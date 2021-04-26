德國環保主義者綠黨的總理候選人安娜琳娜·貝爾博克（Annalena Baerbock）。 圖／擷自DW新聞影片

據美聯社報導，有意角逐德國總理職位的一位民意領先者，呼籲在捍衛民主價值觀和人權問題上，對中國進行「對話和強硬」。

環保主義者綠黨的總理候選人安娜琳娜·貝爾博克（Annalena Baerbock）對《法蘭克福週報》說，歐洲應該利用其經濟實力來阻止中國的強迫勞動產品，避免使用危及歐洲安全的通訊技術。她在該報週日發表的一次採訪中說：「我們目前正處於兩種制度之間的競爭：獨裁權力與自由民主政體。」

貝爾博克認為，中國通過中亞到歐洲在基礎設施和電網方面的投資是「殘酷的強權政治。」

「我們歐洲人不能自欺欺人，」她補充說，歐盟27國需要採取相應行動捍衛自己的價值觀，比如利用布魯塞爾和北京最近達成的一項投資協議，更有力地解決中國將維吾爾族少數民族投入強迫勞動的問題。

貝爾博克畢業於國際法專業。她還把矛頭對準了俄羅斯，特別是俄羅斯對烏克蘭反叛組織的支持以及最近俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結。

她支持烏克蘭申請加入北約和歐盟的權利，但表示「目前最重要的是加大對俄羅斯的壓力，以便遵守明斯克協議」。該協議尋求和平結束在烏克蘭東部與俄羅斯支持的叛軍的衝突，自2014年以來，這場衝突已造成至少14000人死亡。

在莫斯科咄咄逼人行為的背景下，貝爾博克批評德國政府支持一條將俄羅斯天然氣輸送到德國的水下管道項目。

她說：「我會早就撤回了對北溪二號的政治支持。」

《圖片報》星期天發表的一項民意調查顯示，綠黨以微弱優勢領先於梅克爾的中右翼聯合集團。

德國將於9月26日選出新一屆議會，屆時將選出誰將成為德國下一任總理。梅克爾不會競選第五個任期。

民調公司Kantar進行的這項調查發現，28%的受訪者計劃投票給綠黨，27%的人投給中右翼聯合集團。中間偏左的社會民主黨預計將獲得約13%的支持，而德國的極右翼德國替代黨將獲得10%。這項對1225名選民的調查顯示，支持商業的自由民主黨將獲得9%的選票，而左翼政黨將獲得7%的選票。