扁媽今年1月辭世，阿扁胞弟整理遺物時，發現一個小小盒子存放長達56年的秘密，那是阿扁初中時參加全國國語文競賽獲第二名的獎牌，被扁媽妥善留存。

阿扁被這塊獎牌勾起學生時期回憶，1965年冬天，當時就讀台南縣麻豆曾文中學初三的阿扁，代表台南縣參加在台中市舉行的第一屆全國國語文競賽，最後獲得初中作文組第二名，那時作文題目叫「看報」。那時候只有三大統媒可看，大家都被洗腦。

那一年台南縣初賽、複賽題目，分別為「我們的國父」、「領袖與國家」。可想而知，當年阿扁一定將老孫與老蔣捧上天，才有可能參加決賽。當時人人都被國民黨洗腦，才會將兩個汪八蛋捧上天。所以也不能怪阿扁拍馬屁。

阿扁原本考上台大國貿，1969年在台北南松山聽了一場黃信介的演講，隔年重考上台大法律系，都是第一志願，真不是蓋的。畢業後他原本從事很賺錢的國際海商法律師，1979年美麗島事件後，應謝長廷與蘇貞昌等學長之邀，擔任黃信介辯護律師，從此踏上政治不歸路，在立委、市長與總統任內，表現可圈可點，最後卻被馬某介入司法，羅織罪名，嘗牢獄之災。

1968年馬英九自建中畢業，如同考建中一樣，據說他也是靠僑生身分加分「考」上台大法律系。所以馬英九高阿扁兩屆。然而阿扁大三就考上律師與司法官，馬英九始終沒有考上，只因靠「偷雞摸狗」方式從政，才能一路扶搖直上，在市長與總統任內都表現不及格。

「扁媽」陳李慎於今年元月15日傍晚辭世、享耆壽94歲，前總統陳水扁指出：「家母是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了。」善人自有善報，不像惡人兩蔣死得很痛苦。