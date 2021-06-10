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每日國際焦點

日本外長茂木敏充與防衛大臣和澳洲外長及國防部長視訊會議討論雙方國家安全合作，發表聯合聲明譴責中國迫害新疆維吾爾人權。

南韓光州發生正要拆除的5層樓建築突然倒塌，壓毀行經巴士，造成至少9人死亡。

印度奧會以印度國內民意為由，中止中國品牌李寧為其國家隊官方隊服贊助商，表示將以無標誌隊服前往東京奧運。

蒙古前總理Ukhnaa Khurelsukh大獲全勝當選蒙古第6任總統。

日本

外長茂木敏充與防衛大臣和澳洲外長及國防部長視訊會議討論雙方國家安全合作，發表聯合聲明譴責中國迫害新疆維吾爾人權。

原物料成本上升，導致批發物價上漲13年來最快。

南韓

光州發生正要拆除的5層樓建築突然倒塌，壓毀行經巴士，造成至少9人死亡。

蒙古

前總理Ukhnaa Khurelsukh大獲全勝當選蒙古第6任總統。

中國

打擊以加密貨幣為電話及網路詐騙洗錢，逮捕1,100人。

受原物料大漲影響，5月生產物價指數大增9%，12年來最大增幅。

澳洲

維多利亞州防疫管制造成消費者信心連續2個月下降。

紐西蘭

3萬護士罷工抗議政府只願加薪1.4%，而非護理師公會要求的17%。

印尼

氣候變遷使得蘇拉威西最古老史前人類洞穴壁畫遭到鹽害。

菲律賓

參謀總長巡視中業島勞軍宣示主權。

傳奇職業拳擊手參議員曼尼·帕奎奥，雖為杜特蒂盟友，仍批評杜特蒂對中國太過軟弱，兩人於媒體隔空交鋒。

4月進口年成長140.9%，出口年成長72.1%，均為10年來最快。

馬來西亞

疫情危機造成人民對政府不滿，馬來西亞國王會見各政黨領袖商討。

泰國Siam Bioscience製造供應台灣與馬來西亞的阿斯特捷利康疫苗延遲出貨。

新加坡

COVID-19染疫死亡人數超過SARS。

緬甸

軍機於曼德勒附近墜毀12死。

印度

印度奧會以印度國內民意為由，中止中國品牌李寧為其國家隊官方隊服贊助商，表示將以無標誌隊服前往東京奧運。

安撫抗爭農民，提高國內米收購價格3.9%。

歐盟

德國法院先前判決歐洲央行越權，歐盟表示成員國法律不得超越歐盟，正式通知德國要求2個月內回應。

空中巴士向歐盟表示，至少2050年以前，氫在航空領域應用很有限，僅能在短程航空。

英國

英國與歐盟因脫歐後北愛爾蘭貿易問題爭執越演越烈，主要圍繞冷凍肉品而稱之為「香腸戰爭」。

愛丁堡公爵菲利浦親王若在世10日將過百歲生日，伊莉莎白女王命名新種玫瑰為愛丁堡公爵玫瑰，以紀念亡夫。

法國

雷諾汽車將結合北法3座工廠成為電動車製造中心以降低成本，預計2025年時年產40萬輛。

德國

前福斯執行長Martin Winterkorn因柴油車排放造假醜聞案時在議會做偽證遭起訴。

俄羅斯

5月通膨率來到6%，2016年10月以來最高，提高升息機率。

希臘

雅典衛城設置無障礙坡道供輪椅人士使用，反對黨抨擊破壞古蹟。

瑞士

諾華藥廠關閉瑞士洛迦諾廠，裁員50人。

奧地利

表示全球掃毒行動逮捕的800人之中，奧地利逮捕81人。

義大利

歐盟控告義大利為能提供潔淨飲用水給公民。部分地區砷與氟化物超過歐盟法律規定標準。

將成立國家資安部門對抗駭客威脅，以因應之後要推動公共資料雲端服務基礎建設。

美國

國防部長奧斯汀下令進行數項國防部計畫反制中國，細節未公開。

川普時代為農牧與工業放寬水源保護，拜登政府推翻川普時代政策。

摩根大通將從旗下指數中移除華為美元債券。

向美國默克藥廠斥資12億美元購買170萬療程的抗病毒抗疫藥物molnupiravir。

加拿大

肉品處理商JBS表示為駭客攻擊付出1,100萬美元贖金。

油沙產業結盟，以推動2050年油沙產業能達到淨零碳排放。

墨西哥

讚揚美國副總統賀錦麗來訪。拜登政府將續派另外的高層官員前來墨國討論移民問題。

薩爾瓦多

9日國會通過比特幣為法定貨幣。薩國總統打算用地熱發電來比特幣挖礦。

尼加拉瓜

警方又逮捕2名反對派總統選人。總計已經4人被捕。

美國制裁尼加拉瓜4人，包括總統奧蒂嘉女兒。美國國務卿布林肯要求尼國釋放反對派總統候選人。

哥倫比亞

2020年打擊古柯種植削減7%種植面積，但是古柯產量在農業技術提升下卻增加8%。

左派抗爭逐漸平息，但經濟受到嚴重打擊。

厄瓜多

確保5.5億美元預算進行疫苗施打。

敘利亞

防空部隊攔截以色列發射往首都大馬士革的飛彈。

埃及

與蘇丹同意合力要求衣索比亞在藍尼羅河復興大壩上問題上與兩國談判。

利比亞

新政府開始規劃重建，埃及企業摩拳擦掌爭取商機。

肯亞

總統敦促衣索比亞開放私營行動支付市場。

福和會官方網頁：www.fratwn.org