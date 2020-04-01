北韓積欠國民黨巨額資金的抵押品─數量龐大的北韓貨幣。這些北韓貨幣是1992年印製的面額100元北韓幣，國民黨把他視為呆帳，因為北韓幣在國際市場上，並沒有對價匯兌，說他是廢紙也可以，問題是，這些真的是廢紙嗎？國民黨的高層是否應該出面說清楚？ 圖/取自Pixabay

國民黨有30萬黨員，每個黨員每個月繳一百塊，就有三千萬元，那麼吳主席就不需要每個月，向外界伸手借3000萬元補破網了，但是，事實上並非如此，如此貧困的家業，還是有人搶著要當家做主，張羅柴米油鹽，單單這份心情，就很讓人感動了，問題是，老江或老郝，圖的是甚麼？答案可能有千百種，如果我問這些黨員，你們相信國民黨真的窮困潦倒嗎？答案可能很另類，我相信，國民黨至今仍然有錢，外界看到的窮酸樣，根本是假的，問題在於，某人或某集團把這些鉅款藏哪裡而已，這個有本事藏錢的人，才是真正國民黨黨主席。

這個專欄的文章就是以我僅知，把數十年調查結果公諸於世，如果可以讓那位拿到黨國鉅款的人，把錢吐出來，歸還全民，才是我寫專欄的目的。

剛上任的國民黨江主席說，每個月，黨部維持費用3000萬，其中以黃復興黨部支出最嚴重，其他地方黨部已經由每個地方的主委認養，但是，中央黨部的支出依然龐大，根據2020年3月27日自由時報報導，去年，國民黨為了黨工退休金，曾經要標售43筆土地和建物，但是，卻被黨工早一步向法院聲請查封，以至於無法拍賣，今年，國民黨再度聲請標售花蓮，台東，苗栗，新竹，嘉義等地方多筆土地建物，結果只有三筆成交，得款3000萬上下，對丐幫黨不無小補，但是，堂堂世界首富大黨，即便淪落，還有土地可賣，也不算是家道中落了，令人好奇的是，這個黨曾經富可敵國，被「富比士雜誌」評為全世界最有錢的政黨，1993年，根據當時國民黨黨部的文件顯示，主管黨產的中投總經理劉維琪說，「國民黨黨產有9693億元，接近一兆」，可是，1994年，國民黨登記為法人，當時的財產只有385億，這個9000億台幣是如何消失，根本沒有交代，外人也不敢查問，但是，1998年國民黨的版本，黨產金額是918億，到了2000年，聯合報1月4日報導，國民黨黨產是2000多億，這個數字是根據當時黨產管理委員會劉泰英的說法，後來，因為民進黨上台，國民黨擔心黨產被查抄，所以黨產就縮水到只剩下808億，到2008年馬英九上台，對外的說法黨產只有200多億，然後一路降低，到了2016年蔡英文上台，國民黨黨產只剩下166億，這些不斷變化的魔術數字後面，肯定黑幕重重，例如正在訴訟的三中案，但是，一般黨員甚至國會議員，只知道選舉時可以拿到黨產給予的競選經費，至於，自己的政黨財產多少，恐怕也不知道。

五鬼搬運掏空黨產

說來可笑，我高中時加入國民黨，為了知道我每個月繳的黨費花在哪裡，槓上教官，就被踢出國民黨，數十年下來，這個黨的財產，還是不清不楚，這裡面隱藏太多盜賣，侵占等等不法，有能力看守黨庫的人上下其手，或者是搞賤賣，五鬼搬運等等典型操作，搬東西是很多黨國日暮時候的固定行徑，二戰後的納粹黨，藏錢的方法是基金會和房地產，俄羅斯在共產黨崩解前夕，大量黨國資產化身低價股票，已經被國內禿鷹勾結國外金主，吞食怠盡，國產變成私產，國民黨不管多麼清高，也無法逃過這個定律，依法，國民黨在下台後，就應該自己把不法黨產交代清楚，更何況，國民黨執政時候，多次信誓旦旦，為了民主遊戲規則的公平發展和進步，「黨產歸零」是唯一方法，現在，承諾完全跳票，如今，甚至還要麻煩國家政府出面，幫他立法搞清楚，國民黨卻忙著抗告打行政官司，實在太悲哀。

於是，2016年，在社會上共識之下，國會通過「不當黨產處理條例」並且下設「處理委員會」，開始清理國民黨黨產，三年下來，根據主委林峯正在國會的報告，三年下來，針對國民黨以及七大控股公司及附屬組織，如婦女會，救國團進行清查，國民黨應該還給國家765億台幣，但是，國民黨依舊不認帳，持續以司法問題杯葛，多數的案件被送進行政法院訴訟中，目前國家僅僅索回1200萬台幣，這些案件中，還包含國民黨以非法手段搶奪民間土地，然後占為己有，後來高價出售，衍生出很多爭端，其次，根據「不當黨產處理委員會」文件顯示，國民黨被清理的黨產中，還有很大部分是所謂呆帳，這個呆帳的學問很大，例如，曾經喧騰一時的所謂國府公債，因為被國民黨保管，居然以政府欠國民黨錢自我解釋，其實，不是政府欠國民黨，而是國民黨把戰爭時期，對民間發售剩餘的公債，放在自己的倉庫，以為自己撿到寶，實在太無知了，裡面還有一個最大的呆帳，就是北韓積欠國民黨巨額資金的抵押品，數量龐大的北韓貨幣，這些北韓貨幣是1992年印製的面額100元北韓幣，國民黨把他視為呆帳，因為北韓幣在國際市場上，並沒有對價匯兌，說他是廢紙也可以，問題是，這些真的是廢紙嗎？國民黨的高層是否應該出面說清楚？

開始撰寫這個專欄之前，有人勸我停筆吧，因為風險很大，所以，我也寫好了遺書，以及「不自殺聲明」，我也把我打好的草稿，拷貝給律師，一旦意外事情發生時，這些草稿就會公諸於世，這也是我一輩子所奉行，做一位有良心記者，追求真相，揭露事實，實踐一名記者的本分。