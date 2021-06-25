維吾爾人權專案和阿克蘇斯中亞事務協會2021年6月24日發佈新報告《無處可逃 中國對維吾爾人的跨國壓迫》。圖／擷自維吾爾人權專案和阿克蘇斯中亞事務協會發佈的報告

設在美國華盛頓的維吾爾人權專案和阿克蘇斯中亞事務協會星期四（6月24日）發布一個新的數據庫及報告，審視了自1997年至2021年3月在28個國家發生的1546起對維吾爾人的拘捕及驅逐事件，揭示中共迫害維吾爾人的攻勢如何在全球展開，從中亞和南亞快速擴大到包括歐洲、中東和東南亞。

據自由歐洲電台報導，這個報告據信是對中共針對維吾爾人的國際打壓的最全面描述，記錄中東和亞洲以穆斯林為主的國家的政府與北京合作，跟蹤監視、拘留和遣返那些逃離中國新疆的維吾爾及其他少數民族穆斯林的情況。

阿克蘇斯中亞事務協會的研究主任、也是報告主要作者之一的布拉德利·賈丁在接受自由歐洲電台／自由電台採訪時表示，「對穆斯林占多數的國家在對新疆及維吾爾人迫害問題上保持沉默，一直有大量的批評」，「但是這個數據庫表明，這不僅是來自穆斯林世界的虛偽，還有與中國的合作」。

報告舉例說，早在1997年，巴基斯坦政府就驅逐了14名被北京指責為試圖分裂新疆的「恐怖分子」的維吾爾人。他們從巴基斯坦東部與中國的邊界被送回中國後，全部遭處決。

報告表示，這是應北京要求維吾爾人被遣返的第一次有記錄的實例，是中國在跨國迫害維吾爾人及其他新疆少數民族穆斯林發展上的一個分水嶺事件。

根據報告，中共強迫將維吾爾人遣返回中國的行動自2017年起加劇。外界相信，這一年北京也開始在新疆展開大規模拘禁少數民族穆斯林活動。報告說，通過這些做法，中國政府得以將對維吾爾人的迫害和控制擴展到其他主權國家。

聯合國專家、人權組織及活動人士估計，中國把至少100萬維吾爾、哈薩克和其他少數民族穆斯林關押在龐大的「再教育營」系統內接受洗腦宣傳。中共當局最初否認這些關押營地的存在，後又辯稱這些營地是「職業培訓中心」，是為了消除當地人極端主義傾向，學習語言及職業技能。

不過，許多報導表示，前「再教育營」被關押者證實，他們受到政治洗腦及精神折磨，包括被迫放棄穆斯林信仰，宣誓效忠中共及習近平。還有大量海外新疆少數民族人士表示，他們在新疆的家人或親朋被強迫關押，或者許多人失蹤，下落不明。

中國因嚴酷對待新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族，正面臨國際社會越來越多的譴責。越來越多的國家政府和議會把中共在新疆的所作所為定性為種族滅絕。