有害補貼與非法捕魚是造成全球漁業資源日漸枯竭的主因，且兩者互為相關（許多政府補貼導致過度捕撈），魚類資源低意味著捕魚需要更多時間和成本，造成的經濟損失估計近千億美元。據估計全球每年花費漁業補貼高達 350 億美元，其中約 222 億美元用於鼓勵過度捕撈的支出，這樣的補貼多傾向於大型工業捕魚船隊，而不是最脆弱的個體漁民，且以燃料補貼為最多。政府實施補貼的理由主要有：解決社會公平問題、海洋保護問題和刺激經濟成長，問題在於最大漁業國提供的補貼中有三分之一用於在他國海域捕魚，且從事先進捕撈國家提供的補貼，明顯高於低收入國家。許多漁民或將因補貼改革而遭受短期損失，但從長遠來看，漁民生計將因魚類資源的增加而獲得改善，小規模漁民（大約有 3900 萬人以捕撈漁業為生）也能夠在更公平的競爭環境中生存。

禁止威脅漁業可持續性的補貼，有助於確保魚類資源可持續利用和保護海洋資源。為此，國際社會呼籲應共同來停止資助破壞性捕撈活動的補貼。只是漁業補貼並非全部都是有害補貼，例如漁業管理、海洋保護、研發等屬於綠色補貼，由於相關補貼數據缺乏公開透明，致常發生爭議，想有效制止有害補貼，需要強有力的國際規則。為此WTO 成員針對取消不當漁業補貼，進行談判已經達20年（2001年在多哈部長級會議上啟動），聯合國也於 2015 年啟動 「2030 永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），其中第 14 項預計到 2020 年完成取消助長過度捕撈補貼談判，卻因新冠肺炎 （COVID-19）疫情肆虐及若干爭議性內容（對有害補貼認定、看法和做法存在差異），未能達成目標，世界各國政府每年仍持續提供數百億美元的漁業補貼（包括：獎勵補助先進船隻的建造及購買、捕魚裝備增購、燃料減免、補助入漁費用及退稅等），讓設備精良的大型船隻能夠到更遠的海域，捕撈更多的漁獲，形成不公平競爭。據國外研究指出在西太平洋和中太平洋，從事鮪延繩釣的漁船約有一半懸掛中國或台灣的旗幟，如果沒有政府補貼這些漁船的漁獲收入，恐不足以支付營運成本（燃料約佔捕撈成本過的50%）難以為繼，國家資助經常讓無利可圖的捕魚船隊留在海上。

有害的漁業補貼不僅嚴重影響到小規模漁民生計，升高海洋物種面臨滅絕的風險，更加重海洋生態系統崩解的危機。為此 WTO積極整合過去談判爭議、共識、待釐清問題等，提出解決方案（如給予開發中國家和最不發達國家給予特殊和差別待遇），擬於第 12 屆部長級會議（ MC12原定日期今年11月30日至 12月3日舉行）討論通過，現再度因Omicron 變體的潛在健康風險推遲（日期未定），不過WTO總幹事Ngozi Okonjo-Iweala 呼籲希望能在 2022 年 2 月底之前就遏制有害漁業補貼（包括禁止導致產能過剩和過度捕撈的補貼）達成一致，為部長們批准該草案鋪平道路。未來若能達成協議，不僅對海洋生物資源及海洋生態保護意義重大，還有助於世界各地漁業的經濟和環境條件改善，幫助漁民維持可持續營運。

補貼會讓人上癮，常成為政府討好選民的手段，這也是有害補貼難以消除的原因，未來可考慮將補貼經費轉為有益的綠色補貼。台灣是全球前十大有害漁業補貼提供國之一，台灣約60%有害補貼用於台灣漁船在其他國家海域和公海捕魚，以往政府為推動漁業發展，確實給予相當多的不當漁業補貼（如漁船用油、生產資材、養殖用電、入漁費等補貼），也帶動我國漁業的發展。然而隨著國際對禁止有害漁業補貼聲浪高漲，台灣政府在漁船用油補貼預算做出調整（漁業動力優惠用油補貼28％調降為14 ％），也加強漁業綠色補貼如漁業管理養護、海洋汙染防治、海洋保護區設置、休漁獎勵、養殖及漁船保險補助、限制漁船噸數增加、安裝漁船監控系統等，但仍然存在若干的不當漁業補貼項目（總金額超過10億元）及分配不均的問題，日前台灣主動列入已開發國家（中國大陸仍留在WTO「開發中」國家名單，但承諾放棄一些針對開發中國家的優惠待遇包括削減漁業補貼），在漁業補貼議題上，將不會有特殊和差別待遇，茲事體大，政府須加快調整腳步；特別是政府正積極想加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），該協定環境章節第20.16條規定締約方承諾禁止導致過度捕撈和產能過剩的補貼，及承諾採取旨在保護和可持續管理漁業的措施等，為順利加入CPTPP並維護漁業永續發展，政府有必要在政策及預算編列上，做出充分回應並對當前的漁業管理實施同步改革，讓國際看見台灣的努力和誠信！



作者指出，有害補貼與非法捕魚是造成全球漁業資源日漸枯竭的主因。圖／民報資料照