阿里山鐵道滄桑

「123到台灣，台灣有個阿里山」，這是耳熟能詳的兒歌，許多台灣人一生要到的地方就是阿里山，而且知道坐森林火車可以抵達，但是，很少人知道這條鐵道的滄桑。

1899年，日本探險家小池在阿里山發現珍貴黑森林，俗稱檜木黑森林，立即向台灣總督府呈報，當時台灣總督兒玉源太郎決定開發，於是下令展開路線探勘，計劃完成美式的森林鐵路，所以阿里山有世界三大森林鐵道的稱呼，具備觀光和經濟價值，因此，阿里山鐵道分為觀光線及林場線。

1906年鐵道工程動工，1913年完成嘉義到二萬坪，1914年延伸到沼平，沼平站開始鐵道分叉兩路，一線往祝山，另一線往塔山、石猴、眠月，眠月線因為921地震和多次颱風侵襲，有多處塌陷，無法行走，但是登山客偏愛眠月線，很多登山客利用月台搭帳蓬，也經常傳出登山客事故。

為運送砍伐的檜木，而開發的林內線和水山線就少有人知，目前水山線，有一半的鐵道剛好和特富野古道重疊，水山線又稱兒玉線KODAMA，取此名就是記念兒玉源太郎。

1895年，日本從甲午戰爭取得台灣，才發現治理台灣大不易，前三任總督樺山資紀、桂太郎、乃木希典，無一人幹滿一年，首相伊藤博文很傷神，內閣會議中，乃木建議以1500萬法郎賣給法國，乃木說：「台灣是寶馬，但是不好騎，主人還被馬踢，乾脆賣了」，兒玉當場反對，認為台灣是日本西南屏障，不可以賣，伊藤說：「既然你反對出賣，那就是你去台灣了」。

1898年，兒玉被派到台灣就任總督，治理台灣採取恩威並重，台灣也慢慢走上軌道，直到日俄戰爭爆發，1906年，兒玉下令建築阿里山鐵道，才離開台灣，住阿里山的老一輩都記得：水山林場線就是兒玉線。

旅行過日本東京的人都知道：原宿的明治神宮入口的高大鳥居，兩株檜木就是來自阿里山，木頭上留著印記。



阿里山吉野櫻。圖／擷自阿里山森林遊樂區臉書

阿里山櫻花的故事

因為疫情而鎖國的日本，再度因為變種病毒omicorn入侵而鎖國，想到日本賞櫻的旅客大失所望，於是國內賞櫻團成為首選。

台灣時序在冬至以後，也進入賞櫻季節，從十二月底的緋寒櫻搶第一波，一月還有八重櫻綻放，到二月，吉野櫻也開始上場，而阿里山被公認為台灣吉野櫻最大的本場，植栽數量超過埔霧公路沿途的萬株櫻花大道。

阿里山櫻花有一段故事。

1927年，日本政府把阿里山定為台灣八景之一，與日月潭齊名，也因為檜木森林的開發，阿里山也成為經濟重鎮，在公路尚未開通時候，阿里山鐵路，成為旅客和商人來往的唯一交通工具，從山上運輸下山的檜木，也經由鐵路，檜木運抵嘉義，因此嘉義附近形成幾個原木交易站，靠交易原木材料生存的所謂阿里山村，也自然形成，日久成為小城，吸引很多日本商社進駐。

有一位經營小酒店的日本人，為了吸引客人，在酒店門口植栽幾株吉野櫻，可是氣候不對，所以一直不開花，這位老板就轉念一想，乾脆把吉野櫻移植到阿里山上，沒料到櫻花在偏冷的山上卻美麗綻放，在阿里山工作的日本人見到櫻花，勾起思鄉情濃，也開始種植吉野櫻，了却思鄉情，有一位在香林國小附近林場工作的佐藤近吉先生，就發起種植吉野櫻運動，山上的日本人每家捐出五錢，派人到日本購買吉野櫻種子，開始種植，今天，阿里山吉野櫻美麗綻放，首先要感謝佐藤先生，所以，吉野櫻在阿里山也叫佐藤櫻。