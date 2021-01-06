世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月5日表示，他對中國官員尚未最終批准一個專家組進入中國調查新冠病毒源頭感到「很失望」。。圖／擷自WHO網站影片

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週二（1月5日）表示，他對中國官員尚未最終批准一個專家組進入中國調查新冠病毒源頭感到「很失望」。

譚德塞在日內瓦的一場新聞發布會上說，根據世衛組織和中國政府的安排，一個國際科學團隊的成員在過去24小時內開始離開自己的國家，前往中國。

譚德塞說：「今天，我們得知中國官員還沒有最終敲定這個小組抵達中國的必要許可。」

他說：「我對這個消息感到很失望，有兩名成員已經開始了他們的行程，還有一些人在最後一刻未能啟程，但一直在與中國高級官員進行接觸。」

譚德塞說，他「清楚的表明」，這項使命是世衛組織的優先事項，而且他得到保證，「中國正在加快內部程序」，儘早讓這些人員部署到位。

「我們急於使這項使命盡快開始」他說。

世界衛生組織緊急項目負責人邁克爾·瑞安（Michael Ryan）表示，派遣專家組的行動預計在周二開始，但他們還沒有得到所需的許可，包括簽證審批。

世衛組織調查病毒起源的先遣小組去年7月初到了中國，但他們未能前往武漢。

瑞安表示，譚德塞已「立即採取行動」，並與未具名的中國高級官員進行了交談，「讓他們充分認識到此事的絕對重要性」。

他說：「我們希望這只是一個能夠很快得到解決的後勤和官僚問題。」

這個聯合國衛生機構受到了美國總統川普和其他美國官員的強烈批評。華盛頓批評世衛組織及其領導人譚德塞過於遷就中國共產黨，並對中國政府在新冠病毒最初爆發時的處理方式做出了過度的讚揚。

中國外長王毅日前接受中國官媒採訪時聲稱，新冠疫情「很可能是全球多地多點暴發」。

美聯社此前援引中共內部文件報導說，中國高層官員曾悄悄下令嚴格控制所有與新冠病毒疾病相關的研究，並秘密尋找病毒的起源。