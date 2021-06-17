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【民意論壇】論扁媽的秘密盒子

  2021-06-17 14:50
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扁媽今年1月辭世，遺物中一個小小盒子存放阿扁初中時參加全國國語文競賽獲第二名的獎牌。示意圖／擷自陳水扁臉書
扁媽今年1月辭世，遺物中一個小小盒子存放阿扁初中時參加全國國語文競賽獲第二名的獎牌。示意圖／擷自陳水扁臉書

扁媽今年1月辭世，阿扁胞弟整理遺物時，發現一個小小盒子存放長達56年的秘密，那是阿扁初中時參加全國國語文競賽獲第二名的獎牌，被扁媽妥善留存。

阿扁被這塊獎牌勾起學生時期回憶，1965年冬天，當時就讀台南縣麻豆曾文中學初三的阿扁，代表台南縣參加在台中市舉行的第一屆全國國語文競賽，最後獲得初中作文組第二名，那時作文題目叫「看報」。那時候只有三大統媒可看，大家都被洗腦。

那一年台南縣初賽、複賽題目，分別為「我們的國父」、「領袖與國家」。可想而知，當年阿扁一定將老孫與老蔣捧上天，才有可能參加決賽。當時人人都被國民黨洗腦，才會將兩個汪八蛋捧上天。所以也不能怪阿扁拍馬屁。

阿扁原本考上台大國貿，1969年在台北南松山聽了一場黃信介的演講，隔年重考上台大法律系，都是第一志願，真不是蓋的。畢業後他原本從事很賺錢的國際海商法律師，1979年美麗島事件後，應謝長廷與蘇貞昌等學長之邀，擔任黃信介辯護律師，從此踏上政治不歸路，在立委、市長與總統任內，表現可圈可點，最後卻被馬某介入司法，羅織罪名，嘗牢獄之災。

1968年馬英九自建中畢業，如同考建中一樣，據說他也是靠僑生身分加分「考」上台大法律系。所以馬英九高阿扁兩屆。然而阿扁大三就考上律師與司法官，馬英九始終沒有考上，只因靠「偷雞摸狗」方式從政，才能一路扶搖直上，在市長與總統任內都表現不及格。

「扁媽」陳李慎於今年元月15日傍晚辭世、享耆壽94歲，前總統陳水扁指出：「家母是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了。」善人自有善報，不像惡人兩蔣死得很痛苦。

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