億美元，到今天已經增加到800億美元外債，專家評估：每年，土耳其必需引進2000億美元，國家財政才會平衡。

艾爾多安不相信專家，只相信自己，當通膨上升時，央行建議應該升息，但艾爾多安卻反其道而行，宣佈降息升高薪資30%，但是，這一招並無法降低通膨，反而造成市場上大搶購，連麵包也缺貨，更遭的是鄰近國家見到土耳其通膨嚴重，開始入境用美元換更多里拉，加入搶購行列，例如：保加利亞、羅馬尼亞，通膨問題也因為搶物資而更加嚴重，廣場上抗議勞工說：工資提高，卻趕不上物價。

艾爾多安只看到土耳其高樓越來越多，基礎建設沒有停止，但是表面好看，卻無法掩飾國家沒錢，中共也是如此，高鐵、大樓一直蓋，人民無法享受，只有特定貴族享受，中共目前也一樣囊中羞澀，四處割人民韮菜，問題在於中共可以拖，但是土耳其無法拖。

土耳其銀行沒有一家賺錢，大企業同樣虧損，嚴格來說，這次通膨是2018年通膨的延續而已，這一年，艾爾多安審判政變的反對者，沒收財產，作法很獨裁，造成外資怯步，這也是外商離開土耳其原因。

中共的經濟應該比土耳其更糟糕，但是，土耳其無法像中共可以封鎖消息，也阻擋不住跨境搶購者，如今自己成了經濟禿鷹狙擊的國家，土耳其的悲劇也是其他左派國家借鏡。



土耳其通膨嚴重，民眾示威抗議。示意圖／擷自公視新聞影片